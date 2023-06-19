德国对华政策：在自我反思和不信任之间

（德国之声中文网）中国国务院总理李强到德国访问的话题，到目前为止在中国国内并未引起太多关注。中国外交部发言人汪文斌只是在上周四简短宣布了这项行程安排。官方媒体对德中政府间磋商没怎么聚焦，更没有多少声音指出，目前在柏林执政的社民党、绿党和自民党联合政府对待中国政府的态度，与前任默克尔政府相比要明显更具批评性。
大环境今非昔比
在上海国际问题研究院欧洲研究中心的学者龙静看来，中国的党和国家领导层如今需要应对德国不同于以往的对华政策。
这位外交政策研究学者认为，与默克尔执政时代相比，德中关系中很多因素都发生了改变，“包括国际环境、地区安全局势以及德国自身内政环境”。
双边关系变得更加复杂
北京的政治学者吴强对两国关系进行了更深入的分析。在他看来，德中关系目前进入了一个“自我反思”阶段——而这与互相之间的不信任感同时并存。
吴强是为数不多的身在中国、并且仍然在公开表达批评性观点的国际政治学者之一。他曾在清华大学任教，但后来因为公开发表对中共批评的言论而遭解职。
“中国和德国之间的互不信任涉及到台湾问题和俄乌战争”，吴强在接受德广联记者采访时说，“除此之外还有与美国之间的关系，以及德中经济关系如何继续的问题。”
德国企业面临难题
中国虽然是德国最大的贸易伙伴，然而对于德国企业来说中国的政治环境给他们带来了越来越多的困难。中国当局对在华开展业务的国际企业提出了比以往更多的要求，希望他们完全避免涉足政治领域，尤其是不要对政治和人权提出批评性的问题。
预计在本次政府磋商会议上，德国政府也会提到中国的反间谍法。这项法律能够让中国当局更容易地给外国企业及其工作人员定罪，比如在他们对中国国家统计数据进行评估的情况下。
有关德国国家安全战略文件的问题
中国总理李强预计还会对德国政府即将出台的对华战略文件、以及不久前刚刚公布的国家安全战略提出不少问题——这份上周发布的德国国安战略在文本中提到中国六次。
中国政府对这份文件持批评看法，因为在北京看来，这是全世界民主国家感觉收到中国民族主义政策威胁的有一个证据。
学者吴强分析指出：“最让北京头疼的是，美国和西方建立起来的所谓集体安全秩序——这个格局将西太平洋国家和东南亚国家都囊括进去。北京最担心的，就是全世界民主国家联合起来去共同构建这个安全格局。”
中国在亚太地区的利益
北京方面也注意到，德国越来越多地表现出对亚太地区安全局势的关心，而中国原本将这一地区视为自己的势力范围。
因此当德国国防部长皮斯托里乌斯（Boris Pistorius）6月初宣布明年将再次派遣德国海军舰艇前往亚太海域进行巡航的时候，也引起了中国的警惕。预计这一话题也会在柏林的政府磋商中被提及。
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德国总理们与中国的“亲密接触”
在抗议声中抵达北京
2022年11月4日，德国总理肖尔茨（Olaf Scholz）出访北京，成为自新冠疫情爆发及俄罗斯入侵乌克兰以来，首位访华的欧盟领导人。这也是习近平打破先例获得中共总书记第3任期，并透过“习家军”巩固自身权力之后，有欧盟国家领导人首次出访北京。肖尔茨此次携带12名德国企业代表访华，行程只有一天。肖尔茨的访华行程饱受批评，因为德国和欧盟各国普遍认为肖尔茨将短期商业利益置于对华战略及欧盟团结之上。习近平在会见肖尔茨时说：“只要秉持相互尊重、求同存异、交流互鉴、合作共赢原则，两国关系的大方向就不会偏，步子也会走得很稳。”
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德国总理们与中国的“亲密接触”
卸任后才访华的勃兰特
德国社民党籍总理勃兰特（Willy Brandt）在任期间，联邦德国与中国建立起外交关系。不过他并未在担任联邦总理的时候访问中国。等到勃兰特踏上中国的土地时已经是1984年。受中共邀请，1984年5月28日，勃兰特以联邦德国社会民主党主席身份率团访问北京。虽然他是在野党领导人，但时任中共中央总书记的胡耀邦超出常规礼节，在钓鱼台国宾馆迎候勃兰特。勃兰特访华期间还有一些小的花絮。他听说“不到长城非好汉”，虽然已过古稀之年，但仍顶着33度的高温登上了长城。而美国总统里根访华时攀爬长城的距离还不到勃兰特的三分之一。勃兰特结束完对中国的访问准备取道香港回国，但是却在香港上空遭遇暴雨，飞机被迫返回广州机场。他开玩笑地说：“现在已经是我第二次访问中国了。”
