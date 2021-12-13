 “德国小姐”的今与昔 | 所有节目 | DW | 21.02.2022

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文化经纬

“德国小姐”的今与昔

德国选美历史已超过100年，最新的德国小姐刚刚出炉。你知道，这些年间，美女的标准出现了怎样的变化？

  • Miss Germany- Finale Domitila Barros

    2022年的社会活动家Domitila Barros

    时代在变迁，选美比赛也在转变：穿着泳衣的性感外表不再是唯一吸引力，人们正在寻找有使命感的候选人。在巴西贫民窟长大的巴罗斯（Domitila Barros）是一位在联合国获奖的社会活动家。她今年已经37岁了，关注环保、社会正义和可持续发展。

  • Deutschland Anja Kallenbach Miss Germany 2021

    2021年Anja Kallenbach：走你的路，不要管别人怎么说

    今年的德国小姐评选委员会高举多样化的旗帜，进入决赛圈的包括有着人工肛门的博士在读生、离开耶和华见证的前教徒以及性侵受害者。最后王冠落在33岁的卡伦巴赫（Anja Kallenbach）头上。她说，女性需要勇气和自信：只要自己觉得好，就应该去做，“不论年纪多大，样貌如何，也别管别人怎么说。”

  • Deutschland | Leonie Charlotte von Hase | Miss Germany 2020

    2020年德国小姐是一名企业家

    如今挑选德国小姐，更在乎品行、内在气质，当然不反对面容姣好身材婀娜。2020年的德国小姐是一名为人妻母的美女，事业有成，监管着一间公司。

  • Deutschland Anahita Rehbein bei der Wahl der Miss Germany 2018 in Rust (picture-alliance/dpa/S. Gollnow)

    2018年德国小姐是......

    来自斯图加特23岁的大学生雷拜恩（Anahita Rehbein）。她将中断一年教育学学业而集中精力筹备接下来的选美比赛。当选德国小姐后雷拜恩自信地说“我能拥抱世界！”德国早在1927年就选出了第一任“德国小姐”。

  • Hildegard Kwandt Miss Germany 1927 (Bundesarchiv Bild 146-1977-062-16)

    1927年选出第一位德国小姐

    第一位德国小姐是科万德（Hildegard Kwandt ），21岁，她被授予花冠。选美的场地在柏林体育宫。评选委员会里有很多当时的社会名流以及艺术家，比如著名导演弗里茨·朗和雕塑家Ernesto de Fiori。

  • Deutschland Daisy von Freyberg - Miss Germany 1931 (picture-alliance/dpa)

    1931年男爵Daisy d'Ora当选德国小姐

    Daisy d'Ora 是1931年当选德国小姐的冯·弗莱贝格男爵的艺名。身为演员的她曾在1929年Georg Wilhelm Pabst 执导的《潘多拉的盒子》里扮演角色。那部无声片曾红透影坛。

  • Susanne Erichsen (picture-alliance/dpa)

    1950年：被称为“小姐奇迹”的埃里希森

    埃里希森（Susanne Erichsen）是1950年战后第二届选美的获胜者。1952年埃里希森作为摄影模特到美国发展。她天生丽质，散发着摩登和自信的魅力，是人们羡慕的代表了战后德国年轻女性的“小姐奇迹”。

  • Petra Schürmann, Moderatorin und Schauspielerin (picture-alliance/Keystone)

    1956年许曼获“世界小姐”称号

    1956年来自德国的许曼（ Petra Schürmann）在伦敦成功当选“世界小姐”。这是德国人首次获此殊荣。尤其令人惊异的是，许曼在此前的“德国小姐”选美中只得了第3名。职业生涯中，许曼当过电视主持人、模特以及演员。2001年其爱女死于一场交通事故，此后的许曼很少在公开场合露面。

  • Miss Germany 1957 Gerti Daub (picture-alliance/UPI)

    1957年“德国小姐”是道博

    1957在巴登巴登举行的选美赛中，道博（Gerti Daub）脱颖而出当选“德国小姐”。当时美女的尺寸还是85-54-95，超瘦体型不被看好。“欧洲小姐”评选时，道博获得第3名；在加利福尼亚举行的“环球小姐”选美中，她荣获第5名。

  • Deutschland Ines Kuba und Hans-Dietrich Genscher (picture-alliance/dpa/A. Altwein)

    1991年首个短发的“德国小姐”

    伊内斯·古巴（Ines Kuba）于1991年当选“德国小姐” ，而且是首个短发的“德国小姐”。照片上她正在给当时的外长根舍一个吻。1998年，古巴支持科尔连任德国总理，积极投身选战。这名原东德公民最初的职业理想是当一名幼师或者健身老师。

  • Verona Feldbusch Miss Germany 1993 (picture-alliance/dpa/A. Scheidemann)

    1993年维罗纳业绩开始辉煌

    1993年维罗纳（Verona）成为“德国小姐”时还不姓Pooth， 而是Feldbusch。当选“德国小姐”为她今后的职业生涯奠定了基础，同年她又在“洲际世界小姐”选美中获胜，两年后再次增添了“美国之梦小姐”的称号，而这次为她带上绶带的正是美国现任总统特朗普。

  • Vatikan Papst Franziskus mit Miss Germany Lena Bröder (picture-alliance/dpa)

