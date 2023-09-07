德国工业产值再降 副总理：要释放经济活力

（德国之声中文网）德国联邦统计局的数据显示，德国7月份工业生产环比下降0.8%。这是连续第三个月出现下降，其中6月份下降1.4%。通货膨胀和高能源价格对德国经济造成了冲击。中国经济疲软也导致其对德国出口的需求下降。

德国经济今年早些时候陷入衰退，此后一直停滞不前。国际货币基金组织（IMF）预测，德国将成为2023年唯一出现经济萎缩的主要发达经济体。

研究：经济放缓仍在继续

周四（9月7日），慕尼黑IFO经济研究所预测，德国经济复苏将需要比之前预期更长的时间。IFO经济研究主管沃尔默斯豪瑟（Timo Wollmershäuser）在柏林表示："与迄今为止的预期相反，复苏可能无法在今年下半年实现。"

他强调说："经济放缓仍在继续，几乎所有行业都呈现出疲软的趋势。"该机构预测，今年德国经济产出将下降0.4%，通胀率将达到6%。

IFO表示，预计德国经济今年将增长1.4%，略低于6月份预测的1.5%。

然而，该机构对私人家庭消费的前景更为乐观。沃尔默斯豪瑟表示："家庭可支配收入的增长将保持强劲，并且随着通货膨胀率缓慢下降，购买力也将增加。"

该研究所预测，德国的预算赤字只会缓慢下降，从今年的920亿欧元减少到明年的800亿欧元。

对外国投资者还"有吸引力"

德国副总理哈贝克在周四（9月7日）的议会辩论中为德国在全球经济中的竞争力辩护。哈贝克还兼任德国经济部长。议员们目前正在讨论内阁提出的2024年财政预算。

德国政府周二向议会提交了2024年预算。财政部长林德纳（Christian Lindner）为削减预算进行了辩护，认为这是限制德国赤字增长所必需的。

哈贝克说："我们遇到了问题，与地缘政治局势有关的问题以及自身造成的问题。但这并不意味着一切都很糟糕。"

"我们是一个强大的生产基地，对外国投资者极具吸引力。"他说，"让我们释放德国的经济力量，让我们给经济繁荣重新注入活力。"

经济衰退来了——德国该怎么办？

哈贝克表示，德国有一种"合作精神"，并敦促议员接受德国总理肖尔茨关于推动社会经济发展的建议。

肖尔茨周三敦促德国各党派共同努力，推动德国跟上现代化步伐，缩短行政手续程序的等待时间并应对经济危机。他呼吁进行新的努力，让德国变得"更快、更现代化、更安全"。

（德新社、法新社）

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