 德国对华出口减弱 进口依赖性增加 | 经济纵横 | DW | 17.01.2023

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经济纵横

德国对华出口减弱 进口依赖性增加

德国联邦外贸与投资署最新发布的报告指出，2022年，中国在德国商品出口国的排行中从第二位下滑至第四位，但德国从中国的进口量却在快速增长。而且2023年德国对华贸易前景依旧喜忧参半。

德国联邦外贸与投资署发布的报告指出，德中贸易逆差可能在2022年创下纪录。

德国联邦外贸与投资署发布的报告指出，德中贸易逆差可能在2022年创下纪录。

（德国之声中文网）德国联邦外贸与投资署(GTAI) 公布的一项新的调查显示，德国与中国之间的外贸关系越发陷入不平衡状态。一方面中国作为德国商品出口市场的重要性在不断降低，但与此同时，德国从中国的进口量却在快速增长。

根据德国联邦统计局2022年公布的数据，截至去年11月，德国对中国的出口增幅为3.7%，低于平均水平。虽然2022年，中国连续第7年成为德国最重要的贸易伙伴国。但是中国在德国商品出口国的排行中，从第二位下滑至第四位。同期，德国从中国进口的商品价值增长了近37%。

德国联邦外贸与投资署发布的报告指出，德中贸易逆差可能在2022年创下纪录。

德国联邦外贸与投资署东亚部主任郝格（Achim Haug）分析表示，2023年德国对华贸易前景依旧喜忧参半。一方面中国开放旅游将对德国企业的新业务和出口来说是一个积极的信号，另一方面在华德国企业的情绪依然低迷，许多公司已经在调整自己的方向

德国的出口正在寻找新的市场。根据该研究，作为德国商品最重要的出口市场，美国的重要性继续增加。与此同时，德国企业向波兰和奥地利的出口数量也在增加。

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德国作为商业驻地的吸引力正在下降

欧洲经济研究所（ZEW）新公布的排名中，德国作为商业驻地的吸引力正在下降。德国在21个国家的比较排名中下滑了4位，跌至第18位。造成德国排名下滑的主要原因是能源价格高涨以及对企业发展缺少优势的条文法规。另外专家们认为，虽然德国已经有所改善，但是高赋税仍然给企业造成大量负担。

德国的排名落后于法国。排在德国之后的是匈牙利、西班牙和意大利。美国、加拿大、瑞典和瑞士为企业提供最好的条件。

美国因其有利的能源和有利于商业的法规等因素在排名中脱颖而出。但欧洲经济研究所指出，高通胀对美国来说依旧是一个风险因素：美国的价格和工资压力居高不下，除此之外强势美元也是不利因素。

但是从其它机构的研究结果来看，德国的经济情况可能也并不是那么令人悲观。德国联邦外贸与投资署总经理赫尔曼(Robert Hermann)说，从2022年在德国新落户的企业数量来看，甚至优于上一年。2021年，共有1806家外国公司在德国新近落户或扩大了子公司。2022年的增幅达到7%。 

（德新社、法新社、路透社）

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