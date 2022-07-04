德国将大幅简化更改性别的手续

（德国之声中文网）德国联邦家庭部长莉萨·保斯（Lisa Paus，绿党籍）上周在柏林表示，今后跨性别人士只需在民政部门递交一项声明就可以修改自己的性别和名字。

依据已经执行了40年的《跨性别法》，修改性别的申请者需要获得专家出具的鉴定以及经过司法程序才能做出相应的修改。这些复杂的程序在新法开始执行后都将被取消。相关群体组织和联合会纷纷称赞这一改动具有“开拓性意义”，但是联盟党对此持批评性意见。

上周，保斯同联邦司法部长马可·布什曼（Marco Buschmann，自民党籍）一起对外介绍了《自决法》的要点。这部法律在通过后将替代目前执行的《跨性别法》。布什曼说，《跨性别法》中的相关规定向跨性别人群传递的信息是，“你们有什么地方不对劲”，但是新法不再是这样了。家庭部长保斯说，希望新法今年就可以提交内阁。

根据两位部长公布的《自决法》的要点，今后成年人只需在户籍登记部门提交修改性别和名字的申请表，不再需要提交其它证明或者陈述修改理由。14岁以上的未成年人需要家长同意才可以递交申请。在家长与申请者意见相左的情况下，家庭法庭将负责调解矛盾。新法生效后，在进行再一次更改之前，须有一年的冻结期。

到目前为止，申请者需要提交两份心理医生的鉴定书，最终由法院决定是否批准相关的修改。法庭裁决过程冗长而且费用昂贵，一些申请者批评相关过程中还会被问到一些有辱人格的问题。家庭部长保斯说：“没有人可以检验一个人的性别认同。”她还批评现行的《跨性别法》是将当事人“病态化”。

司法部长布什曼说，他相信人们不会心血来潮就去申请更改性别。

观看视频 02:29 首度进入德国议会的跨性别人士

德国联邦跨性别人群联合会称赞《自决法》要点“具有开创性的改进”。该组织表示，很多跨性别者已经对这部法翘首以待。

德国同性恋组织（LSVD）也对新法称赞有加。该组织执委会成员恩格斯（Henny Engels）说，“这为确保跨性别、双性人和性别不确定人群的性别自决权利迈出了第一步，同时也终于终结了有违基本法的《跨性别法》。”

德国儿童保护联合会也对《自决法》表示欢迎。联合会负责人希尔格斯（Heinz Hilgers）在接受媒体采访时说，对自己性别感到不确定同时有可能因此与他人起冲突的儿童和青少年，“这种情况可能会给他们造成高度的心理压力，在某些情况下甚至会导致自杀”。

全球LGBTQ群体举行同志骄傲大游行 彩虹旗下的爱 每年的6月是“骄傲大游行之月”。全世界各地的主要城市都会举办骄傲大游行。LGTBQ（男女同性恋、双性恋、跨性别者、酷儿）群体在举行庆祝活动的同时，也呼吁全社会给与他们更多的尊重且接受这一群体的存在。图为在印度加尔各答举行的骄傲大游行上，两名年轻的情侣在彩虹旗前接吻。直到2018年同性关系在印度都是遭禁止的。目前印度尚未批准同婚合法化。

全球LGBTQ群体举行同志骄傲大游行 出柜 对于年轻人来说接受自己的性别认同常常会十分困难。德国和法国的学者们在2015年和2016年联合调查研究发现，很多人都还在担心，如果他们出柜，将不会被家人所接受。被家人和朋友所接受会是一种重要的支持与帮助。

全球LGBTQ群体举行同志骄傲大游行 全世界最大规模的骄傲大游行 1997年以来，巴西圣保罗举行的庆祝活动都是全世界最大规模的骄傲大游行，每年都会吸引高达400万人参与加入。保利斯塔大道（Paulista Avenue）是游行队伍经过的最知名的街道。游行期间举行的各种活动目的都是为了引起世人对GBTQ运动的关注。

全球LGBTQ群体举行同志骄傲大游行 更多的色彩 志同道合的人在LGBTQ社区可以找到认同与庇护。骄傲大游行起源于1969年6月在美国纽约发生的“石墙暴动”。石墙暴动常被认是美国史上同性恋者首次反抗政府主导之迫害性别弱势群体的实例，亦被认为是美国及全球同性恋权利运动发迹的关键事件。

全球LGBTQ群体举行同志骄傲大游行 色彩鲜艳的服装 在墨西哥城举行的骄傲大游行中，参与者们穿着色彩斑斓的服装兴高采烈地庆祝节日。一直到1998年，同性恋关系在墨西哥都被定罪为违反公共不道德法。长时间以来，同性恋在墨西哥被当作禁忌。不过，现在已经越来越多地被社会所认可接受。

全球LGBTQ群体举行同志骄傲大游行 骄傲的粉色翅膀 这是一名游行参与者在迈阿密展示她绚烂的服装。去年一名袭击者驾车冲向游行队伍，造成一人死亡。今年早些时候，美国佛罗里达州出台了一项所谓的“不要谈论同性恋”的法律，目的是防止教师在小学校提及同性恋和性别认同等话题。

全球LGBTQ群体举行同志骄傲大游行 少数群体 LGBTQ+群体并不是可以在所有国家都举行大规模游行活动。例如在保加利亚首都索菲亚，人们常常不能公开地举行庆祝活动。去年，该国的彩虹中心遭到极右翼分子博扬·拉萨特（Boyan Rasate）手下的暴徒袭击。2019年的一项调查显示，只有39%的保加利亚人赞同给予同性恋者平等的权利。 作者: Ulrike Schulze



基民盟议会党团家庭政策问题发言人布莱海尔（Silvia Breher）对新法中取消心理学鉴定的环节表达批评看法。她说，跨性别和双性别可以“根据客观的标准”来确定。特别是涉及到未成年人，“具有支持意义的心理学的鉴定在基民盟来看尤为必要。”她说。

《奥古斯堡汇报》发表评论指出，《自决法》有可能会导致社会分裂。评论指出：“让争论变得更为理性的前提条件是，即便一些会引起激烈讨论的问题不受政府喜欢，政府还是应该给这些问题提供答案：比如今后，女性更衣室里是否会涌现出那些通过身份证使自己合法化为女性的猥琐的大胡子男人？女性庇护所是否处于危险之中？公司是否可以改变首席财务官的性别，来提高董事会中的女性成员的比例？”

（法新社、德新社）

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