 德国将向乌克兰提供先进防空武器 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 01.06.2022

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时政风云

德国将向乌克兰提供先进防空武器

本周三（6月1日）， 在德国联邦议院一般性辩论中，联邦政府和在野党之间展开激烈交锋，总理肖尔茨宣布将向乌克兰进一步提供军事支持，其中包括现代化防空系统。

肖尔茨总理在联邦议院发言 

肖尔茨总理在联邦议院发言 

（德国之声中文网）德国联邦政府决定向乌克兰提供其现有的最先进防空武器。社民党籍总理肖尔茨在联邦议院发表的讲话中强调，此举将使得乌克兰拥有能力， “保护所有主要城市免受俄罗斯空袭”。 肖尔茨称，乌克兰还将得到跟踪雷达系统，以探测、定位敌方榴弹炮、迫击炮和火箭炮。 

经由在议院的这一宣布，肖尔茨总理反驳了有关他过于犹豫、迟疑、观望、对议会关于向乌克兰提供重武器的决定执行不力的指责。  

在联邦议院的半小时发言中，肖尔茨称，这些指责无事实根据，并列出了德国迄今已提供的以及还将提供的军事装备，其中包括反坦克导弹、防空导弹、1500多万发子弹、10万枚手榴弹、5000多枚反坦克地雷、大量爆炸材料、机枪和几十卡车其他相关货物，其中有无人机防御系统。

将提供给乌克兰的IRIS-T防空导弹由德国迪尔（ Diehl ）防卫公司主导开发。

将提供给乌克兰的IRIS-T防空导弹由德国迪尔（ Diehl ）防卫公司主导开发。

乌士兵即将完成“培训”

肖尔茨总理称，将向乌克兰提供的50辆 “猎豹”（ Gepard ）防空坦克，弹药充足，可用于1200次战斗行动。另外，有关 “黄鼠狼”（ Marder ）步兵战车，已达成“环形交换”共识，现也已和希腊达成一份协议。  

肖尔茨透露，经与丹麦合作，已交付54辆升级版装甲运兵车，作为同捷克共和国的首次环形交换的结果，乌克兰起初将获20辆乌军熟悉的苏制T-72主战坦克。肖尔茨称，经与希腊协商，该国将向乌克兰提供步兵战车，由德国补充希腊军火库。  

肖尔茨告知，与荷兰一起，德国将在未来几周内交付12门射程可达40公里的高现代化榴弹炮。为此安排在德国进行的对乌克兰士兵的相关训练数天后就能结束。 

肖尔茨总理在讲话中还透露，联邦国防军迄今已空运出168名受伤特别严重的乌克兰士兵赴德接受治疗。  

肖尔茨称，德国政府做出的是一个“勇敢的决定”，打破了不向战争地区提供武器的传统。他表示，德国支持美国计划向乌克兰运送多管火箭发射器。他同时强调，他和美国总统拜登均认为，乌克兰在任何情况下都不应使用所获得的武器攻击俄罗斯领土。

议院里的不寻常的一幕：总理肖尔茨情绪激动。

议院里的不寻常的一幕：总理肖尔茨情绪激动。

对德国的角色感觉“气愤”   

肖尔茨总理今天是在联邦议院的预算辩论周中谈及向乌克兰提供武器问题的。联邦议院安排5天时间，辩论本财政年度预算。传统上，星期三是所谓的一般性辩论日，政府和各议会党团领导人在这一天发言。若把这场辩论比作一场赛事，则肖尔茨无疑是在已然受伤的情况下发言的。最大在野党——基民盟/基社盟——联邦议会党团主席梅尔茨（ Friedrich Merz ）此前发言，指控他对乌克兰支持不力。

基民盟主席、基民盟/基社盟议会党团主席梅尔茨 。

基民盟主席、基民盟/基社盟议会党团主席梅尔茨 。

梅尔茨在发言中指出，若在欧盟做个调查，人们现在对德国所扮演的角色只有不满、失望和“真实的愤怒”。梅尔茨对肖尔茨说：“您最近是比往常多说了些，但一如既往，仍是什么都没说。”他指出，肖尔茨称，不能让俄罗斯赢得这场战争，但不明确表示：“乌克兰必须赢得这场战争”。 

肖尔茨急辩 

梅尔茨愤怒指出，肖尔茨与俄总统普京通电话，但不预约和本周来柏林的乌克兰议会议长会谈。肖尔茨面无表情，倾听这位在野党领导人的发言。不过，在终于走上讲台时，他的情绪显然要比平时激烈得多。  

他未照本宣科，顺序读出准备好的演讲稿，而是先为自己激辩。他朝向梅尔茨问道： 要是“黄鼠狼”步兵战车和榴弹炮都不算重武器，那还有什么是重武器？“您说的那些都是废话。” 

观看视频 01:10

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