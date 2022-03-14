德国将购买数十架美制 F-35隐形战机

（德国之声中文网）据多家媒体从柏林政界人士那里获悉，作为联邦国防军现代化计划的一部分，德国政府决定斥资数百亿美元为本国空军配备美国洛克希德马丁公司生产的 F-35 隐形战机，取代服役已超过40年的" 旋风" 机队。据报道，将采购多达35架。

敌方雷达难以探测

F-35 被视为世界上目前最先进战机。购买该型战机也是加强所谓的德国“核参与”。依据北约的威慑概念，各成员国有权分享美国核弹。因其特殊外形及涂层， F-35难以被敌方雷达探测到。

德国空军现有的"旋风"战机已经老旧，要维持其战力耗费巨大。它亦被用于电子空战--搅扰、压制、攻击敌方防空系统。德新社报道说，为履行此任务，也将购买更多的欧洲战斗机 （ Eurofighter ），计划为15架。为此，制造商空中客车公司未来几年内尚需完善要求极高的相关技术装备。

"旋风"研发始于 1970 年代

德国国防部原计划采购的美制 F-18战机尚未获得核武器使用认证。今年1月，防长兰布莱希特（Christine Lambrecht）和肖尔茨（Olaf Scholz）总理磋商后，指令做更广泛采购评估，其中包括 F-35战机，该机拥有核武器认证，并配备有限的电子作战设备。

德国政府相关协议

联邦政府曾担心购买 F-35 会影响徳法联合研发欧洲"下一代战机"（FCAS/未来作战空中系统）计划。现在，这一担心退居幕后。柏林认为，相关顾虑似乎已无必要，原因在于，欧洲的多个北约伙伴国已使用F-35，由此，有望产生"综合效用"。

由社民党、绿党、自民党组成的本届联邦"交通灯"政府在联合执政协议中业已确认采购"旋风" 后继战机。作为对乌克兰战争和俄总统普京对西方威胁的反应，肖尔茨总理新近宣布，设立总值1000亿欧元的一次性国防"特别财产"，并明显增加年度军费，未来，每年将不低于2% 的国内生产总值用于国防。

（德新社，路透社）

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