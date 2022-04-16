 德国将向乌克兰提供防空坦克 | 德国新闻 | DW | 26.04.2022

为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。

更多信息 OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
广告

德国新闻

德国将向乌克兰提供防空坦克

德国政府将允许从工业库存中向乌克兰交付猎豹式防空坦克，德防长在驻德美军基地的会议上宣布了该决定。猎豹式防空坦克有两挺35毫米机枪，打击空中目标时最远射程6千米，也可用于打击地面目标。

图为獵豹式防空坦克（资料图片）

图为獵豹式防空坦克（资料图片）

（德国之声中文网）德国将向乌克兰提供猎豹式防空坦克（Gepard）。德防长兰布莱希特（Christine Lambrecht）在位于莱法州拉姆施泰因的美军基地举行的盟国部门负责人会议开始时表示，联邦政府在周一（4月25日）做出了这一决定。

德国武器制造商克劳斯-玛菲·韦格曼（KMW）将被授予绿灯，出售从前联邦国防军库存中进行了技术翻新的防空坦克。

克劳斯-玛菲·韦格曼（KMW）有两位数的这种坦克，坦克来自已解散的德国陆军防空部队。猎豹式防空坦克有两挺35毫米机枪，打击空中目标时最远射程6千米，也可用于打击地面目标。

加强三方武器交换

防长兰布莱希特还宣布，德国将扩大三方武器交换中对重型武器的交付。她表示，为了使乌克兰也能迅速获得那些不需要长期培训才能使用的重型武器，“我们与东欧伙伴启动了环形交换”。

她指出，这样这些东欧国家将曾经的苏联设备运送给乌克兰，德国则向这些东欧国家运送装备、填补空白。“这方面还有很多可以做的事情，我们已经准备好去做了。” 

延伸阅读：如何使乌克兰获重型装备？德国计划变通办法

兰布莱希特说，德国还希望更多参与在德国本土对乌克兰部队就火炮系统的培训。

观看视频 02:05

德国将向乌克兰输送重型武器吗？

德国是世界第五大武器出口国，不过长期以来，柏林一直奉行避免直接向冲突地区运送武器的政策。

早在两个月前俄罗斯开始对乌克兰的侵略战争时，德国政府就决定政策转向、向乌克兰提供防御性武器。但此前，柏林一直拒绝向乌克兰交付诸如坦克等重型武器。然而最近几周，在由社民党、绿党和自民党组成的执政联盟内部，有越来越多的声音赞成向乌克兰提供重型武器。

俄罗斯外长拉夫罗夫表示，乌克兰战争有可能演变成一场世界大战

俄罗斯外长拉夫罗夫表示，乌克兰战争有可能演变成一场世界大战

拉夫罗夫的警告

在德国防长兰布莱希特、美国防长奥斯汀（Lloyd Austin）等多国防长在拉姆施泰因美国空军基地开会、讨论对俄策略的同时，俄罗斯外长拉夫罗夫针对可能爆发新的世界大战发出警告。

拉夫罗夫表示，他认为乌克兰战争有可能演变成一场世界大战。拉夫罗夫在俄罗斯电视台说，不能低估这种真实的风险。

在谈到乌克兰时，拉夫罗夫表示，相信在冲突结束时会“签署一项协议”。拉夫罗夫说，俄罗斯将继续与乌克兰代表团进行谈判。同时，他强调，“善意是有限度的”。如果善意不是对等的，“无助于谈判进程”。

（德新社，法新社，路透社）

© 2022年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。

  • Kampfpanzer Leopard 2 Der Wehrbeauftrage des Bundestags, Hans-Peter Bartels, schrieb in seinem Ende Januar vorgestellten Jahresbericht: Von einer materiellen Vollausstattung ist die Truppe weit entfernt. In allen Bereichen mangelt es an Material. Auch beim Kampfpanzer Leopard 2 herrscht seit Jahren Mangel. Nur ein geringer Teil ist einsatzfähig.

    德国联邦国防军亟待解决的装备“黑洞”

    豹2型坦克

    联邦议院国防专员巴特尔斯(Hans-Peter Bartels)在其一月底提交的年度报告中写道：“联邦国防军远说不上装备齐全。几乎每个领域都缺器材。”联邦国防军的豹2型主战坦克也存在这个问题，只有一小部分可以投入使用。

  • Schützenpanzer Puma Nicht besser sieht es beim Schützenpanzer Puma aus: Im Februar waren von 244 ausgelieferten Fahrzeugen nur 60 einsatzbereit. Das Verteidigungsministerium beklagte die Qualität bei der Auslieferung der fabrikneuen Geräte. Eigentlich handelt es sich nur um eine Testversion: Die volle Einsatzreife der Puma-Panzer wird nicht vor 2024 erwartet.

