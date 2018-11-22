德国将推出新法 向专业人士敞开大门

（德国之声中文网）在细节问题上，柏林的大联合政府争执到最后。经艰难谈判，本周二，联盟党和社民党终于就涉及移民新规的两个法案达成一致。周三，内阁会议通过了法案。

其中一个名为《专业劳工移民法》（Fachkräfteeinwanderungsgesetz）。根据所通过的法案，将降低欧盟以外国家和地区专业劳工准入障碍，以能使更多外国专业劳工进入德国。迄今，德国的技术移民政策只适用于受过高等教育的专业人士。

与之配套的另一法案取名为《就业容忍法》（Beschäftigungsduldungsgesetz）。根据该法，有容忍居留身份、能自食其力并较好融入社会的外国人将获得30个月居留身份，前提之一是，拥有全职工作至少达到18个月。该项法规暂定实施至2022年6月30日止。

这两个法律将从2020年1月1日起生效。此前，它们尚需通过联邦议院和参议院表决。

符合国家利益

在内阁批准了这两个法案后，联邦内政部长泽霍费尔（Horst Seehofer）表示，德国需要来自欧盟以外的专业劳工，才能保持富裕生活水平。这位基社盟人士指出，为此创造法律基础，已刻不容缓。社民党籍的联邦劳动部长海尔（Hubertus Heil）表示，在经历了长达20多年的讨论后，德国终于有了一个现代移民法。基民盟籍的联邦经济部长阿尔特迈尔（Peter Altmaier）补充说，该法符合国家、经济、社会及个人利益。

直到最近，对仅获容忍居留身份的难民以就业为由在德国居留权限的问题，一直存在争议。劳动部长海尔在《萨尔布吕肯日报》上表示，在这一问题上，最终找到了"务实的解决办法"。他指出，重要的是，能为推进国家向前的那些人提供一种有保障的居留身份、使企业更容易得到它们亟需的专业劳工。

联邦劳动部长海尔对新法规表示称赞

社民党催促

社民党一直敦促年内完成这两个法案的制定工作。不过很可能的情况是，相关法案还会在议会批准过程中有所更动。

联盟党政治家们曾表示过忧虑。他们担心，新法有可能产生错误诱惑，导致更多人移民德国；此外他们认为新法容易被人滥用。

德国基金会事务评估委员会欢迎相关法律草案。该机构指出，德国将来也有赖于专业劳工移民，所计划的专业劳工移民法是10年、15年来的立法开放化的延续。基督教两大教会-天主教和福音教也强调，法律草案是朝正确方向迈出的一步，其象征意义不可低估。

工会方面担心发生薪资竞跌现象

德国工会联合会则声明，若大联合政府对法案不加以改善，该法就意味着错失一个融入和共享的机会。该组织认为，目前的草案可能被滥用，导致产生薪资竞跌和剥削行为。

在反对派那里，新法草案遭到抨击。自民党劳动市场问题专家福格尔（Johannes Vogel）批评政府，先是长达数月争吵不休，最后搞出一个支离破碎的东西。他要求以加拿大那样的"成功的移民国"为榜样，制定出一个全面的法律。

经济界需要专业劳工

德国经济界早就抱怨缺乏专业劳工。不过，直到最近，仍有政界人士表示，事情出在经济界自己：企业和经济组织未在境外为学有专长的工作移民开设联系渠道和申请站点，而光有新法是不够的。

经济界指出，增加来自非欧盟外籍专业劳工移民有助于缓解专业人手短缺现象。根据德国工商大会（DIHK）一项问卷调查的结果，一多半受访企业原则上愿意雇用非欧盟外籍专业劳工；目前无望在短期内为空缺岗位找到顶替人手的企业中，有三分之二认为，雇用非欧盟国家专业劳工是一种弥补缺口的选项。

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凝炼/叶宣（德新社、路透社、法新社）