    2016年布罗德：真正的天主教美女

    27岁的雷纳·布罗德（ Lena Bröder）于2016年成为“德国小姐”时，乍一看，此举自相矛盾：即将成为宗教课老师的她怎么可以参加选美？就在那一年，布罗德受到教宗方济的觐见。后来，她发表了《我内在的美 - 以信仰获成功》的自传书。


  • Miss Germany- Finale Domitila Barros

    2022年的社会活动家Domitila Barros

    时代在变迁，选美比赛也在转变：穿着泳衣的性感外表不再是唯一吸引力，人们正在寻找有使命感的候选人。在巴西贫民窟长大的巴罗斯（Domitila Barros）是一位在联合国获奖的社会活动家。她今年已经37岁了，关注环保、社会正义和可持续发展。

  • Deutschland Anja Kallenbach Miss Germany 2021

    2021年Anja Kallenbach：走你的路，不要管别人怎么说

    今年的德国小姐评选委员会高举多样化的旗帜，进入决赛圈的包括有着人工肛门的博士在读生、离开耶和华见证的前教徒以及性侵受害者。最后王冠落在33岁的卡伦巴赫（Anja Kallenbach）头上。她说，女性需要勇气和自信：只要自己觉得好，就应该去做，“不论年纪多大，样貌如何，也别管别人怎么说。”

  • Deutschland | Leonie Charlotte von Hase | Miss Germany 2020

    2020年德国小姐是一名企业家

    如今挑选德国小姐，更在乎品行、内在气质，当然不反对面容姣好身材婀娜。2020年的德国小姐是一名为人妻母的美女，事业有成，监管着一间公司。

  • Deutschland Anahita Rehbein bei der Wahl der Miss Germany 2018 in Rust (picture-alliance/dpa/S. Gollnow)

    2018年德国小姐是......

    来自斯图加特23岁的大学生雷拜恩（Anahita Rehbein）。她将中断一年教育学学业而集中精力筹备接下来的选美比赛。当选德国小姐后雷拜恩自信地说“我能拥抱世界！”德国早在1927年就选出了第一任“德国小姐”。

  • Hildegard Kwandt Miss Germany 1927 (Bundesarchiv Bild 146-1977-062-16)

    1927年选出第一位德国小姐

    第一位德国小姐是科万德（Hildegard Kwandt ），21岁，她被授予花冠。选美的场地在柏林体育宫。评选委员会里有很多当时的社会名流以及艺术家，比如著名导演弗里茨·朗和雕塑家Ernesto de Fiori。

  • Deutschland Daisy von Freyberg - Miss Germany 1931 (picture-alliance/dpa)

    1931年男爵Daisy d'Ora当选德国小姐

    Daisy d'Ora 是1931年当选德国小姐的冯·弗莱贝格男爵的艺名。身为演员的她曾在1929年Georg Wilhelm Pabst 执导的《潘多拉的盒子》里扮演角色。那部无声片曾红透影坛。

  • Susanne Erichsen (picture-alliance/dpa)

    1950年：被称为“小姐奇迹”的埃里希森

    埃里希森（Susanne Erichsen）是1950年战后第二届选美的获胜者。1952年埃里希森作为摄影模特到美国发展。她天生丽质，散发着摩登和自信的魅力，是人们羡慕的代表了战后德国年轻女性的“小姐奇迹”。

  • Petra Schürmann, Moderatorin und Schauspielerin (picture-alliance/Keystone)

    1956年许曼获“世界小姐”称号

    1956年来自德国的许曼（ Petra Schürmann）在伦敦成功当选“世界小姐”。这是德国人首次获此殊荣。尤其令人惊异的是，许曼在此前的“德国小姐”选美中只得了第3名。职业生涯中，许曼当过电视主持人、模特以及演员。2001年其爱女死于一场交通事故，此后的许曼很少在公开场合露面。

  • Miss Germany 1957 Gerti Daub (picture-alliance/UPI)

    1957年“德国小姐”是道博

    1957在巴登巴登举行的选美赛中，道博（Gerti Daub）脱颖而出当选“德国小姐”。当时美女的尺寸还是85-54-95，超瘦体型不被看好。“欧洲小姐”评选时，道博获得第3名；在加利福尼亚举行的“环球小姐”选美中，她荣获第5名。

  • Deutschland Ines Kuba und Hans-Dietrich Genscher (picture-alliance/dpa/A. Altwein)

    1991年首个短发的“德国小姐”

    伊内斯·古巴（Ines Kuba）于1991年当选“德国小姐” ，而且是首个短发的“德国小姐”。照片上她正在给当时的外长根舍一个吻。1998年，古巴支持科尔连任德国总理，积极投身选战。这名原东德公民最初的职业理想是当一名幼师或者健身老师。

  • Verona Feldbusch Miss Germany 1993 (picture-alliance/dpa/A. Scheidemann)

    1993年维罗纳业绩开始辉煌

    1993年维罗纳（Verona）成为“德国小姐”时还不姓Pooth， 而是Feldbusch。当选“德国小姐”为她今后的职业生涯奠定了基础，同年她又在“洲际世界小姐”选美中获胜，两年后再次增添了“美国之梦小姐”的称号，而这次为她带上绶带的正是美国现任总统特朗普。

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