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德国总理们与中国的“亲密接触”
唯一一位与毛泽东见过面的德国总理
1975年10月，接替勃兰特出任总理一年多的施密特（Helmut Schmidt）首次访华，成为德中两国建交后首位访问中国的德国总理，也是唯一一位与毛泽东主席见过面的德国总理。施密特对毛泽东的评价是：“他是一个让人难忘的人。他冲劲十足、魅力四射，才华横溢，但是冷酷而固执。他没有接受过正规的教育，但是拥有敏锐的直觉。毛泽东是聪明人，但理智并非他的强项。他发动的那些大规模运动并非清醒理智的产物。”施密特很早就判断中国具备成为一个全球政治和经济大国的巨大潜力。对施密特而言，中国的崛起是他在其政治生涯里呼吁建成团结且强大欧洲的原因。他认为，只有这样，欧洲人才能“在面对中国时以及和中国一道在世界上实现自身的利益”。
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德国总理们与中国的“亲密接触”
“统一总理”的中国行
德国前总理科尔（Helmut Kohl）被认为是二十世纪后期最具影响力的欧洲领导人之一。他执政期间实现了德国的统一，力推欧洲货币一体化进程。新华社在2017年科尔去世时发表的悼念文章中将科尔称作“中国人民的老朋友”，“他对华友好，一直致力于推动中德、中欧对话和合作，为中德关系发展作出了积极贡献”。1984年10月，科尔首次以总理身份访问中国。德国《时代周报》当时在报道中写道：“科尔带着尊敬的态度迎向中国最有权势的人物——邓小平。科尔不自觉地把身体埋在沙发里，似乎想让宾主之间的身高差能有所平衡。”（注：邓小平身高1.6米左右，科尔身高1.93米）科尔在任期间曾4度访问中国。
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德国总理们与中国的“亲密接触”
不在访问中公开谈人权的总理
德国前总理施罗德（Gerhard Schröder）对中国的首次访问是在1999年5月12日。这原本应该是一次正式访问，为期一周，而且访问中应该包含广泛的经济会谈。但是由于5月7日中国驻南斯拉夫大使馆遭到北约轰炸，造成三名中国记者死亡，施罗德的访华行程也被迫压缩至只有一天，而且降格为工作访问。当时在总理府办公室担任外交和安全政策顾问史坦纳（Michael Steiner）说，原本应随同施罗德访华的33名成员组成的商业代表团以及12项合约的签署计划全部都被取消。不过在这次工作访问结束之后半年不到的时间，11月初，施罗德再次访问中国，这一次还带上了庞大的经济代表团。施罗德在任的7年间总共6次对华访问。他主张取消对华武器禁运，6次访问中从未公开涉及人权问题，因此他执行的对华政策也被德国舆论批评为“缺少道德”。
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德国总理们与中国的“亲密接触”
在任16年的默克尔12次访问中国
2005年开始出任德国联邦总理的默克尔（Angela Merkel）在上任后的第二年开启了她作为总理的首次中国行。第一次出访中国，默克尔选择了北京和上海两站。当时中国媒体在报道对默克尔的访华印象时称，“展现在中国民众面前的默克尔是一副谦逊简朴的形象，镜头前的笑容甚至有些羞怯”，但她的“高效和务实给人留下深刻印象”。次年9月，默克尔在总理府会见了藏人精神领袖达赖喇嘛，引得北京勃然大怒，德中关系随之进入“冰期”。2008年10月，默克尔再度前往北京，出席亚欧峰会并与中国国家总理温家宝举行会晤。她在北京受到了热情接待。当时跟随她访华的还包括德国工业联合会、大众汽车集团、西门子股份公司、蒂森克虏伯公司和戴姆勒公司的高层代表。当时媒体评价称，默克尔的这一次访问“为德国企业界打开了通往中国的大门”。
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德国总理们与中国的“亲密接触”
足迹遍布中国大江南北的默克尔
2019年9月，默克尔最后一次作为德国总理访问中国。当时正值香港抗议活动延续数月，默克尔这次访问中也谈到香港问题，呼吁通过政治对话、和平解决危机。在12次的访华行程中，几乎每一次默克尔都提出前往北京之外的省市参观考察。她的足迹遍布中国大江南北，除了北京上海之外，她还访问过南京、西安、广州、天津、成都、合肥、杭州、沈阳、深圳、武汉。图为2019年默克尔考察“中德友好医院”武汉同济医院。2021年10月13日，默克尔即将卸任之际，中国国家主席习近平在视频会晤中对默克尔表示：“你是中国人民的老朋友，你也即将卸任德国总理，中国人重情重义，我们不会忘记老朋友，中国的大门随时向你敞开。”