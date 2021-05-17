 德国对美、中出口4月大幅上升 | 经济纵横 | DW | 20.05.2021

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经济纵横

德国对美、中出口4月大幅上升

随着逐步新冠大流行瘟疫危机，上个月，德国对美、中这两个全球最大经济体的出口飙升。 

Deutschland Exporteinbruch Containerhafen Duisburg

德国4月对美国和中国的出口分别增涨约60%及16%

（德国之声中文网）据德国联邦统计局周四（５月２０日）公布的统计数字，得益于从新冠危机中明显恢复，４月份，德国对美国的出口比去年同期增加了60.4%，达到101亿欧元。在美国，部分归功于拜登总统的景气刺激一揽子计划，经济重新强势增长。同期，德国对华出口商品总额为84亿欧元，增长16.3%。

统计数字还显示，德国对英国的出口大幅回升，增加了58.6%，51亿欧元。一年前，全球贸易因新冠大流行瘟疫导致的经济衰退影响而急剧下滑。 

不过，基尔世界经济研究所（IfW）指出，进入5月后，有迹象显示，持续了数月的贸易上升趋势出现了中断。该研究所专家称，"其原因可能是，目前对航运集装箱的需求明显超过供应，导致运输价格上涨。此外，某些产品和原材料的短缺也可能导致了上升趋势的中断。" 

 四月份，德国向欧盟以外国家出口了总值508亿欧元的商品，同比增长35.6%。与这些所谓的第三方国家的贸易约占德国出口总量的47%。不过，根据首次公布的月度外贸早期指标性数据，扣除季节性因素后，与3月份相比，４月份估计微降了1.8%。由此，联邦统计局从现在起就将在月末过去20至25天后就公布对第三方国家的外贸早期指标性数据，从而比迄今提前２个多星期。 

日本对美、中出口增长强劲

 除德国外，出口大国日本也从中、美两国的更高需求中受益。根据日本政府提供的数据，上月，日本对这两个国家的出口同比增加38.0％，是2010年以来最强劲增长。明治安田经济研究所首席经济学家小玉雄一（Yuichi Kodama）表示，"数据证实了出口正在稳步恢复，尤其是，去年急剧下降的汽车出口重新旺盛。" 

  

 路透社 

 

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