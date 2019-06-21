德国小镇成中国小企业投资新宠

（德国之声中文网）中文巨型宣传海报、居民楼大门贴着大红对联和福字、幼儿园的一些小朋友用中文交流……霍普斯特滕-魏埃尔斯巴赫（Hoppstädten-Weiersbach）处处透着中国风，这是因为，逾800中国人在莱法州的这个小镇安家落户。

仅有大约3500名居民的霍普斯特滕-魏埃尔斯巴赫有着国际化的视野，现在这里登记的中国公司大概有三百家，从圣诞饰品、塑料制品到中国红酒，这些企业希望可以从这里进军欧洲市场。为了吸引更多中国中小型企业，14座新楼已经开始动工，目标不是建造世界工厂，而是要成为世界工厂神经中枢，由此，名为中德橡树园（Oak Garden）的移民项目7、8年前应运而生。

德国莱法州比费尔德经济贸易促进局局长迪茨（Michael Dietz）接受德国之声采访时指出，中国居民的到来给当地的服务业、基础建设等等带来活力，政府也拿到更多税收。他坦承，当初并未想到这个项目能获得如此成功："当时有一个想要吸引大约100家中国公司来这里的目标。但是中国那么远，那么陌生，另外，这些公司是不是会拿走我们的技术，加上间谍行为等种种顾虑, 所以一开始我们对这个项目期望不高。现在的发展态势，完全超出我们的预想。"

项目创始人侯计香介绍说，他们的客户群主要是35到45岁、家里有小孩的商人。他们大多与欧洲公司已有商业往来。她说："开始一两年的时间里，当地无论是企业政府机构，还是人民，都在观望，三、四年之后才真正开始接受，觉得这是一个不错的主意。"

截然不同的生意经

汪先生一家两年前从大都市广州搬到这里。他经营的公司从事基因检测行业，他还和妻子买下一家店面开了家咖啡店。他觉得住在德国之后，不仅与这里客户的业务沟通更为顺畅，也更便于扩大市场。他介绍说，在这里做生意和在中国也有这很大的不同："在中国要与客户保持联系，得经常和他们出去吃饭、喝酒，在这里生意相对简单，一般不用占用私人时间去应酬。最开始打开局面当然要比在中国难，但一旦建立固定的生意往来，客户就会稳定地和你保持长期合作。"

他说，德国位于欧洲中心、绿化环境好，另外，25万到30万欧元的投资换来德国的生活，比投资移民到美国、澳大利亚等国，性价比高得多："这里前期投入也不是很高，会实打实的得到一个不动产，我觉得挺划算的。我们当时问过美国大概700万到1000万吧，澳洲要设一个房产也要千万人民币吧。"他还补充说，300万人民币，像广州这样的城市，这笔钱仅仅能买一间小小的单身公寓。

橡树园的网站产品介绍显示，购买一套商住两用公寓，并以该地址注册设立一个德国公司，成功经营公司3年的企业主可申请获得德国永久居留权。德国现行法律的规定是，在德国合法经营企业3年，保证自己和家人的生活所需即可以申请永居，并没有规定必须要购置房产。不过侯计香指出，虽然并不是硬性法规，但审核单位为了防止皮包公司出现等原因，对有房产这一点是很看重的："这是我们的一个产品设定。不过外管局、商会等等都会看，看你是买的房还是租的，买的会更会觉得你真心在这里经营。批准的几率更大。"

华为安全隐患的讨论是否给德国公司和中国做生意带来影响？莱法州比费尔德经济贸易促进局局长迪茨觉得，那些与中国公司有直接生意往来的德国企业还是照常与对方生意往来。但总体来说，害怕的情绪大于从前："不过人们也应该意识到，警告希腊和中国做生意，自己可能会亏上大本，我们应该想想，能和中国做什么样的生意，与此同时又做好自我保护。"

他还说，下一部手机会买华为："说到窃听，大家都知道美国情报部门窃听了默克尔的手机，那可不是华为手机。是的，中国是要打算实现自己的计划，我理解西方国家在经济等方面面临的压力，但是比起威胁来说，我觉得，中国更是一个机遇。"