（德国之声中文网）德国国防部长皮斯托里乌斯（Boris Pistorius）周四（10月12日）在布鲁塞尔参加北约防长会议期间发表了讲话，他表示，到2025年，德国将向北约提供35000名士兵。

这一宣布与北约制定的一份长达约4000页的广泛计划有关。计划详细描述了如何通过威慑来保护北约领土的关键地点，并在紧急情况下进行防御。

皮斯托里乌斯此前曾表示，根据新计划，德国将扮演双重角色，除了作为部署部队和物资的后勤枢纽，同时也会协助加强北约东翼的防御能力。

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为最坏情况做好准备

根据该计画，多达30万人的北约部队以及其装备将从本国快速部署到特定领土或国家。皮斯托里乌斯说，德国将为快速部署备妥约200架飞机以及其他关键装备，约4000名德国士兵将长期驻扎在立陶宛。

这些计划是在俄罗斯在乌克兰发动战争的背景下制定的，目的是让北约为最坏的情况做好准备，比如北约成员国遭到俄罗斯或恐怖组织的袭击。

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议程包含以色列、科索沃

北约防长们也在周四通过视频连线听取以色列外长加兰特（Yoav Gallant）关于以色列局势的简报。

他们还讨论了北约于科索沃的行动，就在科索沃和塞尔维亚之间的紧张局势加剧之后，北约最近也加强了在科索沃的驻军。

（德新社）

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