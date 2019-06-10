 德国将遣返新一批阿富汗难民 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 16.06.2019

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时政风云

德国将遣返新一批阿富汗难民

阿富汗究竟属不属于安全国家？在这个问题上争议很多。尽管如此，下周德国将再次向阿富汗遣返一批申请遭拒的难民。

Deutschland Abschiebung von Asylsuchenden nach Afghanistan (picture alliance/dpa/B. Roessler)

（德国之声中文网）下周二将又有一批未能在德国获得庇护的阿富汗难民申请者被遣返回国。德新社引述在阿富汗难民部一位工作人员的消息称，新一批被遣返的阿富汗人将于周二抵达首都喀布尔。德新社报道称，德国境内向难民提供帮助的活动人士透露，这批阿富汗人搭载的飞机将于周一晚间从莱比锡机场起飞。

从2016年12月至今，已经累计有589名阿富汗难民申请者被遣返回国。向阿富汗遣返被据难民申请者在德国存在争议。因为平民在阿富汗经常成为极端组织袭击的对象，另外还有一些平民在美国的空袭行动中被误炸身亡。数年来阿富汗国内局势并没有变得更安全，塔利班正在不断扩大自己的势力范围。

Afghanistan Kabul Abschiebung aus Deutschland (picture-alliance/dpa/M. Jawad)

喀布尔机场

塔利班重新大举进军

虽然2018年夏天以来，塔利班方面同美国政治协商解决已经持续17年的战争冲突，但是塔利班拒绝同喀布尔政府谈判。在塔利班眼中，喀布尔政府就是西方的傀儡。阿富汗很多省份仍不断出现政府军同塔利班以及"伊斯兰国"恐怖组织之间的严重交火。每天都可以听到人员伤亡的消息。据阿富汗官方公布的消息，上周该国国内曾在48小时之后内连续发生自杀式袭击事件以及武装冲突，造成至少34人死亡。

国际移民组织今年4月底开始停止向被从欧洲遣返的难民提供临时住所。该组织改为向每名被遣返成功的难民发放167美元，并提供一些包括旅馆之类的信息。

洪沙/雨涵 (德新社)

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