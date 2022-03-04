 德国将继续进口俄罗斯能源 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 07.03.2022

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时政风云

德国将继续进口俄罗斯能源

围绕是否应立即中止从俄罗斯进口石油和天然气的争论，联邦德国总理肖尔茨周一强调，鉴于俄罗斯的能源供应对德国国计民生具举足轻重意义，因此，德国目前仍无意禁止进口。

Berlin Kanzler Scholz Rede zu Ukraine-Krieg

（德国之声中文网）社民党籍的德国总理肖尔茨周一（3月7日）表示， "目前无其它途径可确保欧洲的取暖、交通、电力供应和工业能源供应"，而确保能源供应"对于生存和公民的日常生活至关重要"。 

肖尔茨解释说，正因如此欧洲才会特意避免制裁俄罗斯的能源供应，而全力采取其它措施： "我们所有的步骤均按此思路设计，它们能对俄罗斯构成沉重打击，且能长期实施。" 

肖尔茨同时强调，数月来，德国联邦政府及其在欧盟内外的合作伙伴已在全力开发俄罗斯能源的替代品， "但它不可能一蹴而就"，"因此，我们有意识地决定继续与俄在能源供应方面的商务活动。"

德国在化石燃料方面依赖俄罗斯。根据联邦经济部数据，俄罗斯天然气占德国天然气总进口量约55%，煤炭占50%，原油进口为35%左右。

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德国政府发言人黑贝施特赖特（Steffen Hebestreit）周一表示，欧盟在与美国、英国密切协商下，已经对俄罗斯进行非常深远的制裁。他指出，德国使用的石油约三分之一来自俄罗斯，"要在一夜之间取代并不容易"。但他也表示，联邦政府正密切关注局势进一步发展，禁运令必须在欧盟层面上做出决定，目前并不排除其可能性。

一项最新调查显示，多数德国人赞同冻结从俄罗斯进口石油和天然气。舆情研究所Yougov受德国《商报》委托向受问者所提的问题是："您是否同意即使在本国供应安全受到威胁的情况下也同意西方国家禁止进口俄罗斯石油和天然气？"54%的人表示同意，其中，30%完全赞同，24%的人表示"倾向于赞同"。

（德新社）

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