 德国工业界不满政府限制外资并购 | 经济纵横 | DW | 04.09.2018

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经济纵横

德国工业界不满政府限制外资并购

鉴于联邦政府收紧公司收购规则，德国工业界担心此举将令投资商却步。近年来，不少中资企业将并购的目光瞄准了德国关键领域，引起政府的警惕。

Dieter Kempf (picture-alliance/NurPhoto/A. Pohl)

德国工业联合会会长肯普夫

（德国之声中文网）据《世界报》周二（9月4日）报道，联邦德国工业联合会（BDI）会长肯普夫（Dieter Kempf）表示，"西方自由市场经济以开放的投资方式写出了独特的经济成功的故事"，因此，如果中国公司想收购德国公司股份，德国必须表现出"自信"并坚持其"原则"。

肯普夫将于9月5日在柏林举行的经济保护会议上发言。约300名政府和公司代表将出席该会议。 上月初，联邦政府宣布收紧外国投资者对敏感经济领域的投资规则。联邦经济部表示，由于欧盟以外的投资方的投资意向"急剧增加"，政府希望未来能够了解更多的信息，以判定"德国的合法安全利益是否受到影响"。

Deutschland Kuka (picture alliance/dpa/K.-J. Hildenbrand)

中国家电业巨头美的收购德国机器人制造商库卡曾经引发颇多争议

DW.COM

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联邦经济部称，今后，对一些公司的收购或持股将设置最高上限不超过15％的门槛。目前的门槛是25％。最近，中国投资商的收购计划引发了一场讨论。由于政府的干预，一家投资商撤回了收购威斯特法伦一家机器制造公司的申请。此外，德国政府还阻止中国企业入股德国电网运营商50Hertz。

肯普夫呼吁联邦政府保持克制态度。这位联邦德国工业联合会主席指出： "如果公开、透明以及完全合法地对我们公司及其产品表示兴趣，应该是合情合理的。"肯普夫也批评了中国和美国的经济政策。 他说："保护主义和孤立政策是没有前途的"。但现在实行保护主义也是一个错误。     

联邦经济部一位发言人对《世界报》表示，德国拥有"世界上最开放的国民经济之一"。"我们希望保持这种状态"。这不影响计划的变更。

李京慧/凝练（德新社、法新社）

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