“德国小姐”的今与昔

2022年的社会活动家Domitila Barros

时代在变迁，选美比赛也在转变：穿着泳衣的性感外表不再是唯一吸引力，人们正在寻找有使命感的候选人。在巴西贫民窟长大的巴罗斯（Domitila Barros）是一位在联合国获奖的社会活动家。她今年已经37岁了，关注环保、社会正义和可持续发展。