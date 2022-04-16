 德国将向乌克兰输送重型武器吗？ | 德国新闻 | DW | 16.04.2022

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德国将向乌克兰输送重型武器吗？

面对俄罗斯入侵乌克兰，德国改变了长期以来的国防政策，决定为乌克兰供武。不过，这目前并不包括坦克等重型武器。这让德国总理肖尔茨目前面临越来越大压力。

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