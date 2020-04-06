 德国将对入境人员实施两周隔离 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 06.04.2020

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时政风云

德国将对入境人员实施两周隔离

周一，德国联邦政府新冠疫情"危机内阁"召开会议，商讨内容包括对返德人员实施隔离以及加强中小企业的资助措施。

Deutschland Coronavirus Bundeskanzleramt in Berlin (picture-alliance/AP Photo/M. Sohn)

位于柏林的德国总理府

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同意大利、西班牙、法国等欧洲国家相比，德国新冠病毒的确诊病例相差不多，但死亡人数却比上述国家低很多。但德国疾控中心警告说，一旦病例数暴增，德国也有可能出现医疗资源枯竭的情况。 (06.04.2020)

新冠病毒疫情发生以来，德国死亡人数已经超过一千例。不过这个统计数字准确吗？ 实际死于新冠的人数比这个要少，还是更多？罗伯特·科赫研究所认为，真实的死亡人数很可能比官方公布的更高，并且，德国死亡率将继续上升。 (06.04.2020)

奥地利进一步收紧了新冠病毒期间的防疫措施，成为首个推出强制公民戴口罩规定的西方国家。德国政府表示，目前还未考虑推出类似措施，但也承认戴口罩是一种“有意义的补充”。 (30.03.2020)

(德国之声中文网) 周一，联邦政府内的所谓疫情危机内阁召开会议，商讨进一步的防疫措施。德新社报道说，危机内阁建议各联邦州，对于曾在国外逗留数天以上的返德人员应实施14天的隔离。

根据这项建议，今后德国公民、欧盟公民以及在德国拥有长期居留权的外国人，一旦前往国外并逗留数天，返回德国后即需接受为期十四天的隔离。而来自第三国的旅客只会在少数几种例外情况下，才会被获准入境。外交官、商务人士以及医务人员不受这一规定的限制。

耶拿市口罩佩戴义务今起生效

为了遏制新冠疫情的扩散，耶拿市今天开始正式引入口罩佩戴义务。市民购物和乘坐公交时必须佩戴口罩，以防因咳嗽或喷嚏造成传染。市政府的通告中称，露天环境下无需佩戴口罩，同时也没有必要使用医用口罩，市民可以自行缝制口罩，或以围巾等纺织品遮挡口鼻即可。耶拿是迄今为止，德国唯一一个要求民众佩戴口罩的城市。

简化救助资金申请程序

德国政府还计划推出新的贷款项目，重点帮助中小企业及时获得救急贷款，以避免出现倒闭潮。 根据相关计划，企业将最多可以获得80万欧元的国家全担保贷款。企业方则需证明该企业在2019年12月31日以前未陷入经济困境以及"经济状况正常"。国有的德国复兴信贷银行将为这项特殊贷款计划承担90%的风险。

奥地利将逐步放宽防疫措施

复活节后，奥地利将逐步恢复正常。奥地利总理库尔茨周一在维也纳表示，4月14日起，小型店铺和建材市场如能满足政府的严格防疫要求，将获准重新营业。5月1日起，购物中心和理发店将重新开放。酒店和餐厅则最早在五月中旬后恢复营业。不过，禁足规定将被延期至四月底，中小学校的停课状态也将被延期至五月中旬，禁止举行大型活动的禁令也将实施至六月底。

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