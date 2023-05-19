德国将大幅简化和加快外国人入籍程序

（德国之声中文网)《南德意志报》援引德国内政部一份49页的法律草案报道称，今后外国人加入德国籍的手续将会大幅简化，以方便外来移民更好地融入德国社会。尤其那些已经在德国生活多年的外来移民，今后取得德国国籍的速度将大大加快。

"融入社会特别成功者"将获加分

根据相关的改革计划，移民在德生活届满八年方可入籍的时限，将被缩短至5年。《南德意志报》报道称，对于"融入德国社会特别成功者"，比如掌握良好的德语知识、积极参与公益事业或者在职业岗位有出色表现者，其在德生活满三年，即有机会获得德国国籍。

在德国出生移民子女的入籍时限也将被大大缩短。前提条件是，父母一方必须在德国合法居留满五年，迄今为止的时限要求则为八年。《南德意志报》报道称，对于岁数超过67岁的老年移民，司法部计划取消对他们德语文字能力的要求，具有一定的德语听说能力即可入籍。

双重国籍成为可能选项

本次国籍法改革的另一项重大内容是，今后加入德国籍时，放弃原有国籍不再是必要选项。法律草案中称，原有的法律规定已经同现实严重脱节，过去几年当中，很多加入德国籍的外来移民并没有放弃原有国籍。

社民党议会党团代表团副主席维泽（Dirk Wiese ）对《莱茵邮报》表示，国籍法改革有望在近期内获得通过："重要的细节问题已经得到了澄清。"他表示，那些被证实犯有反犹主义、种族主义、仇外及违背人性罪行的人将不被允许加入德国籍。维泽说："只有尊重我们价值观的人，才可以获得德国国籍。"此前，自由民主党曾强烈敦促，要求将犯有特定罪行的人群排除在入籍者行列之外。

（综合报道）

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