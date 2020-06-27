德国将出任欧盟理事会轮值主席

（德国之声中文网）欧盟理事会由欧盟27个成员国的代表组成，理论上是各成员国部长。例如，负责内政、农业或贸易的部长们会分别在布鲁塞尔或卢森堡定期召开会议，因此也被称为“欧盟部长会议。会议的筹备工作由各国驻欧盟常驻代表--即大使，以及150余个专业委员会和工作小组进行。

欧盟理事会与欧盟议会都是立法机构。而立法的建议则来自欧盟委员会。首先，各国政府要在与议会就法律文本谈判之前，通过协商寻求政府间的共同立场。理事会和议会还要合力通过欧盟财政预算，签订国际合约。此外，理事会还有权通过针对第三国侵犯人权的行为方的制裁。

欧盟理事会的主席国每6个月轮换一次。今年7月1日，德国将接替克罗地亚成为新一届理事会主席。 德国之后明年接棒的是葡萄牙。欧盟理事会主席国负责主持部长会议，在本国组织活动，并代表理事会与第三方打交道，比如与议会进行谈判。

外交部长理事会是一个例外。欧盟有专职的外交政策高级代表主持外长理事会的工作，目前担任这一职务的是来自西班牙的约瑟普·博雷尔（Josep Borrell）。

三人接力

轮值主席国的任期只有半年，因此前后三届轮值主席国会在议程规划方面构成一个较为连贯的整体。比如，德国和接下来两届主席葡萄牙和斯洛文文尼亚曾就各自任期内的议题和任务进行协商。

在这一框架内，德国还有一套自己的主席工作计划。但面对不断变化的情况，主席国的工作重点往往取决于当时形势的需要，比如德国在主席任期内，将主要致力于克服新冠危机及其带来的后果。在此，就2021年到2027年度财政预算以及重建基金达成一致至关重要。其他重要议题还将包括气候保护、对华关系、英国脱欧以及难民政策。

欧盟理事会的表决机制有一致通过、简单多数以及所谓"有效多数"（qualified majority） ，在后一种情况下，德国这样的大国比小国在表决中拥有更多权重。但作为轮值主席国，在遇到涉及本国利益的问题上，有义务保持克制谨慎，毕竟，主席国应扮演"诚实的中间人"的角色。

叶宣/洪沙（福音教通讯社）