德国就业人数创新高 这些工种最有前景

（德国之声中文网）尽管德国整体经济已经在萧条边缘徘徊，但是就业人数却达到了两德统一以来的最高水平。据联邦统计署周一公布，今年第三季度德国就业人口总数为4540万，比去年同期增加了35.6万，增幅0.8%，创下1990年以来的最高纪录。就业岗位的增长主要归功于服务业的发展。

今年7月到9月，由于消费者购物热情高涨，以及出口产业实现复苏，德国国内生产总值实现了0.1%的微弱增长，扭转了第二季度下降0.2%的衰退态势。按照经济学界的惯例，如果连续两个季度经济负增长，就可称之为"经济萧条"。德国上一次陷入经济萧条是在2012/2013年之交，全球金融危机的影响是主要原因之一。

尽管眼下德国就业人数创下历史新高，但是整体经济的景气不振也会给劳动市场带来影响。统计署指出："尽管就业增长还在继续，但是这一趋势在2019年逐渐减弱。"第一季度就业人数比去年同期增长1.1%，第二季度的增长率为1.0%。德意志联邦银行（Bundesbank）在月度报告中强调，经济景气的明显不振会逐渐在就业市场上体现出来。被称为"经济五贤人"的德国权威经济专家委员会估计，2019年德国就业人数总体增长幅度能达到37.1万，但是到2020年就只能增加13.5万了。

哪些领域就业人数增幅最高？

据路透社报道，服务业仍然是对就业岗位增加做出最多贡献的领域。其中表现最为突出的是公共服务业、教育和卫生行业，就业人数增加20万（增长1.8%）；其次是零售业、交通业和餐饮业，就业人数增加5.4万（增幅0.5%）；此外信息技术和通讯领域的也相对前景光明，就业人数增加4.9万（增幅3.7%）。

餐饮业就业人数也有所增加

与之相对的是，在企业服务领域，就业人数则出现下滑。金融和保险业的就业人数再次出现负增长（-0.9%），农业、林业和渔业的就业岗位也呈现萎缩之势（-1.9%）。而在制造业和建筑业的就业人数则有小幅增加（分别为0.4%和1.4%）。

另一个就业趋势是从事自由职业或者个体经营的人越来越少，人们更倾向于从事一份有固定雇佣关系的工作。根据统计数据，今年第三季度个体经营者人数降至415万，降幅为1.7%。

德国哪些工作岗位最缺人？

对于准备步入高校或者接受职业培训的年轻人来说，了解一下德国目前招聘需求最大的行业有助于自己的职业发展前景规划。根据德国外交部参与设立的跨媒体德国信息门户网站"deutschland.de"所提供的信息，目前最需要人手的十大职业分别是：

软件开发员和程序员 电子和电气工程人员、电气安装人员 保健护理人员与护士 信息技术咨询员、信息技术分析师 经济学家、企业经济学家 客户管理人员、客户咨询人员、客户经理 生产助理 销售人员、销售助理 销售经理、产品经理 建筑师、土木工程师

对于外国人来说，在德国成功找到就业岗位的主要前提条件包括，所学专业或者接受培训的职业刚好与德国存在人才缺口的职业领域相符合，同时自身的学历和职业培训资格在德国得到认可。总体上讲，MINT专业（包括数学、IT、科学、技术等领域，英文称STEM，中文统称理工科）的大学毕业生不仅在私人企业有很好的就业机会，德国有不少科研机构也能提供富有吸引力的工作岗位。