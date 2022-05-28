德国工业原材料短缺加剧

（德国之声中文网）根据该报告，上个月，这一数字尚为75.0%。调查项目负责人沃尔拉贝（Klaus Wohlrabe ）确认："供应链持续受压，中国港口关闭使大量企业面临更糟局面。"

一段时间来，在目前德国最重要贸易伙伴的中国，包括最大经济中心上海在内，一个又一个城市因“清零政策”而长达数星期“封城”，导致无法生产或延迟供货。接受调查的受德企中约有一半表示，原材料和中间产品短缺问题因中国的封城政策而激化。

汽车制造业受创尤重。 Ifo 经济研究所预测，物流链的大规模中断将明显推迟经济复苏。

2021年，德、中双边贸易价值达2450亿欧元以上。

调查结果显示，目前，几乎所有关键德国产业领域均受到材料瓶颈严重影响。其中，机械制造业占91.5%，受影响最大；电子行业紧跟其后；汽车行业仍为89.5%。在化学工业中，受影响企业比例明显较低，但也达58.7％。根据Ifo研究所提供的数据，食品制造商的情况略有缓解，目前为63.7%，4月份为76.9%。

（德新社）

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