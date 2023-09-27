 德国将停止向中国发放"扶持性贷款" | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 27.09.2023

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时政风云

德国将停止向中国发放"扶持性贷款"

传统意义上的发展援助--即德国政府拨款援助中国，早已在十多年前停止。此后，德国国有银行仍向中国发放“扶持性贷款”，用于环境和气候保护项目。但到2025年以后，这也将宣布告终。

Deutschland China Symbolbild

（德国之声中文网）自2026年起，德国将不再向中国发放“扶持性贷款”。德国联邦经济与合作发展部（BMZ）周三（9月27日）向德国之声证实，已于9月中旬向中国财政部通报了联邦政府的决定，即未来将停止向中国发放“扶持性贷款”。德国国有的复兴信贷银行（KfW）与中国财政部之间的“扶持性贷款”计划将仅签署到2025年。

"传统"发展援助已于2009年终止

据德国经济与合作发展部、复兴信贷银行网站信息，德国与中国之间"传统"的财政合作早已于2009年终止。此后，德国政府不再拨款，而是委托复兴信贷银行向中国发放“扶持性贷款”。“扶持性贷款”通常用于资助中国省级政府以环境和气候保护为目的的具体投资项目，如可持续城市发展、提高能源效率以及可持续林业经济。

这些“扶持性贷款”出自复兴信贷银行本身的资金，为须偿还的贷款，贷款利率接近但低于市场水平。据德国政府今年1月回复联邦议员询问时提供的信息，自2015年以来，该贷款由联邦政府担保。

自2013年至2022年，德国向中国发放的这一“扶持性贷款”总额为34.51亿欧元。2023年没有再发放该贷款。德国经济与合作发展部向德国之声表示，迄今为止，向中国发放的“扶持性贷款”均获偿还。该部委发言人同时向德国之声介绍说，2009年以前的“传统”发展援助，为该部委预算内向中国提供的更低息优惠贷款。

据路透社报道，德国经济与合作发展部表示，作为长足发展的经济体，中国如今可在国际资本市场融资。经济与合作发展部长舒尔策（Svenja Schulze）表示："我们不再将中国视为发展中国家。但中国仍是重要的伙伴，是我们成功克服全球危机不可或缺的。"她表示，期待中国按其所能参与应对全球挑战。

德国经济与合作发展部信息显示，在2009年以前的"传统"财政合作中，该部委定期向与中国的发展援助合作拨款。而自2010年以来，则仅有"定点"的拨款，主要是用于德中可持续发展中心以及支持德中法治国家对话的一个项目。

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按OECD标准中国仍是发展中国家 但"角色变迁"

德国经济与合作发展部网站写道，在发展合作领域，中国的角色已发生变迁：从西方资助的接收国变为对亚非国家的重要贷款发放国

该部委写道，按照经合组织（OECD）的定义，以世界银行人均收入数据为基准，中国仍是发展中国家。随着中国的经济发展，该国很可能在未来数年失去这一正式地位。而现在，中国已经拥有很大的政治、经济、军事和科技资源，远超出一个典型的发展中国家所拥有的。

经济与合作发展部写道，该部委自2010年起事实上不再将中国作为发展中国家对待，并要求中国承担起国际秩序框架下的责任，并为解决全球问题作出贡献。

复兴信贷银行网站写道，作为"世界工厂"以及绝对数字上的最大温室气体排放国，中国对全球气候保护至关重要。与中国在气候保护方面合作因此也符合德国的利益。

此外，在这一合作框架下，德国企业也有机会在中国参与面向国际公开的竞标。若没有这一框架，德国企业也会受到限制。

与中国的其它类型合作

德国与一些国家展开所谓"三角合作"，其中也包括与中国合作。所谓"三角合作"，即德国与另一个国家共同出资，扶持第三国。

经济与合作发展部信息称，德国在与中国共同开展"三角合作"的过程中，也有机会了解中国的发展援助体系，以及与中国大学及公民社会相关人士建立联系。目前德中正在进行四个这样的项目，分别是埃塞俄比亚纺织业可持续生产、肯尼亚碳中立茶叶生产、纳米比亚保护区管理以及老挝农业职业培训。自2010年以来，德国在此框架下向第三国提供了180万欧元。

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