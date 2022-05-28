 德国工业原材料短缺加剧 | 经济纵横 | DW | 30.05.2022

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经济纵横

德国工业原材料短缺加剧

德国工业领域材料短缺现象本月继续恶化，一大原因是中国严厉防疫政策导致的国际供应链中断。设址慕尼黑的Ifo 经济研究所最近发表的月度企业调查报告称，77.2%的企业遭遇中间产品和原材料采购瓶颈问题。

受中国疫情封锁措施影响 超过四分之三德国企业面临原材料紧缺困境（资料图片）

受中国疫情封锁措施影响 超过四分之三德国企业面临原材料紧缺困境（资料图片）

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严格的“清零”政策导致上海港的货物堆积如山，德国制造商正在为潜在的严重供应链危机做准备。

货运成本增高、芯片等初级产品短缺——德国经济目前需要应付的全球性问题很多。根据德国外贸协会的估计，这一困境会持续到明年年中。但是德国出口仍然有望在今年实现增长，这还要归功于年初的强劲开局。

乌克兰战争和严重的通货膨胀，已经令各国企业叫苦不迭，而奥密克戎新冠变异毒株在中国的迅速蔓延，更是令全球经济雪上加霜，对世界性经济萧条的担忧正在与日俱增。

由于多个省市再度爆发新冠疫情，政府下令实施了一系列严厉的停摆措施，位于长春和深圳的一些重要企业宣布停产，这无疑给中国和全球经济带来了难以预测的风险。

为了摆脱对俄罗斯化石燃料的依赖，欧洲和德国将加速能源转型，加大可再生能源的发展。而在这其中不少领域，中国在全球供应链中占据主导地位。这是否意味着新的依赖关系？

（德国之声中文网）根据该报告，上个月，这一数字尚为75.0%。调查项目负责人沃尔拉贝（Klaus Wohlrabe ）确认："供应链持续受压，中国港口关闭使大量企业面临更糟局面。"   

一段时间来，在目前德国最重要贸易伙伴的中国，包括最大经济中心上海在内，一个又一个城市因“清零政策”而长达数星期“封城”，导致无法生产或延迟供货。接受调查的受德企中约有一半表示，原材料和中间产品短缺问题因中国的封城政策而激化。     

汽车制造业受创尤重。 Ifo 经济研究所预测，物流链的大规模中断将明显推迟经济复苏。 

2021年，德、中双边贸易价值达2450亿欧元以上。 

调查结果显示，目前，几乎所有关键德国产业领域均受到材料瓶颈严重影响。其中，机械制造业占91.5%，受影响最大；电子行业紧跟其后；汽车行业仍为89.5%。在化学工业中，受影响企业比例明显较低，但也达58.7％。根据Ifo研究所提供的数据，食品制造商的情况略有缓解，目前为63.7%，4月份为76.9%。 

（德新社） 

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