德国工业产出预计将进一步下滑

（德国之声中文网）德国联邦工业协会（BDI）负责人周一（4月22日）在全球最大的博览会之一汉诺威工业博览会上表示，德国这个欧洲最大经济体的工业产出今年预计将进一步下降。

近二十年来，德国经济取得辉煌的成就，原因之一在于来自俄罗斯的廉价能源。作为德国制造商的主要游说团体，BDI负责人最近指责德国总理肖尔茨低估了形势的严重性。

该协会主席鲁斯武姆（Siegfried Russwurm）指出，能源价格和利率的上涨提高了成本，抑制了制造业的投资，使得经历了疫情困境的制造业雪上加霜，他说，“我们预计工业生产将比上年下降1.5%。”

据这位商界领袖称，与去年相同的下降趋势源自同一种问题。

他表示，“尽管可望温和的复苏前景，但我们绝不能自欺欺人：总体而言，生产数据多年来一直呈现令人担忧的下降趋势。” 鲁斯武姆说。

自俄罗斯入侵乌克兰以来，德国许多能源密集型企业尤其受到能源价格大幅上涨的影响。

高利率增加了投资成本，也阻碍了经济增长，因为企业仍在为疫情之后出现的交接瓶颈而苦苦挣扎。

德国通过为家庭和企业提供一揽子救济方案来应对能源危机。然而，企业要求“有竞争力的、可长期规划的”能源价格、减少官僚主义和降低税收。

“联邦政府迄今为止所做的一切都很好，但还远远不够。” 鲁斯武姆说，“我们需要对能源价格进行有竞争力的长期规划。”

（法新社、路透社）



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