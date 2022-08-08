德国工业界：中国有风险 投资应谨慎

（德国之声中文网）鉴于北京对台湾发出的危胁和政治紧张势态的升级，德国工业界对中国的态度变得谨慎起来。德国联邦工业协会主席鲁斯沃姆（Siegfried Russwurm）认为，与中国"脱钩"是没有意义的，但他呼吁企业重视潜在的风险，减少对单一国家的依赖。

"俄罗斯对乌克兰的侵略给我们上了一课：面对专制国家必须为可能发生的极端情况做更多准备。"这位原西门子高管对德新社表示，"在新的制度竞争的背景下，我们不应该全盘质疑与中国的经济关系"，不过他认为，就中国而言也应该针对"极端场景"做更多准备。"我们知道目前（德国）对台湾的半导体产品、对中国的稀土的严重依赖，因此必须提高我们的应对抗压能力。"

据德国联邦银行的数字，截至2020年底，德国企业在中国累计投资900亿欧元。多年来德国政府一直大力支持本国企业在华投资。1975年，作为首位访问中国的德国政界高层人士，当时的反对党基社盟（CSU）领导人施特劳斯（Franz Josef Strauß）曾说，不能用西方民主国家的标准来衡量中国。

已故的社民党籍前总理施密特（Helmut Schmidt）则认为，中国大陆与台湾的"统一"是大势所趋，尽管大多数台湾民众拒绝这一选项。默克尔在任期间，建立了德中政府间磋商机制。

柏林墨卡托中国研究中心的巴尔驰（Bernhard Bartsch）指出，如今看来，德国的很多对华政策是过于天真的。"如今的中国与十年前不可同日而语"，中国与西方处于根本性的制度对抗，并将经济实力作为达到政治目的的手段。而在默克尔执政后期，德国政策的转变过于缓慢。他说，以往的政策让德国经济极大获益，但也造成了极大依赖。

对手、风险

过去数年，美中关系紧张，德国和欧盟试图置身局外。2017年默克尔称德中之间是"战略伙伴关系"；2019年欧盟委员会在一份战略文件中尽管将中国称为"制度竞争对手"，但同时也是"合作伙伴"。然而随着中国日益高调以战争危胁台湾，欧洲国家不得不清晰地表明立场。

"中国领导层正在改变台湾问题的现状，逐步推移界限"，巴尔驰说："这首先是中美两个大国之间的矛盾，但如果冲突升级，全世界都会受影响。德国和欧洲必须将其纳入风险考量。"这位中国事务专家并不认为军事冲突即将发生，但美国已在认真酝酿应对，而欧洲必须意识到可能带来的后果。

有关后果包括中国可能对德国企业施加经济压力。"在政治关系紧张的时候，中国会惩罚对方国家和企业，这方面有许多例子。"因此为"极端情况"未雨绸缪，德国企业应为中国攻台做好应对预案。一旦战事爆发，同中国的经贸往来很可能嘎然而止，对德国经济至关重要的台湾产芯片供应也可能中断。

西门子能源（Siemens Energy）董事会主席布鲁赫（Christian Bruch）也警告，台海危机激化可能引发的与中国的"经济战"将带来严重后果。他认为中国可能将原材料供应作为"武器"，使供应链瘫痪。他主张欧洲在例如风能、太阳能、网络技术和芯片等领域扩大自己的产能，减小对中国依赖。但即便欧洲企业重新生产上述设备和元件，依然依赖中国的的原料和前期产品。

即便不考虑台海危机，中国业务也已经困难重重。德国联邦工业协会主席鲁斯沃姆指出，德国企业在中国面对"严重的不对等和不公平的竞争条件"；德国和欧洲企业在中国的营商环境愈发带有政治负担，驻华外籍员工的生活条件也明显恶化。因严苛的防疫封控，不少德国企业管理人员今年以来离开了中国。"这些都不利于长期的前景。"

（德新社、法新社）

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