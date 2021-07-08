德国小球迷遭网暴 英国人发起募捐 结局暖心

（德国之声中文网）这笔钱原本是要给她的，这位泪洒伦敦温布利球场的德国小女孩。在欧洲杯16强的比赛中，英格兰2比0淘汰了德国、晋级8强。这让德国球迷们心碎，其中也包括这位来到球场观战、身着德国队服的小女孩。她哭着扑到爸爸怀里的照片传遍世界。

然而在社交媒体上，一些英格兰球迷对这位德国小女孩进行了恶意嘲讽和攻击，甚至提到了二战，称其为"小纳粹"。这种网暴行为也让很多英国人感到愤慨。其中就包括前英格兰国脚加里·莱因克尔（Gary Lineker）和斯坦·科利莫尔（Stan Collymore）。

为了让小女孩心中好受一些，来自威尔士的乔尔·休斯（Joel Hughes）发起了众筹活动。他表示，这是为了向德国小女孩表明，并非所有英国人都"那么可怕"。

这位51岁商人最初设定的众筹目标是500英镑。而截至7月7日中午，已经有超过3200人捐款，数额超过了3.6万英镑（约折合4.2万欧元）。

"彼此温柔相待 世界会更美好"

小女孩的家人向捐款者致谢，同时表示将众筹款转捐给联合国儿童基金会（Unicef），这一家人希望保持匿名。他们在众筹平台Just Giving上的一份声明中说："我们的女儿希望将慷慨的捐款转交给联合国儿童基金会，让善款、善心得到善用。"

在16强比赛中被英格兰淘汰让很多德国球迷心碎

该众筹平台表示，小女孩一家这一慷慨的姿态证明了他们相信，当人们彼此之间友好相待时，世界会变得更美好。"在几千位捐助者的支持下，全世界成千上万的儿童将从联合国儿童基金会的工作中受益。"

（德新社，明镜在线）

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