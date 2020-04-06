德国将对入境人员实施两周隔离

(德国之声中文网) 周一，联邦政府内的所谓疫情危机内阁召开会议，商讨进一步的防疫措施。德新社报道说，危机内阁建议各联邦州，对于曾在国外逗留数天以上的返德人员应实施14天的隔离。

根据这项建议，今后德国公民、欧盟公民以及在德国拥有长期居留权的外国人，一旦前往国外并逗留数天，返回德国后即需接受为期十四天的隔离。而来自第三国的旅客只会在少数几种例外情况下，才会被获准入境。外交官、商务人士以及医务人员不受这一规定的限制。

耶拿市口罩佩戴义务今起生效

为了遏制新冠疫情的扩散，耶拿市今天开始正式引入口罩佩戴义务。市民购物和乘坐公交时必须佩戴口罩，以防因咳嗽或喷嚏造成传染。市政府的通告中称，露天环境下无需佩戴口罩，同时也没有必要使用医用口罩，市民可以自行缝制口罩，或以围巾等纺织品遮挡口鼻即可。耶拿是迄今为止，德国唯一一个要求民众佩戴口罩的城市。

简化救助资金申请程序

德国政府还计划推出新的贷款项目，重点帮助中小企业及时获得救急贷款，以避免出现倒闭潮。 根据相关计划，企业将最多可以获得80万欧元的国家全担保贷款。企业方则需证明该企业在2019年12月31日以前未陷入经济困境以及"经济状况正常"。国有的德国复兴信贷银行将为这项特殊贷款计划承担90%的风险。

奥地利将逐步放宽防疫措施

复活节后，奥地利将逐步恢复正常。奥地利总理库尔茨周一在维也纳表示，4月14日起，小型店铺和建材市场如能满足政府的严格防疫要求，将获准重新营业。5月1日起，购物中心和理发店将重新开放。酒店和餐厅则最早在五月中旬后恢复营业。不过，禁足规定将被延期至四月底，中小学校的停课状态也将被延期至五月中旬，禁止举行大型活动的禁令也将实施至六月底。