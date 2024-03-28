 德国少将：正分三阶段向乌克兰移交炮弹 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 28.03.2024

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政治

德国少将：正分三阶段向乌克兰移交炮弹

德国联邦国防军乌克兰形势中心主任弗洛伊丁少将在接受德国之声采访时表示，德军正在向乌克兰移交一万发弹药；这也是德国向乌克兰供应弹药的长期计划的一部分，接下来还会有更多的类似行动。

乌克兰东部前线的乌克兰士兵迫切需要更多弹药

乌克兰东部前线的乌克兰士兵迫切需要更多弹药

（德国之声中文网）弗洛伊丁少将(Christian Freuding)告诉德国之声，在今后几天，德国联邦国防军将从自己库存中向乌克兰移交约一万发炮弹，这也是弹药供应三阶段计划的一部分。自2022年俄乌战争爆发以来，弗洛伊丁一直担任联邦国防军乌克兰形势中心主任。

据他介绍，第一阶段计划主要涉及紧急弹药供给，第二阶段则是由捷克发起的一项弹药供给倡议，德军将负责其中约18万发弹药，预计将从今年夏初到今年年底。第三阶段则是由德国直接签署的一份双边军火供给协议，涉及到今年第四季度后再向乌克兰供应的10万发炮弹。不过弗洛伊丁并未透露德国到底是和哪个国家签署了这份协议。

捷克发起的弹药供给倡议始于今年2月，共囊括了德国、法国、丹麦、荷兰和加拿大等 20 个欧盟或北约国家，计划为乌克兰提供80万发弹药。

更多内容：抗议、决心、访问与弹药援助

弗洛伊丁少将是德国联邦国防军乌克兰形势中心主任。他近日接受了德国之声的采访

弗洛伊丁少将是德国联邦国防军乌克兰形势中心主任。他近日接受了德国之声的采访

大量乌克兰军人在德受训

在接受德国之声采访时，弗洛伊丁少将还表示，乌克兰当前最迫切需要的是火炮炮弹、防空导弹以及装甲车弹药。

他也提到了乌克兰军人在德国接受训练的情况。2023年，乌克兰武装力量约有一万名军人在德国的训练场进行了训练。今年上半年还会有数千名乌克兰军人在德受训。“训练的重点始终是让乌克兰军人学习使用德国提供的装备，这既包括战术训练、装备使用培训，也包括培训技术人员维修保养这些装备。”

弗洛伊丁介绍说，德方经常对乌军士兵的学习能力感到惊喜，后者很快就熟悉了全新的装备。2022年首批乌军士兵前往德国接受PzH2000型自走榴弹炮培训时，德方计划了好几个月的培训期。不过最终实际所需的时间远远低于德军的预测。

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美国工厂加班为乌克兰生产弹药


 

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