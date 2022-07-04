德国将大幅简化更改性别的手续

德国计划推出新法替代已经执行了40年的《跨性别法》，届时，跨性别者可以无需提交心理鉴定书并不再通过司法程序就可以申请更改性别和名字。相关群体组织和联合会纷纷称赞这一改动具有“开拓性意义”，但是联盟党对此持批评性意见。
（德国之声中文网）德国联邦家庭部长莉萨·保斯（Lisa Paus，绿党籍）上周在柏林表示，今后跨性别人士只需在民政部门递交一项声明就可以修改自己的性别和名字。
依据已经执行了40年的《跨性别法》，修改性别的申请者需要获得专家出具的鉴定以及经过司法程序才能做出相应的修改。这些复杂的程序在新法开始执行后都将被取消。相关群体组织和联合会纷纷称赞这一改动具有“开拓性意义”，但是联盟党对此持批评性意见。
上周，保斯同联邦司法部长马可·布什曼（Marco Buschmann，自民党籍）一起对外介绍了《自决法》的要点。这部法律在通过后将替代目前执行的《跨性别法》。布什曼说，《跨性别法》中的相关规定向跨性别人群传递的信息是，“你们有什么地方不对劲”，但是新法不再是这样了。家庭部长保斯说，希望新法今年就可以提交内阁。
根据两位部长公布的《自决法》的要点，今后成年人只需在户籍登记部门提交修改性别和名字的申请表，不再需要提交其它证明或者陈述修改理由。14岁以上的未成年人需要家长同意才可以递交申请。在家长与申请者意见相左的情况下，家庭法庭将负责调解矛盾。新法生效后，在进行再一次更改之前，须有一年的冻结期。
到目前为止，申请者需要提交两份心理医生的鉴定书，最终由法院决定是否批准相关的修改。法庭裁决过程冗长而且费用昂贵，一些申请者批评相关过程中还会被问到一些有辱人格的问题。家庭部长保斯说：“没有人可以检验一个人的性别认同。”她还批评现行的《跨性别法》是将当事人“病态化”。
司法部长布什曼说，他相信人们不会心血来潮就去申请更改性别。
德国联邦跨性别人群联合会称赞《自决法》要点“具有开创性的改进”。该组织表示，很多跨性别者已经对这部法翘首以待。
德国同性恋组织（LSVD）也对新法称赞有加。该组织执委会成员恩格斯（Henny Engels）说，“这为确保跨性别、双性人和性别不确定人群的性别自决权利迈出了第一步，同时也终于终结了有违基本法的《跨性别法》。”
德国儿童保护联合会也对《自决法》表示欢迎。联合会负责人希尔格斯（Heinz Hilgers）在接受媒体采访时说，对自己性别感到不确定同时有可能因此与他人起冲突的儿童和青少年，“这种情况可能会给他们造成高度的心理压力，在某些情况下甚至会导致自杀”。
基民盟议会党团家庭政策问题发言人布莱海尔（Silvia Breher）对新法中取消心理学鉴定的环节表达批评看法。她说，跨性别和双性别可以“根据客观的标准”来确定。特别是涉及到未成年人，“具有支持意义的心理学的鉴定在基民盟来看尤为必要。”她说。
《奥古斯堡汇报》发表评论指出，《自决法》有可能会导致社会分裂。评论指出：“让争论变得更为理性的前提条件是，即便一些会引起激烈讨论的问题不受政府喜欢，政府还是应该给这些问题提供答案：比如今后，女性更衣室里是否会涌现出那些通过身份证使自己合法化为女性的猥琐的大胡子男人？女性庇护所是否处于危险之中？公司是否可以改变首席财务官的性别，来提高董事会中的女性成员的比例？”
（法新社、德新社）
© 2022年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。