    德国联邦国防军亟待解决的装备“黑洞”

    美洲狮步兵战车

    “美洲狮”步兵战车的情况也不乐观。今年2月，在244辆交付的战车中，只有60辆可以投入使用。国防部对于这些新设备的交付质量不满。实际上，它们只是试用版：预计这款战车完全准备就绪不会早于2024年。

  • Reparieren, reparieren, reparieren... Die Reparatur-Einheiten sind im Dauereinsatz. Aber auch das läuft nicht ohne Probleme ab: Teilweise fehlen wichtige Ersatzteile und - so beklagt es der Wehrbeauftragte - seien bei den Industrie-Instandsetzungen viel zu lange Wartezeiten mittlerweile die Regel.

    德国联邦国防军亟待解决的装备“黑洞”

    修来修去

    维修部队永远在忙。而这里也不是没有问题：有时会缺少重要的备件。国防专员巴特尔斯抱怨道，目前工业维修总是“等待时间过长”。

  • Transportflugzeug A400M Flugzeuge, die am Boden bleiben: Beim Transportflugzeug Airbus A400M ist das ein Dauerzustand. Lange galt der A400M als Pannenflieger: Er war teurer als kalkuliert, kam später als geplant und konnte weniger als vereinbart. Weil zu wenige Maschinen einsatzbereit sind, fliegt die Bundeswehr weiter mit der 50 Jahre alten Transall.

    德国联邦国防军亟待解决的装备“黑洞”

    A400M运输机

    不上天的飞机：对于军用运输机A400M而言，这是常态。在很长一段时间里，这款运输机被看作是“问题飞机”——费用比预计的高；到货比预计的晚；功能比预计的少。由于可以投入使用的飞机太少，目前联邦国防军还在继续使用已用了50个年头的C-160运输机。

  • Kampfhubschrauber Tiger Nach einem internen Bericht ist auch nur ein kleiner Teil der Bundeswehr-Hubschrauber tatsächlich einsatzbereit: Danach verfügen etwa die Heeresflieger über 53 Kampfhubschrauber des Modells Tiger. Davon waren im vergangenen Jahr durchschnittlich aber nur 11,6 einsatzbereit. Bei den Transporthubschraubern des Typs NH90 und CH-53 sind die Zahlen ähnlich desaströs.

    德国联邦国防军亟待解决的装备“黑洞”

    虎式军用直升机

    根据一份内部报告，联邦国防军的直升机中也只有一小部分达到战备水平。报告称，德国陆军航空兵有53架这种虎式武装直升机，然而去年平均只有11.6架可以投入使用。而NH90和CH-53型运输直升机的情况也是类似灾难性的。

  • Segelschulschiff Gorch Fock Die Sanierung des Segelschulschiffs Gorch Fock sollte zunächst nur zehn Millionen Euro kosten. Inzwischen ist dieser Betrag förmlich explodiert - auf 135 Millionen Euro, wovon bisher knapp 70 Millionen Euro gezahlt wurden. Die damalige Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen räumte ein, dass es bei der ersten Kostenschätzung der Bundeswehr schwere Fehler gegeben habe.

    德国联邦国防军亟待解决的装备“黑洞”

    海军训练舰“戈尔希·福克”

    海军训练舰“戈尔希·福克”（Gorch Fock）本来的维修费用应只有1000万欧元。如今，花销已经爆炸，激增至1.35亿欧元，目前付了将近7000万。前防长冯·德莱恩承认，联邦国防军在预估费用时出现严重错误。

  • U-Boot U-212A Generalinspekteur Eberhard Zorn beklagte im März in einem internen Bericht die Lage. Besonders prekär sei sie bei der Marine: Im vergangenen Jahr habe über einen Zeitraum von fünf Monaten kein einziges U-Boot der Klasse U-212A für Einsätze zur Verfügung gestanden. Der Bericht hatte Konsequenzen: Künftig, so Ursula von der Leyen, sollten solche Zahlen geheim bleiben.

