 德国工业界：中国有风险 投资应谨慎 | 经济纵横 | DW | 11.08.2022

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经济纵横

德国工业界：中国有风险 投资应谨慎

德国工业界：中国有风险 投资应谨慎在俄罗斯入侵乌克兰后，中国对台湾动武成了一个现实的危胁。在历届联邦政府的鼓励和资助下，德国企业在中国进行了巨大的投资。现在看来，这是否太天真了？

Coronavirus in China Changchun Autoproduktion VW FAW Werk

汽车制造是德国在华投资的先行者

 

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德国经济界人士担心主要贸易伙伴中国和台湾之间的冲突进一步升级，表示如果发生战争，其给德国经济带来的损失将是俄乌战争的“数倍”。

德国Ifo经济研究所新发布的报告警告，如果德国和中国发生贸易战，德方的损失将是英国脱欧所带来损失的6倍。德国经济学者分析，为什么让企业搬离中国、将产业链德国本地化的想法并不是一个正确的解决办法。德国马歇尔基金会亚洲项目主任葛来仪接受《世界报》采访时说，如果中国侵略台湾，“台湾必须像乌克兰人一样先自我防卫”。

德国著名的Ifo经济研究所表示，若和中国发生贸易对抗，德方所受经济损失将是英国脱欧带来损失的6倍，而最大输家会是汽车产业 。

（德国之声中文网）鉴于北京对台湾发出的危胁和政治紧张势态的升级，德国工业界对中国的态度变得谨慎起来。德国联邦工业协会主席鲁斯沃姆（Siegfried Russwurm）认为，与中国"脱钩"是没有意义的，但他呼吁企业重视潜在的风险，减少对单一国家的依赖。

"俄罗斯对乌克兰的侵略给我们上了一课：面对专制国家必须为可能发生的极端情况做更多准备。"这位原西门子高管对德新社表示，"在新的制度竞争的背景下，我们不应该全盘质疑与中国的经济关系"，不过他认为，就中国而言也应该针对"极端场景"做更多准备。"我们知道目前（德国）对台湾的半导体产品、对中国的稀土的严重依赖，因此必须提高我们的应对抗压能力。"

据德国联邦银行的数字，截至2020年底，德国企业在中国累计投资900亿欧元。多年来德国政府一直大力支持本国企业在华投资。1975年，作为首位访问中国的德国政界高层人士，当时的反对党基社盟（CSU）领导人施特劳斯（Franz Josef Strauß）曾说，不能用西方民主国家的标准来衡量中国。

Deutschland Franz Josef Strauß letzter Auftritt beim Aschermittwoch

长年任基社盟主席的施特劳斯是首位访问中国的德国政界高层代表（资料图片）

已故的社民党籍前总理施密特（Helmut Schmidt）则认为，中国大陆与台湾的"统一"是大势所趋，尽管大多数台湾民众拒绝这一选项。默克尔在任期间，建立了德中政府间磋商机制。

柏林墨卡托中国研究中心的巴尔驰（Bernhard Bartsch）指出，如今看来，德国的很多对华政策是过于天真的。"如今的中国与十年前不可同日而语"，中国与西方处于根本性的制度对抗，并将经济实力作为达到政治目的的手段。而在默克尔执政后期，德国政策的转变过于缓慢。他说，以往的政策让德国经济极大获益，但也造成了极大依赖。

对手、风险

过去数年，美中关系紧张，德国和欧盟试图置身局外。2017年默克尔称德中之间是"战略伙伴关系"；2019年欧盟委员会在一份战略文件中尽管将中国称为"制度竞争对手"，但同时也是"合作伙伴"。然而随着中国日益高调以战争危胁台湾，欧洲国家不得不清晰地表明立场。

China Soldat der Volksbefreiungsarmee beobachtet Manöver

"中国领导层正在改变台湾问题的现状，逐步推移界限"，巴尔驰说："这首先是中美两个大国之间的矛盾，但如果冲突升级，全世界都会受影响。德国和欧洲必须将其纳入风险考量。"这位中国事务专家并不认为军事冲突即将发生，但美国已在认真酝酿应对，而欧洲必须意识到可能带来的后果。

有关后果包括中国可能对德国企业施加经济压力。"在政治关系紧张的时候，中国会惩罚对方国家和企业，这方面有许多例子。"因此为"极端情况"未雨绸缪，德国企业应为中国攻台做好应对预案。一旦战事爆发，同中国的经贸往来很可能嘎然而止，对德国经济至关重要的台湾产芯片供应也可能中断。

西门子能源（Siemens Energy）董事会主席布鲁赫（Christian Bruch）也警告，台海危机激化可能引发的与中国的"经济战"将带来严重后果。他认为中国可能将原材料供应作为"武器"，使供应链瘫痪。他主张欧洲在例如风能、太阳能、网络技术和芯片等领域扩大自己的产能，减小对中国依赖。但即便欧洲企业重新生产上述设备和元件，依然依赖中国的的原料和前期产品。

即便不考虑台海危机，中国业务也已经困难重重。德国联邦工业协会主席鲁斯沃姆指出，德国企业在中国面对"严重的不对等和不公平的竞争条件"；德国和欧洲企业在中国的营商环境愈发带有政治负担，驻华外籍员工的生活条件也明显恶化。因严苛的防疫封控，不少德国企业管理人员今年以来离开了中国。"这些都不利于长期的前景。"

（德新社、法新社）

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