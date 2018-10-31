德国工业联合会:中国市场可能永远不会真正开放

（德国之声中文网）德国工业联合会（BDI）敦促本国企业，减少对中国市场的依赖性。在路透社获得的一份25页纲领文件草案中，该组织指出，应利用对华经济交流机会，但不能忽略中国给德方带来的风险。该文件着重指出了经济界和政界在与中国的交往中不断增加的忧虑感。文件预期不会在明年一月前公布。

该文件取名"伙伴和系统性竞争者--我们如何与国家操控的中国国民经济打交道？"德国工业联合会在文件中强调，中国市场可能永远都不会真正开放。文件指出，共产党对经济和社会所有领域的控制也是问题："在我们的开放式市场经济模式和中国的国家操控的经济之间存在着一种体系竞争"。文件表示，德国和欧洲的政界、社会、经济界需要有对这一挑战的广泛、公开的讨论。

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"最小化现有依赖性"

在该文件中，德国工业联合会一方面强调了中国对德企的重要性："在可见的将来，中国仍是一个强势增长的市场、世界经济的引擎、德国工业的重要销售采购市场"；另一方面，这个制造业利益集团走出不同寻常的步伐，要求企业重新评估其在中国的存在和活动："尽管中国市场有着强大吸引力，对（德国）企业来说，仔细评估在华活动的风险却日益重要。"文件称，要紧的是，"必要时，通过供应链、生产基地和销售市场的多元化，最小化现有依赖性"。

发出这一呼吁之时正值美中贸易冲突加剧，而这两个国家属于德国的最重要贸易伙伴。2017年，德中双边贸易额达到创纪录的1880亿欧元。尤其是德国的汽车生产商大众、戴姆勒和宝马严重依赖迅速增长的中国市场。

德国工业联合会文件要求联邦政府内部、欧盟成员国之间、欧盟和包括美国在内的持相同立场的伙伴之间有更密切的协调。文件指出，"没有一个欧盟成员国能独自应对中国带来的经济和政治挑战"，只有一个强大的欧洲才能提供答案。德国工业联合会还要求欧盟，制定能与北京的《中国制造2025》相匹敌的富于雄心的《2030工业战略》。

凝炼/苗子（路透社）