    德国联邦国防军亟待解决的装备“黑洞”

    212型潜艇

    德国联邦国防军总检察长佐恩（Eberhard Zorn）在今年3月的一份内部报告中对目前的情况表示不满，海军的情况尤为岌岌可危：在去年的5个月中，没有一艘212型潜艇处于战备状态。该报告引发的后果是：时任防长冯·德莱恩表示，未来不再公开这些数字。

  • Sturmgewehr G36 Die Soldaten mochten es, die Ministerin aber nicht: Weil das Sturmgewehr G36 bei Laborversuchen unter extremen Temperaturbedingungen ungenau schoss, wurde es aussortiert. Der Vergabe-Prozess für die Beschaffung eines Nachfolgemodells war aber von Pleiten, Pech und Pannen gekennzeichnet. Der Bundesrechnungshof kritisierte schwerwiegende Mängel in der Ausschreibung

    德国联邦国防军亟待解决的装备“黑洞”

    G36自动步枪

    士兵们想要这款突击机枪，而防长不想要。这款机枪因为在实验室极端温度条件下测试时出现射击不准确而被剔除。然而，配置后继枪型的过程非常不顺利，可以概括为花费高、运气差、故障多。

  • Ausrüstung mangelhaft Doch nicht nur bei Großgeräten drückt der Schuh: Der Wehrbeauftragte Bartels beklagte auch, dass immer noch viel zu wenige Ausrüstungsgegenstände wie Schutzwesten, Stiefel, Bekleidung, Helme oder Nachtsichtgeräte vorhanden seien. Als Haupthindernis erlebten die Bundeswehrangehörigen die Überorganisation von allem und jedem; sie sprächen vom Bürokratiemonster Bundeswehr.

    德国联邦国防军亟待解决的装备“黑洞”

    基本装备也存在缺陷

    不仅仅是这些大型设备存在问题：国防专员巴特尔斯指出，防护背心、靴子、衣服、头盔以及夜视设备这些装备也太少，而造成这些问题的主要原因是繁冗复杂的官僚体制。

    作者: Martin Muno


相关内容

德国将向乌克兰输送重型武器吗？

德国将向乌克兰输送重型武器吗？ 16.04.2022

面对俄罗斯入侵乌克兰，德国改变了长期以来的国防政策，决定为乌克兰供武。不过，这目前并不包括坦克等重型武器。这让德国总理肖尔茨目前面临越来越大压力。

Russian military vehicles move on a highway in an area controlled by Russian-backed separatist forces near Mariupol, Ukraine, Monday, April 18, 2022. Mariupol, a strategic port on the Sea of Azov, has been besieged by Russian troops and forces from self-proclaimed separatist areas in eastern Ukraine for more than six weeks. (AP Photo/Alexei Alexandrov)

烏指俄軍發動頓巴斯戰役 白宮稱拜登不訪基輔 19.04.2022

乌克兰周一表示，迹像显示俄军加大对该国东部的攻势。乌克兰总统泽连斯基重申，该国军队会持续捍卫领土。俄罗斯方面则向马里乌波尔发出新的最后通牒。与此同时，白宫强调，目前美国总统拜登没有出访基辅的计画。不过，西方领导人将在周二晚些时候举行电话会议讨论乌克兰问题。

HANDOUT - 06.10.2004, Schleswig-Holstein, Todendorf: Handout der Bundeswehr zeigt Reservisten, die mit der Fliegerfaust «Strela» üben. Deutschland wird weitere Waffen an die Ukraine liefern. Das Wirtschaftsministerium genehmigte die Abgabe von 2700 Stück Flugabwehrraketen vom Typ «Strela», wie die Deutsche Presse-Agentur am 03.03.2022 aus Kreisen des Ministeriums erfuhr. Foto: Bundeswehr/Michael Mandt/dpa - ACHTUNG: Nur zur redaktionellen Verwendung im Zusammenhang mit der aktuellen Berichterstattung und nur mit vollständiger Nennung des vorstehenden Credits. +++ dpa-Bildfunk +++

如何使乌克兰获重型装备？德国计划变通办法 22.04.2022

德国政府计划通过和斯洛文尼亚进行三方武器交换，从而让乌克兰得到重型装备。然而，对德国政府立场不够清晰的批评仍在继续——包括来自执政联盟内部的质疑。

广告

非常德国

德国南部考夫布伦（Kaufbeuren）2022年4月10日举行亲俄示威游行

在德国真有那么多人支持普京？

居住在德国的使用俄语者数量超过300 万。上月底以来，数个德国城市大街上一再出现由数百辆汽车组成的示威车队，反对所谓在德国受到种族歧视。其实，这是一场基于谎言的伪抗议，为普京的宣传机器帮腔。  

媒体看中国

Coronavirus China | Lockdown in Shanghai

德语媒体：绝望乡一般的上海封城

德国媒体近日也在聚焦中国疫情政策，《德国经济周刊》担心，当局在上海施行的封城将导致更多悲剧。 《法兰克福汇报》则指出，严格的防疫政策不仅使外资加速出走，也让中国这两年来的境外投资金额大幅下滑。  