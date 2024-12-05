德国将俄罗斯视为“最大安全威胁” 鼓励乌难民在德就业或返乡

俄乌战争在德国联邦议院辩论中扮演关键角色。德国防长皮斯托里乌斯强调，俄罗斯是最大安全威胁，他支持立法禁止前联邦国防军军人在退伍之后为俄罗斯或中国工作。总理肖尔茨则在联邦议院讲话中呼吁乌克兰难民在德国就业，或者返回故乡。

（德国之声中文网）德国国防部长皮斯托里乌斯周四在联邦议院发表讲话时警告称，俄罗斯对德国及其盟友构成的军事威胁日益严重。



他说：“俄罗斯已经完全转向战争经济，每年为军队提供1000至1500辆坦克。这大约是欧洲五个最大国家总数的两倍。”



他补充说：“对我们来说，有一件事是肯定的：俄罗斯是我们安全的最大威胁，在可预见的未来仍将如此。”



皮斯托里乌斯还表示，他支持联邦政府向联邦议院提出的几项与国防相关的立法草案。其中就包括，未经国防部明确批准，德国国防军前军人不得为俄罗斯或中国等外国势力工作。

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他说，通过此项立法，可以防止高度专业化的前联邦国防军成员为了获得丰厚的报酬被（他国）招募。



此外，皮斯托里乌斯周四还对德国媒体表示，德国在乌克兰战争结束就后参与乌克兰维和部队的可能性持开放态度。他表示，参与维和部队最终将取决于“条件是什么”。



此前一天，德国总理肖尔茨在联邦议院露面时，拒绝讨论德国参与可能的乌克兰维和部队的讨论，并认为这一讨论是“不恰当的”。



而德国外长贝尔博克发表的相关言论则令外界解读为，她可以想象德国参与在乌克兰的维和部队。

德国防长支持立法禁止前联邦国防军军人在退伍之后为俄罗斯或中国工作 图像来源: Christian Ohde/CHROMORANGE/picture alliance

肖尔茨：鼓励在德乌克兰难民寻找就业机会或返回祖国

数十万乌克兰难民已经在德国生活了近三年。德国联邦政府正在推动这些战争难民寻找工作机会，而基辅方面则希望鼓励国民返回乌克兰。



德国联邦总理肖尔茨昨天在联邦议院表示，应该加大鼓励在德国的乌克兰难民寻找就业机会或返回祖国乌克兰。他说：“太多人已经在这里呆了这么久了，怎么也到了开始行动的时刻了。”肖尔茨说，德国必须确保尽可能多的乌克兰人和其他难民学习德语并寻找工作机会。



他批评政府此前推动的“就业龙卷风”策略取得的成果不足。



肖尔茨还表示，本周他在访问乌克兰的时候，与乌克兰总统泽连斯基就此事进行了“非常详细”的交谈。

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肖尔茨说：“他（泽连斯基）只是告诉我，他希望帮助在德国和波兰建立一个乌克兰机构，帮助乌克兰人回国或开始在德国工作，以便我们能够朝这个方向共同努力。”



此前一天，基辅现有的重返社会部更名为民族团结部。该机构将由新任命的副总理奥列克西·切尔尼绍夫（Olexij Tschernyschow）领导，负责处理海外乌克兰人的回国事宜。



在西方的帮助下，乌克兰两年半以来一直在抵御俄罗斯的入侵。据联合国统计，近700万乌克兰人已逃往国外。其中超过100万人居住在德国，其中主要是携带子女的妇女。超过26万乌克兰难民在所在国就业市场找到工作。

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（德新社）

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