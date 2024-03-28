德国少将：正分三阶段向乌克兰移交炮弹

（德国之声中文网）弗洛伊丁少将(Christian Freuding)告诉德国之声，在今后几天，德国联邦国防军将从自己库存中向乌克兰移交约一万发炮弹，这也是弹药供应三阶段计划的一部分。自2022年俄乌战争爆发以来，弗洛伊丁一直担任联邦国防军乌克兰形势中心主任。

据他介绍，第一阶段计划主要涉及紧急弹药供给，第二阶段则是由捷克发起的一项弹药供给倡议，德军将负责其中约18万发弹药，预计将从今年夏初到今年年底。第三阶段则是由德国直接签署的一份双边军火供给协议，涉及到今年第四季度后再向乌克兰供应的10万发炮弹。不过弗洛伊丁并未透露德国到底是和哪个国家签署了这份协议。

捷克发起的弹药供给倡议始于今年2月，共囊括了德国、法国、丹麦、荷兰和加拿大等 20 个欧盟或北约国家，计划为乌克兰提供80万发弹药。

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大量乌克兰军人在德受训

在接受德国之声采访时，弗洛伊丁少将还表示，乌克兰当前最迫切需要的是火炮炮弹、防空导弹以及装甲车弹药。

他也提到了乌克兰军人在德国接受训练的情况。2023年，乌克兰武装力量约有一万名军人在德国的训练场进行了训练。今年上半年还会有数千名乌克兰军人在德受训。“训练的重点始终是让乌克兰军人学习使用德国提供的装备，这既包括战术训练、装备使用培训，也包括培训技术人员维修保养这些装备。”

弗洛伊丁介绍说，德方经常对乌军士兵的学习能力感到惊喜，后者很快就熟悉了全新的装备。2022年首批乌军士兵前往德国接受PzH2000型自走榴弹炮培训时，德方计划了好几个月的培训期。不过最终实际所需的时间远远低于德军的预测。

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