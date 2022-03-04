 德国将不分国籍接受来自乌克兰难民 | 德国新闻 | DW | 06.03.2022

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德国新闻

德国将不分国籍接受来自乌克兰难民

德国内政部长菲泽尔(Nancy Faeser)说，国籍不会在收容逃离乌克兰难民的决定中起到作用。目前已经超过一百万人从乌克兰逃往欧洲邻国。

逃离乌克兰战争的人在柏林火车站主站休息片刻（摄于2022年3月4日）

逃离乌克兰战争的人在柏林火车站主站休息片刻（摄于2022年3月4日）

（德国之声中文网）德国内政部长菲泽尔告诉《图片报》周刊，德国将接收逃离乌克兰战争的难民，无论他们是什么国籍。"我们想拯救生命。这并不取决于护照"菲泽尔向《图片报》表示。

联合国周四声称，已经有超过一百万人从乌克兰越境进入周边国家。这个数字预计将在周日达到150万。

波兰和德国当局表示，到目前为止，约有78万7300人逃往波兰，约有3万人逃往德国。

在菲泽尔发表声明之前，包括来自联合国的报告称，非白人在试图逃离乌克兰时面临种族主义和仇外心理的待遇。

菲泽尔说了什么？

"绝大部分逃离的人是乌克兰国民。来自其他国家，但已经在乌克兰拥有永久居住权的人永阳具备这种身份"，菲泽尔说。

她解释称，逃离乌克兰的人将不必经过复杂的审批程序，并表示目前欧洲国家之间为确保乌克兰人的安全和保障而开展的合作是"历史性的"。

欧盟在3月3日同意批准为乌克兰难民提供临时保护，而美国总统拜登的政府也为居住在该国的乌克兰人提供临时保护。

观看视频 02:57

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欧盟的指令不包括在乌克兰的留学生和外国公民，他们中的许多人现在已经安全抵达他们的国家。

DW记者霍夫曼(Frank Hoffman)在进入波兰的一个边境检查站报道称，自从第一波难民逃离乌克兰后，边境的状况似乎已经相对缓和。

霍夫曼说，长时间的交通堵塞已经缓解，更多的人已经迅速进入邻国。

但是，仍然有乌克兰的家庭处于分离状态。例如在波兰，人们仍然在已经变成欢迎中心的购物中心避难。

在柏林，由于国家提供的避难中心已经满员，酒店房间和教堂已经被改造为逃离乌克兰战争人群的庇护所。

观看视频 02:20

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（德新社、法新社、路透社）

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