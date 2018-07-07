德国小村里的全球最大重金属音乐节

（德国之声中文网）啤酒、音乐、彻夜狂欢--对于这个周末，重金属乐迷们已经等了360天。

瓦肯（Wacken）所在的石荷州属德国很靠北的地区。这个村子人口不到两千，村民主要以畜牧业为生。夸张地说，村里养的奶牛比村民数量还多。可就是这么一个小地方，在国际上名声不一定小于德国的柏林、汉堡、慕尼黑等城市，至少是对于金属乐迷来说。

瓦肯每年举办一次露天摇滚音乐节Wacken Open Air，今年是第29届。音乐节平均吸引近10万乐迷，很多来自德国以外的国家，规模属世界之最。

2018年的瓦肯摇滚音乐节从8月2日开始，在这个周末进入高潮。据主办方提供的数字，今年有75000观众，目前票已经全部售空。登台献艺的有不少金属乐圈的重量级：Danzig、Judas Priest、Hatebreed、In Flames、Running Wild、Arch Enemy、In Extremo、Eskimo Callboy等等。

喜欢重金属音乐的人大都选择黑色打扮，偏爱纹身，也爱喝酒。去年，瓦肯音乐节修了7公里的啤酒管道，为金属乐迷们"解渴"。今年，这条啤酒管道将继续向乐迷们运输啤酒。

瓦肯音乐节的另一个特别之处是其经常特别泥泞--音乐节现场因音乐天气而变得像一个巨大的泥潭。不过今年夏天，德国格外炎热干旱，因此音乐节组织方特别提醒乐迷，哪里可以领到口罩，避免吸入太多尘土；而在烧烤时也要注意避免引起火灾。另外，音乐节场地四处都配有水龙头。组织方也提醒大家，要多喝水，找阴凉地，以免中暑。

小镇居民怎么看？

瓦肯镇的人口不到两千，镇民们主要以畜牧业为生。可以想象，对于当地居民而言，每年几万名“金属党”齐聚于此、整个周末彻夜狂欢，与其日常宁静的生活形成强烈反差。对此，并非所有居民都满意。

2013年，3名瓦肯镇居民就将这个金属音乐节告上法庭，给出的理由是“噪音污染”，影响了其生活。据《世界报》当时报道，这里提到的“噪音”并非是指巨大音箱里传出的高达120分贝的音量，而是指平均达90分贝的噪音（法律规定最高噪音为70分贝）。

不过，也有不少小镇居民对于这个音乐节表示欢迎。毕竟，几万名音乐节粉丝的到来，能给瓦肯带来一笔不小的财政收入。很多村民都在音乐节期间出租房屋，在院子里搭起销售餐饮，也是额外创收的好机会。