德国将派遣4000兵力常驻立陶宛

（德国之声中文网）德国国防部长皮斯托利斯（Boris Pistorius）周一（6 月26日）宣布，计划在北约盟国立陶宛永久驻扎 4000 名士兵，以帮助确保该盟国东翼的安全。

皮斯托里斯正在立陶宛首都维尔纽斯访问，他表示："德国准备在立陶宛永久驻扎一支强大的旅。" 他还说，需要为此建造相应的设施。

此前，德国已经在立陶宛安扎部队--一个由约 1000 名士兵组成的加强营。

维尔纽斯一再呼吁柏林派遣更多作战部队。该国与俄罗斯飞地领土加里宁格勒州接壤。 德国于 2022 年 6 月承诺，将派遣一支完整的旅保卫立陶宛，以防其遭受袭击。

然而，柏林迄今未能兑现承诺，认为部队可以从德国的基地迅速调遣，而不必永久驻扎在立陶宛。

目前，只有该旅的指挥所驻扎在立陶宛的鲁克拉，共有大约20名德国士兵。其余的部队则驻扎在德国境内的不同地点。

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立陶宛的北约联合演习

皮斯托利斯正在立陶宛视察德国和立陶宛军队举行的北约联合演习，该演习的代号为"格里芬风暴"。德国将第41机械化步兵旅"佛波莫瑞"旅的1000名士兵和300辆坦克调往立陶宛参加演习，演习的重点是保卫北约东翼。

这是第三次进行此类演习。目前的演习计划持续到 7 月 7 日。

位于帕布雷德的演习区距离加里宁格勒不到200 公里。皮斯托利斯将与北约秘书长斯托尔滕贝格以及北约最重要决策机构北大西洋理事会的大使们一起观摩这次演习。立陶宛总统瑙塞达和国防部长阿努萨乌斯卡斯也将出席。

周一早些时候，瑙塞达总统表示，俄罗斯发生的瓦格纳叛乱表明克里姆林宫政权不稳定，可能会影响该地区的安全。

"瓦格纳集团转移到白俄罗斯建立据点可能会成为另一个（令人担忧的）因素。"他说。

（德新社、路透社）

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