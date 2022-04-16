德国将向乌克兰提供防空坦克

（德国之声中文网）德国将向乌克兰提供猎豹式防空坦克（Gepard）。德防长兰布莱希特（Christine Lambrecht）在位于莱法州拉姆施泰因的美军基地举行的盟国部门负责人会议开始时表示，联邦政府在周一（4月25日）做出了这一决定。

德国武器制造商克劳斯-玛菲·韦格曼（KMW）将被授予绿灯，出售从前联邦国防军库存中进行了技术翻新的防空坦克。

克劳斯-玛菲·韦格曼（KMW）有两位数的这种坦克，坦克来自已解散的德国陆军防空部队。猎豹式防空坦克有两挺35毫米机枪，打击空中目标时最远射程6千米，也可用于打击地面目标。

加强三方武器交换

防长兰布莱希特还宣布，德国将扩大三方武器交换中对重型武器的交付。她表示，为了使乌克兰也能迅速获得那些不需要长期培训才能使用的重型武器，“我们与东欧伙伴启动了环形交换”。

她指出，这样这些东欧国家将曾经的苏联设备运送给乌克兰，德国则向这些东欧国家运送装备、填补空白。“这方面还有很多可以做的事情，我们已经准备好去做了。”

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兰布莱希特说，德国还希望更多参与在德国本土对乌克兰部队就火炮系统的培训。

观看视频 02:05 德国将向乌克兰输送重型武器吗？

德国是世界第五大武器出口国，不过长期以来，柏林一直奉行避免直接向冲突地区运送武器的政策。

早在两个月前俄罗斯开始对乌克兰的侵略战争时，德国政府就决定政策转向、向乌克兰提供防御性武器。但此前，柏林一直拒绝向乌克兰交付诸如坦克等重型武器。然而最近几周，在由社民党、绿党和自民党组成的执政联盟内部，有越来越多的声音赞成向乌克兰提供重型武器。

拉夫罗夫的警告

在德国防长兰布莱希特、美国防长奥斯汀（Lloyd Austin）等多国防长在拉姆施泰因美国空军基地开会、讨论对俄策略的同时，俄罗斯外长拉夫罗夫针对可能爆发新的世界大战发出警告。

拉夫罗夫表示，他认为乌克兰战争有可能演变成一场世界大战。拉夫罗夫在俄罗斯电视台说，不能低估这种真实的风险。

在谈到乌克兰时，拉夫罗夫表示，相信在冲突结束时会“签署一项协议”。拉夫罗夫说，俄罗斯将继续与乌克兰代表团进行谈判。同时，他强调，“善意是有限度的”。如果善意不是对等的，“无助于谈判进程”。

（德新社，法新社，路透社）

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