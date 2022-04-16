德国将向乌克兰提供防空坦克

（德国之声中文网）德国将向乌克兰提供猎豹式防空坦克（Gepard）。德防长兰布莱希特（Christine Lambrecht）在位于莱法州拉姆施泰因的美军基地举行的盟国部门负责人会议开始时表示，联邦政府在周一（4月25日）做出了这一决定。
德国武器制造商克劳斯-玛菲·韦格曼（KMW）将被授予绿灯，出售从前联邦国防军库存中进行了技术翻新的防空坦克。
克劳斯-玛菲·韦格曼（KMW）有两位数的这种坦克，坦克来自已解散的德国陆军防空部队。猎豹式防空坦克有两挺35毫米机枪，打击空中目标时最远射程6千米，也可用于打击地面目标。
加强三方武器交换
防长兰布莱希特还宣布，德国将扩大三方武器交换中对重型武器的交付。她表示，为了使乌克兰也能迅速获得那些不需要长期培训才能使用的重型武器，“我们与东欧伙伴启动了环形交换”。
她指出，这样这些东欧国家将曾经的苏联设备运送给乌克兰，德国则向这些东欧国家运送装备、填补空白。“这方面还有很多可以做的事情，我们已经准备好去做了。”
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兰布莱希特说，德国还希望更多参与在德国本土对乌克兰部队就火炮系统的培训。
德国是世界第五大武器出口国，不过长期以来，柏林一直奉行避免直接向冲突地区运送武器的政策。
早在两个月前俄罗斯开始对乌克兰的侵略战争时，德国政府就决定政策转向、向乌克兰提供防御性武器。但此前，柏林一直拒绝向乌克兰交付诸如坦克等重型武器。然而最近几周，在由社民党、绿党和自民党组成的执政联盟内部，有越来越多的声音赞成向乌克兰提供重型武器。
俄罗斯外长拉夫罗夫表示，乌克兰战争有可能演变成一场世界大战
拉夫罗夫的警告
在德国防长兰布莱希特、美国防长奥斯汀（Lloyd Austin）等多国防长在拉姆施泰因美国空军基地开会、讨论对俄策略的同时，俄罗斯外长拉夫罗夫针对可能爆发新的世界大战发出警告。
拉夫罗夫表示，他认为乌克兰战争有可能演变成一场世界大战。拉夫罗夫在俄罗斯电视台说，不能低估这种真实的风险。
在谈到乌克兰时，拉夫罗夫表示，相信在冲突结束时会“签署一项协议”。拉夫罗夫说，俄罗斯将继续与乌克兰代表团进行谈判。同时，他强调，“善意是有限度的”。如果善意不是对等的，“无助于谈判进程”。
（德新社，法新社，路透社）
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德国联邦国防军亟待解决的装备“黑洞”
豹2型坦克
联邦议院国防专员巴特尔斯(Hans-Peter Bartels)在其一月底提交的年度报告中写道：“联邦国防军远说不上装备齐全。几乎每个领域都缺器材。”联邦国防军的豹2型主战坦克也存在这个问题，只有一小部分可以投入使用。
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美洲狮步兵战车
“美洲狮”步兵战车的情况也不乐观。今年2月，在244辆交付的战车中，只有60辆可以投入使用。国防部对于这些新设备的交付质量不满。实际上，它们只是试用版：预计这款战车完全准备就绪不会早于2024年。
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修来修去
维修部队永远在忙。而这里也不是没有问题：有时会缺少重要的备件。国防专员巴特尔斯抱怨道，目前工业维修总是“等待时间过长”。
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德国联邦国防军亟待解决的装备“黑洞”
A400M运输机
不上天的飞机：对于军用运输机A400M而言，这是常态。在很长一段时间里，这款运输机被看作是“问题飞机”——费用比预计的高；到货比预计的晚；功能比预计的少。由于可以投入使用的飞机太少，目前联邦国防军还在继续使用已用了50个年头的C-160运输机。
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虎式军用直升机
根据一份内部报告，联邦国防军的直升机中也只有一小部分达到战备水平。报告称，德国陆军航空兵有53架这种虎式武装直升机，然而去年平均只有11.6架可以投入使用。而NH90和CH-53型运输直升机的情况也是类似灾难性的。
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海军训练舰“戈尔希·福克”
海军训练舰“戈尔希·福克”（Gorch Fock）本来的维修费用应只有1000万欧元。如今，花销已经爆炸，激增至1.35亿欧元，目前付了将近7000万。前防长冯·德莱恩承认，联邦国防军在预估费用时出现严重错误。
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212型潜艇
德国联邦国防军总检察长佐恩（Eberhard Zorn）在今年3月的一份内部报告中对目前的情况表示不满，海军的情况尤为岌岌可危：在去年的5个月中，没有一艘212型潜艇处于战备状态。该报告引发的后果是：时任防长冯·德莱恩表示，未来不再公开这些数字。
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G36自动步枪
士兵们想要这款突击机枪，而防长不想要。这款机枪因为在实验室极端温度条件下测试时出现射击不准确而被剔除。然而，配置后继枪型的过程非常不顺利，可以概括为花费高、运气差、故障多。
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德国联邦国防军亟待解决的装备“黑洞”
基本装备也存在缺陷
不仅仅是这些大型设备存在问题：国防专员巴特尔斯指出，防护背心、靴子、衣服、头盔以及夜视设备这些装备也太少，而造成这些问题的主要原因是繁冗复杂的官僚体制。
作者: Martin Muno