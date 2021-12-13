“德国小姐”的今与昔

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德国选美历史已超过100年，最新的德国小姐刚刚出炉。你知道，这些年间，美女的标准出现了怎样的变化？
时代在变迁，选美比赛也在转变：穿着泳衣的性感外表不再是唯一吸引力，人们正在寻找有使命感的候选人。在巴西贫民窟长大的巴罗斯（Domitila Barros）是一位在联合国获奖的社会活动家。她今年已经37岁了，关注环保、社会正义和可持续发展。
今年的德国小姐评选委员会高举多样化的旗帜，进入决赛圈的包括有着人工肛门的博士在读生、离开耶和华见证的前教徒以及性侵受害者。最后王冠落在33岁的卡伦巴赫（Anja Kallenbach）头上。她说，女性需要勇气和自信：只要自己觉得好，就应该去做，“不论年纪多大，样貌如何，也别管别人怎么说。”
如今挑选德国小姐，更在乎品行、内在气质，当然不反对面容姣好身材婀娜。2020年的德国小姐是一名为人妻母的美女，事业有成，监管着一间公司。
来自斯图加特23岁的大学生雷拜恩（Anahita Rehbein）。她将中断一年教育学学业而集中精力筹备接下来的选美比赛。当选德国小姐后雷拜恩自信地说“我能拥抱世界！”德国早在1927年就选出了第一任“德国小姐”。
第一位德国小姐是科万德（Hildegard Kwandt ），21岁，她被授予花冠。选美的场地在柏林体育宫。评选委员会里有很多当时的社会名流以及艺术家，比如著名导演弗里茨·朗和雕塑家Ernesto de Fiori。
Daisy d'Ora 是1931年当选德国小姐的冯·弗莱贝格男爵的艺名。身为演员的她曾在1929年Georg Wilhelm Pabst 执导的《潘多拉的盒子》里扮演角色。那部无声片曾红透影坛。
埃里希森（Susanne Erichsen）是1950年战后第二届选美的获胜者。1952年埃里希森作为摄影模特到美国发展。她天生丽质，散发着摩登和自信的魅力，是人们羡慕的代表了战后德国年轻女性的“小姐奇迹”。
1956年来自德国的许曼（ Petra Schürmann）在伦敦成功当选“世界小姐”。这是德国人首次获此殊荣。尤其令人惊异的是，许曼在此前的“德国小姐”选美中只得了第3名。职业生涯中，许曼当过电视主持人、模特以及演员。2001年其爱女死于一场交通事故，此后的许曼很少在公开场合露面。
1957在巴登巴登举行的选美赛中，道博（Gerti Daub）脱颖而出当选“德国小姐”。当时美女的尺寸还是85-54-95，超瘦体型不被看好。“欧洲小姐”评选时，道博获得第3名；在加利福尼亚举行的“环球小姐”选美中，她荣获第5名。
伊内斯·古巴（Ines Kuba）于1991年当选“德国小姐” ，而且是首个短发的“德国小姐”。照片上她正在给当时的外长根舍一个吻。1998年，古巴支持科尔连任德国总理，积极投身选战。这名原东德公民最初的职业理想是当一名幼师或者健身老师。
1993年维罗纳（Verona）成为“德国小姐”时还不姓Pooth， 而是Feldbusch。当选“德国小姐”为她今后的职业生涯奠定了基础，同年她又在“洲际世界小姐”选美中获胜，两年后再次增添了“美国之梦小姐”的称号，而这次为她带上绶带的正是美国现任总统特朗普。
27岁的雷纳·布罗德（ Lena Bröder）于2016年成为“德国小姐”时，乍一看，此举自相矛盾：即将成为宗教课老师的她怎么可以参加选美？就在那一年，布罗德受到教宗方济的觐见。后来，她发表了《我内在的美 - 以信仰获成功》的自传书。
第69届环球小姐比赛在美国佛罗里达州举行时，来自缅甸的参赛选手身穿传统民族服饰，手上高举“为缅甸祷告”的标语。她在接受采访时说：“我们的人民每天都遭到缅甸军方的杀戮。”
步入春天的巴黎是那么宜人，圣母院两旁的樱花树正值盛放，而巴黎圣母院尖塔的重建终于在火灾两周年前迎来了初步消息。
全球有超过1500万人在学德语。德语的字义和语法随着时代不断变迁。你知道最长的德语单词有多长？哪个德语字母使用频率最低？一起来看看几个有趣的德语冷知识。
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