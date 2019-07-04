德国工业区网速慢 经济被“拖后腿”

（德国之声中文网）在全德国超过6.2万个工业区中，有21745个工业区的网络速度最高不超过每秒50mb。据《新奥斯纳布吕克报》报道，以上是联邦交通部在回复自民党的一份质询时提供的信息。根据该部列出的网速状况清单，德国东部的萨克森-安哈特和梅前州是网络设施条件最差的，在这两个州，57%的工业园区网络基础条件严重不足。相比之下上网条件最好的是三个"城市州"柏林、汉堡和不来梅。

该报报道说，德国工商总会（DIHK）也就网络条件差给德国经济造成消极影响发出了警告。商会主席施魏泽（Eric Schweitzer）对该报表示，"必须尽快地填补这些漏洞，这对于相关地区的企业来说，是对于技术创新最大的障碍--从而也会制约德国经济的发展"。他强调，由于网络带宽提高的进程缓慢，"德国作为科技创新之国的地位面临在国际上陷入落后的危险"。

自民党籍的德国联邦议员克鲁克特（Daniela Kluckert）呼吁对宽带网络的扩建进行全新重组。她在接受《新奥斯纳布吕克报》采访时说，联邦政府花费数十亿巨资的推动项目"显然毫无成效"。她建议改变思路，让企业去申请所谓的"网速升级券"（Gigabit-Gutscheine），国家来承担升级费用。这样可以有针对性地帮助那些对提升网速有需求的地区尽快得到满足。

雨涵/凝炼（法新社、德新社）