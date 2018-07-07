 德国小村里的全球最大重金属音乐节 | 文化经纬 | DW | 04.08.2018

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文化经纬

德国小村里的全球最大重金属音乐节

听说过德国村庄瓦肯吗？如果没听说过也没关系，毕竟这个村子只有1800多人。不过，如果你是金属乐迷，就不应该不知道瓦肯。这个小村每年举办全球最大的重金属音乐节。

Deutschland Wacken Open Air (picture alliance/dpa/A. Heimken)

瓦肯音乐节

（德国之声中文网）啤酒、音乐、彻夜狂欢--对于这个周末，重金属乐迷们已经等了360天。

瓦肯（Wacken）所在的石荷州属德国很靠北的地区。这个村子人口不到两千，村民主要以畜牧业为生。夸张地说，村里养的奶牛比村民数量还多。可就是这么一个小地方，在国际上名声不一定小于德国的柏林、汉堡、慕尼黑等城市，至少是对于金属乐迷来说。

瓦肯每年举办一次露天摇滚音乐节Wacken Open Air，今年是第29届。音乐节平均吸引近10万乐迷，很多来自德国以外的国家，规模属世界之最。

Finnland Emojis Sauna Mann Frau Handy Nokia Heavy Metal Headbanging (picture-alliance/dpa/Finnish Foreign Ministry)

瓦肯音乐节——重金属盛宴

2018年的瓦肯摇滚音乐节从8月2日开始，在这个周末进入高潮。据主办方提供的数字，今年有75000观众，目前票已经全部售空。登台献艺的有不少金属乐圈的重量级：Danzig、Judas Priest、Hatebreed、In Flames、Running Wild、Arch Enemy、In Extremo、Eskimo Callboy等等。

喜欢重金属音乐的人大都选择黑色打扮，偏爱纹身，也爱喝酒。去年，瓦肯音乐节修了7公里的啤酒管道，为金属乐迷们"解渴"。今年，这条啤酒管道将继续向乐迷们运输啤酒。

瓦肯音乐节的另一个特别之处是其经常特别泥泞--音乐节现场因音乐天气而变得像一个巨大的泥潭。不过今年夏天，德国格外炎热干旱，因此音乐节组织方特别提醒乐迷，哪里可以领到口罩，避免吸入太多尘土；而在烧烤时也要注意避免引起火灾。另外，音乐节场地四处都配有水龙头。组织方也提醒大家，要多喝水，找阴凉地，以免中暑。

小镇居民怎么看？

瓦肯镇的人口不到两千，镇民们主要以畜牧业为生。可以想象，对于当地居民而言，每年几万名“金属党”齐聚于此、整个周末彻夜狂欢，与其日常宁静的生活形成强烈反差。对此，并非所有居民都满意。

2013年，3名瓦肯镇居民就将这个金属音乐节告上法庭，给出的理由是“噪音污染”，影响了其生活。据《世界报》当时报道，这里提到的“噪音”并非是指巨大音箱里传出的高达120分贝的音量，而是指平均达90分贝的噪音（法律规定最高噪音为70分贝）。

不过，也有不少小镇居民对于这个音乐节表示欢迎。毕竟，几万名音乐节粉丝的到来，能给瓦肯带来一笔不小的财政收入。很多村民都在音乐节期间出租房屋，在院子里搭起销售餐饮，也是额外创收的好机会。

  • Festival Wacken Heavy Metal August 2012

    2013年瓦肯重金属摇滚音乐节

    摇滚村庄

    德国北部石荷州的瓦肯（Wacken）摇滚音乐节具有传奇色彩：这个只有1800居民的小村庄在每年8月初都举办全球规模最大的重金属音乐节—“Wacken Open Air”。

  • Festival Wacken Heavy Metal August 2012

    2013年瓦肯重金属摇滚音乐节

    纵情欢乐

    每到这个时节，大批留着长发，大多身穿黑衣的年轻人兴高采烈地来到这里，在村边的草地上“安营扎寨”，庆祝盛会。德国北部的夏天并非一直阳光灿烂，有时甚至阴雨连绵，但这丝毫不会影响粉丝们的兴致。

  • Festival Wacken Heavy Metal August 2012

    2013年瓦肯重金属摇滚音乐节

    参与就是一切

    不是所有人都严格遵守重金属乐迷的典型装束，黑色最标准，但不是必须。这位乐迷在2012年的音乐节上，就带来了一抹亮色。

  • Festival Wacken Heavy Metal August 2012

    2013年瓦肯重金属摇滚音乐节

    人海冲浪

    观众会在演唱会上将歌手托举起来“传递”，如果这是个奥运项目，瓦肯的乐迷们肯定能夺牌。不过这种“运动”在音乐节上是被明文禁止的。

  • Festival Wacken Heavy Metal August 2012

    2013年瓦肯重金属摇滚音乐节

    腌菜版

    如果实在没有勇气在人海中“冲浪”（Crowd-Surfing），也可以尝试一下同样咸湿但比较安全的“腌菜版”（Kraut-Surfing), 冲进布满德式酸菜和红甜菜根的“戏水池”。

  • Festival Wacken Heavy Metal August 2012 Band Endstille

    2013年瓦肯重金属摇滚音乐节

    震耳欲聋

    超过100个乐队将在音乐节上献艺，演出现场的音量不亚于喷气机起飞，有时能达到120分贝。音乐节的口号是“山响地狱”（Louder than Hell）。为那些不那么坚强的粉丝，人们也预备了防护耳塞出售。

  • Festival Wacken Heavy Metal August 2012

    2013年瓦肯重金属摇滚音乐节

    重金属问候

    这是重金属乐迷的标准问候手势。无论老幼，无论是铁杆乐迷还是来看热闹的，一有机会，在打招呼时都会摆出这个被称为“薯条快餐叉”的手势。

  • Festival Wacken Heavy Metal August 2012

    2013年瓦肯重金属摇滚音乐节

    沉迷百分百

    乐迷们会齐声高呼“Wacken”，但在几个不眠之夜和几箱啤酒下肚之后，喊声就不那么有力了。

  • Festival Wacken Heavy Metal August 2012

    2013年瓦肯重金属摇滚音乐节

    不幸的悲剧

    2012年的音乐节因一名男青年的意外丧生而蒙上阴影。他的死因是一氧化碳中毒。他钻进一辆带有塑料篷布的拖车打盹，人们推测，近旁一部柴油发电机释放出的有毒气体聚集在篷布下面造成中毒。

  • Festival Wacken Heavy Metal August 2012

    2013年瓦肯重金属摇滚音乐节

    We will, we will wack you!

    瓦肯音乐节已经有20多年的历史，已成为全世界重金属乐迷的朝圣地。8月1日至3日这里将再次成为“重金属区”。本次音乐节的高潮之一是，著名的工业重金属乐队“德国战车”（Rammstein）将在开幕当天登台。

    作者: Rayna Breuer


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2013年瓦肯重金属摇滚音乐节

瓦肯音乐节降临，这个平日宁静的北德小村庄迎来汹涌人潮。 (30.07.2013)  

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