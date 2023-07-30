德国对印度出口大增 仍无法媲美对华出口

（德国之声中文网）今年上半年，印度从德国进口的商品大幅增加。据路透社援引德国统计局的初步数据报道，今年上半年，德国对印度的出口额与去年同期相比增长了逾19%，达到约86亿欧元。据统计，印度主要从德国进口机械和化工产品，以及其他交通工具，包括火车、轮船和飞机等。

尽管增长迅速，但对德国而言，印度作为销售市场的重要性仍远不及中国：尽管今年上半年德国对华出口量下降了约8.5%，为大约490亿欧元，但仍然远高于对印度的出口水平。仅在6月份一个月，德国对华出口额就超过了今年上半年对印度的总出口量。

这还是中国这个全球第二大经济体正面临着出口疲软、消费低迷和房地产市场不景气等困扰的情况下。今年4至6月，中国国内生产总值环比仅增长0.8%，明显低于第一季度的2.2%。此外，青年失业率也达到创纪录的高位。

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“制衡中国的力量”

根据德意志联邦银行的说法，印度已在全球电子产品生产领域取得了立足点。最新的月度报告称，“对于这个世界上人口最多的国家来说，这意味着有希望实现更快的工业化和一体化进程。也因此，印度可能在未来几年形成某种程度上制衡中国的力量。”

根据国际货币基金组织（IMF）的预测，印度的经济增长速度在今年和明年都将超过中国。印度国内生产总值预计将分别增长5.9%和6.3%，而中国预计仅增长5.2%和4.5%。

（路透社）

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