德国将解除对欧洲31国旅行禁令

（德国之声中文网）欧洲的夏季度假有救了。德国联邦政府计划从6月15日开始，取消对31个欧洲国家的旅行警告。首先被解除旅行警告的是德国的26个欧盟伙伴国以及脱欧的英国和4个申根国家冰岛、挪威、瑞士和列支敦士登。不过，对欧盟以外160多个国家的旅行警告将持续到8月31日。

据《明镜周刊》报道，联邦内政部和联邦外交部认为全面取消旅行警告风险太大。联邦卫生部也不同意在对欧洲开放了旅行绿灯之后，同时解除全球旅行警告。

土耳其施加压力

不过也可能会有例外情况。根据一份关于开放旅游目的地的相关规定，有关国家新冠感染人数的变化、卫生系统的医疗和测试能力、卫生规定和入境限制条例等将作为考虑的主要标准。对德国人在欧盟以外的主要旅行目的地，尤其是土耳其也是如此。这个受欢迎程度排名第三的度假国已经在积极招揽德国游客。

土耳其驻德国大使阿里·凯末尔·艾丁（Ali Kemal Aydin）5月份就已经表示，他希望取消旅行警告。他向德新社表示：“与许多其他国家不同的是，我们已经成功克服了新冠危机。” “与一些欧盟国家相比，我们的境况要好的多。”。据德新社的消息，土耳其总统埃尔多安（Recep Tayyip Erdogan）希望本周能够与默克尔总理进行电话交谈。此外，埃及、摩洛哥或突尼斯等北非国家的旅游公司想必对德国延长旅行警告也不满意。

波兰Orzechowo海岸

困惑的旅游行业

德国政府现在处于一种左右为难的境况。如果取消一个欧盟以外国家的旅行警告，就可能引起其他国家的不满。最重要的是，爆发新冠疫情之后德国派专机接运24万德国度假者返乡的行动再不能重演。欧盟范围内的游客回国几乎不成问题。然而在摩洛哥、南非或新西兰等国家，情况就完全不同了。

旅行公司现在面临的困境是，并没有得到改行业所期待的全面“解封”。自民党联邦议会党团旅游政策发言人克林格（Marcel Klinge）批评说，延长旅行警告是“对德国旅游业的致命打击”。

李京慧/叶宣 (德新社、法新社)