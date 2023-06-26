 德国将派遣4000兵力常驻立陶宛 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 26.06.2023

为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。

更多信息 OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
广告

时政风云

德国将派遣4000兵力常驻立陶宛

立陶宛政府一再呼吁柏林在立陶宛部署常备作战部队，以确保这个与俄罗斯飞地领土加里宁格勒州接壤的北约盟国的安全。 如今，德国国防部长宣布了一项驻军决定。

德国和立陶宛军队在立陶宛举行北约框架下的联合演习，代号为格里芬风暴

德国和立陶宛军队在立陶宛举行北约框架下的联合演习，代号为"格里芬风暴"

（德国之声中文网）德国国防部长皮斯托利斯（Boris Pistorius）周一（6 月26日）宣布，计划在北约盟国立陶宛永久驻扎 4000 名士兵，以帮助确保该盟国东翼的安全。

皮斯托里斯正在立陶宛首都维尔纽斯访问，他表示："德国准备在立陶宛永久驻扎一支强大的旅。" 他还说，需要为此建造相应的设施。

德国国防部长皮斯托利斯（Boris Pistorius）

德国国防部长皮斯托利斯（Boris Pistorius）

此前，德国已经在立陶宛安扎部队--一个由约 1000 名士兵组成的加强营。

维尔纽斯一再呼吁柏林派遣更多作战部队。该国与俄罗斯飞地领土加里宁格勒州接壤。 德国于 2022 年 6 月承诺，将派遣一支完整的旅保卫立陶宛，以防其遭受袭击。

然而，柏林迄今未能兑现承诺，认为部队可以从德国的基地迅速调遣，而不必永久驻扎在立陶宛。

目前，只有该旅的指挥所驻扎在立陶宛的鲁克拉，共有大约20名德国士兵。其余的部队则驻扎在德国境内的不同地点。

加里宁格勒飞地遭封锁?俄罗斯立陶宛打嘴仗

立陶宛的北约联合演习

皮斯托利斯正在立陶宛视察德国和立陶宛军队举行的北约联合演习，该演习的代号为"格里芬风暴"。德国将第41机械化步兵旅"佛波莫瑞"旅的1000名士兵和300辆坦克调往立陶宛参加演习，演习的重点是保卫北约东翼。

这是第三次进行此类演习。目前的演习计划持续到 7 月 7 日。

位于帕布雷德的演习区距离加里宁格勒不到200 公里。皮斯托利斯将与北约秘书长斯托尔滕贝格以及北约最重要决策机构北大西洋理事会的大使们一起观摩这次演习。立陶宛总统瑙塞达和国防部长阿努萨乌斯卡斯也将出席。

周一早些时候，瑙塞达总统表示，俄罗斯发生的瓦格纳叛乱表明克里姆林宫政权不稳定，可能会影响该地区的安全。

"瓦格纳集团转移到白俄罗斯建立据点可能会成为另一个（令人担忧的）因素。"他说。

（德新社、路透社）

© 2023年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。

 

DW.COM

威慑俄罗斯 北约决定驻军东欧四国

北约决定在波兰及波罗的海三国派驻多国部队，以作为对俄罗斯干涉乌克兰的最新回应。

加里宁格勒部署俄高超音速导弹

俄罗斯国防部称，携载“匕首”高超音速导弹的3架米格31战斗机已经部署在加里宁格勒。这一位处中欧的俄罗斯飞地，距离柏林、哥本哈根、斯德哥尔摩等重要城市都仅有约500公里。

欧盟允许俄铁路运输受制裁货物至加里宁格勒

欧盟委员会宣布，只要不用于军事目的，俄罗斯可继续经由铁路将受制裁的货物运至飞地加里宁格勒。 此前，立陶宛扩大对俄罗斯的禁运清单，莫斯科指控该国以执行欧盟制裁措施为名而实际封锁加里宁格勒。

獨家：立陶宛總統質疑中國調解俄烏戰爭立場

立陶宛總統瑙塞達在接受DW的獨家採訪時，對中國作為烏克蘭問題調解人的可信度表示懷疑。而自從立陶宛允許台灣開設事實上的大使館以來，中國和立陶宛的關係一直很緊張。

加里宁格勒争议：欧盟制裁俄国进出口，不包括过境

据德国《明镜周刊》报道，欧盟委员会将在未来几天就取消限制物资经过立陶宛运往俄罗斯飞地加里宁格勒的问题做出决定。德国和欧盟都希望尽快化解这一争端。

德国外长: 中国应停止对立陶宛的胁迫手段

德国外长贝尔博克前往立陶宛进行访问时提到，中国对立陶宛的胁迫手段是不可接受的，称中国应停止此种行为。在去年立陶宛准许台湾在该国开设代表处后，中国对立陶宛采取了一系列贸易限制措施。

相关内容

Ein Soldat vom Air Mobile Protection Team (AMPT) steht bei einer Fähigkeitsdarstellung des Objektschutzregiments der Luftwaffe in voller Ausrüstung vor einem Airbus A400M beim Antrittsbesuch vom Bundesverteidigungsminister bei der Luftwaffe im Regierungsterminal vom Flughafen BER, am 11.05.2023.

北约开启最大空军演习 12.06.2023

在乌克兰转入反攻之际，北约在德国的主持下开启该组织成立以来规模最大的空中军演。根据计划，演习仅在有限范围内对民航运输造成影响。

Russian President Vladimir Putin and Belarusian President Alexander Lukashenko attend a meeting of the Supreme State Council of the Union State of Russia and Belarus at the Kremlin in Moscow, Russia April 6, 2023. Sputnik/Mikhail Klimentyev/Kremlin via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY. TPX IMAGES OF THE DAY

白俄总统：我们收到的核弹威力是广岛和长崎爆炸的三倍 14.06.2023

白俄罗斯总统卢卡申科表示，白俄罗斯开始接收来自俄罗斯的战术核武器。他说这些核弹中的一部分威力比1945年美国在日本广岛和长崎投下的原子弹还要高出三倍。

TOPSHOT - Ukrainian soldiers adjust a national flag atop a personnel armoured carrier on a road near Lyman, Donetsk region on October 4, 2022, amid the Russian invasion of Ukraine. - Ukraine's President Volodymyr Zelensky said on October 2, 2022 that Lyman, a key town located in one of four Ukrainian regions annexed by Russia, had been cleared of Moscow's troops. (Photo by Anatolii Stepanov / AFP) (Photo by ANATOLII STEPANOV/AFP via Getty Images)

客座评论：乌克兰大反攻的可能结果和影响 28.05.2023

俄罗斯的侵略战争不仅对乌克兰带来了灾难，而且给整个西方阵营带来了战后前所未有的危机感。这几个月的发展表明，普京领导下的俄罗斯在其战争能力上已经达到极限。而乌克兰的大反攻将什么时候到来？对全球的安全格局甚至中国的台湾政策有何影响？

广告

评论分析

习近平从乌克兰战争中学到了什么？

墙外文摘：乌克兰教训——不打台湾，还是怎样打台湾？

有评论警告说，习近平从乌克兰战争中学到的军事教训可能是：中国将需要以大规模的极具震慑力的打击来对付台湾，会组建一支庞大得多的部队，并可能从一开始就打出核威胁这张牌。