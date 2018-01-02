 德国就业奇迹：失业率首次低于5% | 经济纵横 | DW | 30.10.2018

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经济纵横

德国就业奇迹：失业率首次低于5%

德国就业市场上一片金秋十月气象：失业人数锐减至220万；失业率首次低于5%；数十万岗位无人问津。

Deutschland, Bingen: Dem Handwerk geht der Nachwuchs aus (picture-alliance/dpa/B. Roessler)

德国在技术工人、手工业领域急缺后备人才

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对于目前经济形势相对乐观的德国来说，专业人才紧缺是未来经济的一大威胁之一。如今，德国的哪些行业最缺人才，外国人在德国就业，又有什么样的新机会呢？ (28.07.2017)

德国手工业行业劳动力奇缺。很多公司因人手短缺常常被迫拒绝客户。尽管许多手工企业到处招聘工人，人员不足的现象仍十分普遍。行业协会因此要求放宽针对避难者的就业限制。 (23.09.2018)

目前，留学生毕业后最终能留在德国工作的比例不足四分之一。“给别人打工”作雇员仍是最常见的留学生就业选择，不过自己创业的人逐渐增多。来听听在德国创业的年轻人怎么说。 (01.10.2017)

一项研究结果表明，德国是一个十分具有吸引力的工业产地，能够为外国员工提供良好的就业机会。然而他们在这里并不感到惬意。特别是与其它国家相比，德国在当地的外籍就业者眼中甚至是一个很糟糕的国家。 (06.09.2018)

（德国之声中文网）拜秋季景气之赐，十月份，德国失业人数降至220.04万人，为两德统一以来当月最低值，失业率减少0.1个百分点，降至4.9%。这样，自联邦劳动总局有相关统计以来，德国国内失业率首次低于5%。据该机构周二（10月30日）在纽伦堡通报，与上月相比，求职者数量减少5.3万；与去年同期相比，减少18.5万。

经济学家们认为，这首先得益于季节因素，比如，夏休后，用人量增加。然而，劳工市场也受惠于国家良好的经济状况。不过，国际范围的不确定性业已使众多企业的前景有所黯淡。

Ifo经济研究所新近发布的商业景气指数报告显示，期待值略有下降。不过，专家们相信，那只是暂时有所抑制而已，远非拐点。对德国境内的人们来说，就业机会之多实属史上罕见。根据联邦劳动总局公布的就业指数，信息通信技术、贸易、制造业、建筑等行业对劳工的需求尤其高；仓储物流等行业对劳动力的需求则同比有所减少。

在欧洲位居前列

根据该报告，有社保义务的就业机会继续增加，企业对劳动力的需求继续处于高位，扣除季节因素的失业率也呈回落趋势。

《世界报》指出，联邦德国历史上还从未像现在这样有这么多人就业，而且，其数量还在继续上升。与此同时，失业率下降。依据欧盟统计局的计算方法，德国目前在欧盟范围内位居前列，只是捷克和波兰有更低失业率。

Deutschland Hannover Bundesagentur für Arbeit Passanten (picture-alliance/dpa/J. Stratenschulte)

根据该报告，扣除季节因素后，德国国内的求职者数量降至229.2 万，比9月份减少1.1万人。与此同时，尚有82.4万个就业位子空置，比去年同期增加了4.4万个。联邦统计局提供的数据显示，9月份，共有4518万人就业，环比增加3.9万，同比增加56.1万。

这一增长仅指有社保义务的就业者。根据联邦劳动总局的计算结果，从今年7月至8月，扣除季节性因素，其数量增加了5.6万。这样，目前，德国国内共有3311万人有正式工作，比一年前增加71.5万人。

凝炼/苗子（德新社）

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