德国对华经济依赖持续加深 问题出在哪？

（德国之声中文网）去年11月，德国经济部长哈贝克曾经表示，德国必须重新评估其与中国的经济关系。而德国财政部长林德纳则于今年2月提到，中国和德国之间的贸易不平衡关系是一个「危险的发展」，并且指出「为了避免对中国产生更大依赖，我们必须尽快转变思路，与拥有相同价值观的伙伴国家实现更多的自由贸易」。

然而，从今年公布的统计数据看来，德国经济对于中国的依赖却是越陷越深。最新数据是4月2日德国经济研究所（IW）发布的一项调研结果，其中提到：2022年德国企业对华投资高达115亿欧元，是迄今为止的最高纪录。该机构的外贸问题专家马特斯（Jürgen Matthes）认为，这样的发展趋势非常令人担忧：「德国企业不应被红地毯和美好的承诺所迷惑。」他也表示，减少对中国的经济依赖已经成为德国的当务之急，「如果统计数据不呈现好转势头，那么政府就应当采取行动」。

德国的对华政策将驶向何方？

对华投资、贸易逆差数据皆创纪录

由德国联邦银行公布的德国直接对华投资历史数据则显示，尽管德对华投资金额在2020年第二季度受到疫情的影响降至12年来的低点，数字几乎为零；但随后又一路往上攀升，到2022年第二季达到单季34.6亿欧元，这也是有史以来最高的纪录。

今年1月，另一份由德国联邦外贸与投资署(GTAI) 公布的调查也显示，德国与中国之间的外贸关系越发陷入不平衡状态。一方面中国作为德国商品出口市场的重要性在不断降低，但与此同时，德国从中国的进口量却在快速增长。该调查引用德国联邦统计局的数据指出，2022年是中国连续第7年成为德国最重要的贸易伙伴国，不过当年中国在德国商品出口国的排行中，从第二位下滑至第四位。同期，德国从中国进口的商品价值增长了近37%。从联邦统计局的历史资料也能发现，德国对中的贸易逆差自2020年起迅速扩大。

德国政府立场未明

在德国政府之内，绿党的外交部长贝尔博克、经济部长哈贝克以及自民党的财政部长林德纳都曾做出「应调整对华政策以摆脱依赖」的表态。不过，上述几位部长的想法显然与社民党的德国总理肖尔茨仍有所分歧，因此，由社民党、绿党和自民党将组成三党联盟政府至今在对中国的态度上还没有一个明确的答案。

除了德国政府内部对中国的态度仍然不够明确之外，另一个让德国难以降低对华依赖的问题点在于：很多德国企业并不愿放弃中国业务。德国材料经济、采购及物流联合会前不久发布的一项报告称：「目前，大多数德国企业都未将撤出中国市场提上议事日程。」报告指出，为现有中国业务寻找替代方案，是一件复杂而耗费财力的事情。

德国工业怎样依赖中国？

汽车产业无法割舍中国市场

目前在华投资的德国企业中，尤其以德国汽车制造商最不愿意放弃其深耕已久的中国市场。汽车行业代表还曾对德国政府批评中国的举动相当不满，例如德国汽车工业联合会（VDA）主席穆勒（Hildegard Müller）就曾指责德国政府：与中国脱钩「不仅在经济上是错误的，而且在地缘战略上也是错误的」。

中国市场对德国汽车产业的重要性在近年来甚至可以说是有增无减，《明镜周刊》4月6日的一篇报导以大众汽车为例提到：该车企每年约40%的汽车是在中国销售的，「因此大众继续与中国拉近关系的行为一点也不奇怪」。除了大众之外，梅赛德斯-奔驰和宝马也都计划为它们的中国工厂持续投资巨额资金。 《明镜周刊》还提到，与此同时这些汽车制造商也越来越依赖来自当地合作伙伴的协助，「当涉及到软件和自动驾驶时，是中国人而非德国人作为领导者」。

不过，也有公司作出了一些改变，例如德国能源企业西门子的总裁博乐仁（Roland Busch）去年就曾表示：正在让西门子的供应链更加多样化。他指出：「如此一来，万一发生什么事，如果颁布出口管制条例，那我们就有双重渠道，可以保证我们的业务在其他国家运行。」但他同时也强调，仅减少在中国的业务并非多样化的正确做法，而是要在保持中国业务的基础上增加在其他国家的业务。

（综合报导）

© 2023年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。