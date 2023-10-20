"德国对犹太人来说仍是一个安全的国家"

（德国之声中文网）舒斯特（Josef Schuster）周五对德国编辑部网络（RND）表示，在他看来，安全部门正在尽其所能，维持在德国犹太人的安全处境。

舒斯特表示，在司法机构方面，他也看到改善的趋势。他表示，涉及反犹案件，司法机构采取了更大的力度，这也反应在量刑方面。不过，他认为，面对极右翼以及反犹案件，司法机构仍然有"弱视"现象。

舒斯特还就有关从穆斯林国家来到德国的难民问题表态。他说："2015年我曾表达过很大的忧虑，认为我们是在明知的情况下让带有反犹思想的人进入德国。但如今必须要说的是，反以色列以及反犹主义的具体案件此后并未有明显上升。"

但舒斯特也表示，哈马斯恐怖组织对以色列发动袭击后，在德国，对以色列和犹太人的仇视情绪也再次有抬头的趋势。"很遗憾的是，我猜测，这与到德国的难民潮也有很大关系。"

不过，舒斯特特别指出，德国的政治气氛近些年来发生变化。"要对此负责的是一个政党，他们宣扬仇外和种族主义。我所指的是选项党（AfD）。"

舒斯特表示，希望德国中小学教师能够获得更好的培训，如何面对校园中的种族主义和反犹主义。

德国总理肖尔茨在联邦议会发表政府声明

肖尔茨：反犹主义“无处容身”

德国总理肖尔茨周四在联邦议会发表的政府声明中强调，反犹主义在德国"无处容身"。他说，有关部门不会容许呼喊反犹口号或者宣扬暴力的示威游行举行。

此前，周二至周三夜间，有人向柏林一处犹太会堂投掷燃烧瓶，掉落门前的行人步道上，差点击中犹太会堂。据统计，自哈马斯向以色列发动恐怖袭击后，德国发生的反犹事件比去年同期增加了240%，达到202起。此外，也一再发生未经批准的声援恐怖组织哈马斯的示威游行，并多次发生与警方的暴力冲突。

与此同时，德国穆斯林中央委员会则警告，不应对穆斯林有一概而论的怀疑。

（德新社、法新社、路透社）

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