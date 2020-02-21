 德国小城哈瑙的葬礼 | 德国新闻 | DW | 29.02.2020

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德国新闻

德国小城哈瑙的葬礼

黑森州小城哈瑙（Hanau）举行了第二个大规模葬礼，安葬9名种族主义袭击行为遇难者中的最后两人。这是一次哀悼行动，但也凸显了这个受袭城市的创伤。

Deutschland Hanau | Rechtsextremistischer Anschlag | Trauerfeier für Hamza Kurtovic & Said Nesar Hashemi (DW/L. Hänel)

（德国之声中文网）他们来了，躺在棺木里。他们是哈瑙与之永别的袭击遇难者中的最后两人：哈姆扎·库尔托维奇（Hamza Kurtovic）和赛义德·纳扎尔·哈希姆（Said Nesar Hashem）。哈姆扎20岁，纳扎尔21岁。2月19日，他们被一名患精神病的杀手出于种族主义动机杀害。俩人都在哈瑙长大。一个是波斯尼亚血统，另一个是阿富汗裔，杀手恐怕就是因此对他们下了毒手，让他们现在躺在棺木里。亲友们围在灵柩四周，后面簇拥着数千人，他们都要在哈瑙的市场广场为他俩送行。

Deutschland Hanau | Rechtsextremistischer Anschlag | Trauerfeier für Hamza Kurtovic & Said Nessar Hashemi (DW/L. Hänel)

还在葬礼开始前数小时，伊尔马兹（Behlül Yilmaz）就来到了广场。作为穆斯林心灵安慰人和哈瑙穆斯林协会主席，他和遇害人家属保持着联系。他这一天从早6点就开始了。他和他的10人团队照料着9个家庭中的6个。此前一天，对哈姆扎和赛义德做亡人净身洗礼时，他在场。他和死者家属商定了整个葬礼程序的哪怕是最细微的安排。一天下来，他感觉体乏，但精神愉快，不无满意地总结说："我们无法把孩子送还给给那些家庭，但我们向他们表达了至高的敬意。"

"恐惧情绪在增长"

歌咏拉开了葬礼的序幕。一瞬间，歌声飘荡在致哀人的上空。家属中的女性在一个台上就坐，满脸忧伤。她们将眼光投向那两个用一块朴素、印有文字的绿布遮盖的灵柩，哈姆扎和赛义德就趟在里面。

广场上站满了一排又一排人。人们轻声交谈，很多人谈的都是发生在月中的这次袭击行为。一位男子说，多天来，他都接送妹妹上学，"恐惧情绪在增长"。

Deutschland Hanau | Rechtsextremistischer Anschlag | Trauerfeier für Hamza Kurtovic & Said Nessar Hashemi (DW/L. Hänel)

市长卡明斯基（Claus Kaminsky）试图用自己的语言消除人们的恐惧情绪，并向死者表达敬意。他指出，哈姆扎关心左邻右舍，尽管自己也要用，但仍借车给别人。他也谈到了赛义德的车：车牌号是"454"，是哈瑙市Kesselstadt区的最后3个号。他指出，"这是喜爱家乡的一种表达方式"。

市长发言后，一位伊玛目使市场广场变成了一座祈祷大殿：引用并吟唱古兰经，一切都那么理所当然，这在一个德国的市场广场上并不多见。或许， 这有助于弥合创伤。葬礼完全依照穆斯林习俗进行：女性被安排在后排做祈祷。不过，也有很多非穆斯林前来。发言和祈祷使用了多种语言。葬礼要清晰传达一个信息：哈姆扎和赛义德不是作为外国人死去的。伊玛目波茨库尔特（Macit Bozkurt）指出，"他们只认识哈瑙"；市长卡明斯基说，"我们失去了本市的两个很好的青年"。

气氛紧张的城市

尽管人们表现出哀悼、进行合作，哈瑙已成了一座易受伤的城市。距市场广场不远，有一座墙，有人在一夜之间喷上了9位遇害人的名字和标签"#Say their names"（说出他们的名字）；在墙面的右下角，出现了另一个名字"Frau R"（ R女士）。当地一居民对此大为不快。她说，这绝不合适，"这是凶手的妈妈"，应该重新刷掉。她问道："这是挑衅吗？我们现在也该愤怒？"

Deutschland Hanau | Rechtsextremistischer Anschlag | Mauer mit den Namen der Anschlagsopfer (DW/L. Hänel)

有一座墙，有人在一夜之间喷上了9位遇害人的名字和标签"#Say their names"

哈姆扎和赛义德下葬在3公里外的一座墓园。参加葬礼的人流中有部分人不得不穿行一个狭窄的门，墓园的主门紧闭。一则抱怨不胫而走：墓园负责人出于种族主义原因拒绝打开。其实，这只是后勤部门的一个失误。本来，可以安排所有人都经由墙体本就凿开、直接通向墓地的一个大洞进入。

所有这些情况都表现出：气氛相当紧张，谋杀行为让很多人难以承受。伊尔马兹要缓解这种气氛。他建议市里要和宗教社区合作。他说，尤其是对那些在德国出生、几乎不了解父母所来自国家的青少年来说，"我们必须消除那种不信任态度，共同表现出强大。"而这可是目前看来比以前任何时候似乎都更难以做到的一件事情。葬礼之后，他马上就得去警方那里。他所在的土耳其清真寺收到一封威胁函。在主持安葬了两名青年后，他不得不同安全当局磋商是否该接受警方保护事宜。

  • Deutschland Hanau | Schießerei & Tote, Angriff auf Shisha-Bars: Sicherkräfte vor Eingang einer der Shisha Bars (picture-alliance/AP Photo/M. Probst)

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  • Special forces search the area of the Hanau attacks

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  • Flowers and candles are placed near the Midnight shisha bar in Hanau, Germany (Reuters/R. Orlowski)

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  • German Chancellor Angela Merkel gives a statement in Berlin (Reuters/F. Bensch)

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