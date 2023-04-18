德国将从5月1日起对中国公民重新开放旅游签证

（德国之声中文网）今年3月1日，德国取消了自2020年起实施的针对从中国赴德旅行人员的入境限令。2月22日起，旅行者从中国入境德国也不再需要出示核酸阴性检测证明。不过，根据目前德国驻华大使馆官方网页上刊登的信息，中国公民前往德国观光旅游仍然不予批准。

4月19日，德国之声从德国外交部了解到的消息称，德国驻华领事馆将从5月1日开始重新恢复受理旅游签证申请。各使领馆目前正在进行准备工作，近期将会发布更进一步的消息。

今年3月15日起，中国驻外签证机关开始恢复审发外国人各类赴华签证，其中包括中国旅游签证。海南入境免签、上海游轮免签、港澳地区外国人组团入境广东免签、东盟旅游团入境广西桂林免签政策也都得到恢复。

与此同时，中国驻境外多家使领馆相继发布调整赴华检测规定，允许搭乘赴华直飞航班人员以抗原检测代替核酸检测。其中包括俄罗斯、瑞士、法国、希腊、新西兰等超过40个国家。不过，目前从德国搭乘航班前往中国的旅客仍需要提交核酸检测阴性证明。

疫情前，前往德国旅游的中国游客数量持续增长。2010年至2019年期间，中国游客增加了两倍，从2010年的约50万增长到2019年的150万。2019年，德国是中国游客在欧洲最受欢迎的目的地，领先于法国、意大利、瑞士和西班牙。当年，中国游客在德国的支出超过56亿欧元。

中国游客来了

中国大幅放松对新冠疫情管控措施之后，出境旅游的需求快速增长。虽然德国暂未开放对中国公民的旅游签证，但是商务签证申请数量短时间内也大幅增长，签证预约变得一号难求。

在德国经营一家旅行社的张先生对德国之声表示，目前中国公民申请赴德商务签证周期较长，而且预约困难。他说，今年2月，申请德国短期商务签证的申请者甚至一度需要签署一份“短期商务旅行的绝对必要性声明”，表明前往德国的必要性，否则签证中心就不会受理签证申请。

张先生表示，最近情况有所改善，但是仍存在商务签证预约难的问题。他说，中国国内一些本想前往德国商务旅行的人士也因此转而申请法国或者瑞士的商务签证。

德国驻华大使馆在其网页上公告称，受疫情影响，各德国驻华使领馆签证处工作人员的数量自2020年起明显减少。可预约量由当前人员配置决定。公告表示，“很遗憾，在短期内，我们无法提高使领馆和VFS Global的预约量，以满足快速增长的签证需求。所以，预计在2023全年期间都将无法避免较长的预约等待期”。公告提醒签证申请者旅行前尽早预约递交签证申请的时间。

© 2023年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。