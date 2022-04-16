德国将向乌克兰输送重型武器吗？

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面对俄罗斯入侵乌克兰，德国改变了长期以来的国防政策，决定为乌克兰供武。不过，这目前并不包括坦克等重型武器。这让德国总理肖尔茨目前面临越来越大压力。
普京对乌克兰的侵略战争已经进入了第七周。自从俄军从基辅北部撤出之后，已经对乌克兰的东部的军力作了重新调整，并马上就会有一场乌军与俄军之间规模庞大的决战。而这场决战将决定今后乌克兰的领土完整的程度，也将决定在欧洲民主国家与独裁国家力量对比。德国华人政治学者张俊华对未来战争的可能走向进行了一番预测。
在俄罗斯威胁要对其导弹巡洋舰沉没进行报复后，基辅遭到了轰炸。与此同时，乌方发行乌克兰士兵向“莫斯科号”竖中指的邮票。泽连斯基在接受美媒采访时声称，俄士兵死亡数量是乌方的数倍。俄罗斯方面则除了称摧毁乌军工设施外，也禁止英国首相约翰逊入境。
乌克兰总统泽伦斯基呼吁各国向乌克兰运送更多的武器。欧盟委员会代表抵达基辅后，将加入欧盟的问卷交给泽伦斯基。德国总统施泰因迈尔在接受媒体访问时表示，俄罗斯总统普京和外交部长拉夫罗夫应该面临战争罪的审判。
周三，在联邦议院就政府施政方针接受议员质询时，肖尔茨总理强调，德国将会向乌克兰提供更多的武器。历时一个小时的质询活动中，乌克兰局势以及德国政府的对策成为核心议题。
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