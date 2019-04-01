 德国工业前途堪忧 指望中国带来转机 | 经济纵横 | DW | 04.04.2019

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经济纵横

德国工业前途堪忧 指望中国带来转机

德国官方最新公布的数据显示，作为经济发展的“顶梁柱”，德国工业目前处境不佳，来自国外的订单越来越少。甚至有专家称目前下行走势好比“自由落体”。如今，一些专家把希望寄托在中国政府的经济刺激政策上。

Siemens Turbinenfertigung (picture-alliance/dpa/J. Lösel)

（德国之声中文网）有关德国经济未来发展走势的担忧在工业不景气的背景下愈发浓厚。严重依赖出口的德国工业今年二月经历了两年多以来最大的下滑，原因主要是国外订单数额的大幅度下降。德国联邦经济部周四公布的数据显示，今年2月德国工业界的订单总量与上月相比下降了4.2%。

路透社之前采访的专家则原本预测德国工业界今年二月的订单总量会提升0.3%。而在今年一月，工业界的订单就下降了2.1%。联邦经济部表示："在接下来几个月的时间里，尤其是国外需求的疲软会让德国工业界的发展前景继续让人无法乐观。" 造成这种现状的原因包括世界经济的走势，贸易争端和英国脱欧。

经济学家对这种下行趋势感到惊讶。德国Deka银行的朔依尔乐（Andreas Scheuerle）向路透社表示："最新公布的数据十分令人失望……全球经济的走势再次拖累德国工业。全球经济目前处于大幅度转向的状态，其驱动力主要来自亚洲地区。"德国巴登符腾堡州银行的尼科拉什（Jens-Oliver Niklasch）则指出："德国工业界目前可能快要接近自由落体的状态"，其中一大部分原因是英国脱欧所带来的高度不确定性。英国作为德国首要贸易伙伴之一，究竟会在什么样的条件下离开欧盟，目前仍无定论。

Deutschland Hamburger Hafen | Containerterminal Burchardkai (picture-alliance/dpa/D. Reinhardt)

寄托希望于中国

路透社采访的一些专家认为给德国工业界带来转机希望的是中国的发展状况。德国VP银行的首席经济师吉策尔（Thomas Gitzel）表示："目前订单的情况明显的预示着经济下滑的趋势。这一趋势会持续多久，主要取决于中国政府推出的经济刺激政策需要多长时间才能够给欧洲带来积极的促进作用。"中国已经宣布降低增值税，并计划向基础设施领域投入数十亿资金，同时也是德国最重要的贸易伙伴。

据知情人士透露，德国几家权威的经济研究机构已经将德国经济增速的预测降低了一半有余。了解相关评估报告的专家向路透社透露，今年德国经济只能够实现大约0.8%的增长。去年秋天，参与撰写德国经济走势评估报告的相关研究机构还曾预测德国经济2019年能够实现大约1.9%的增长。但有关2020年的经济增速预测目前仍然可以维持在1.8%的水平。

经济部最新公布的数据还显示，德国工业界从国内接受的订单总量今年2月下降了1.6%，国外订单总量下滑了6.0%。尤其是非欧盟国家的订单总额更是减少了7.9%。

任琛/苗子 （路透社）

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