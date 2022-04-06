德国对俄政策引发批评：前总理回避 前外长认错

（德国之声中文网）德国前政府的对俄政策引起强烈批评后，当时担任总理的默克尔以及外交部长的施泰因迈尔均已做出表态。乌克兰总统泽连斯基宣称，默克尔2008年拒绝乌克兰加入北约的立场，为今天布查大屠杀埋下了伏笔。不过，默克尔并不认为当年反对乌克兰加入北约的立场有任何错误，而与此同时，现任联邦总统时任默克尔政府外交部长的施泰因迈尔则坦承，当年德国政府以及他本人都对俄罗斯的政局发展做出了误判。

施泰因迈尔周一在美景宫总统府接受媒体采访时表示，他长期支持北溪二号输气工程的立场显然是个错误。他表示，回顾德国的对俄政策是"令人苦涩的"。"我们将俄罗斯融入欧洲大家庭的努力失败了。"他表示，当年作为德国联邦政府的外交部长，他认为自己是在扮演调停人的角色，尽管普京的极端化发展变得日趋明显，但他却仍寄希望于外交努力。"我当时的判断是，普京绝不会为了自己的帝国狂热而葬送俄罗斯的经济、政治和道德基础。在这个问题上，我和很多其他人一样，误判了局势。"施泰因迈尔明确表示："只要普京继续执掌俄罗斯政权，德俄关系就不可能再回到战争发生前的状态。"

观看视频 02:49 惊魂未定的布查民众

此前，乌克兰驻德大使梅尔尼克（Andrij Melnyk）对联邦德国总统施泰因迈尔的对俄立场提出强烈批评。梅尔尼克接受《每日镜报》采访时表示："对施泰因迈尔来说，无论发生什么事情，保持对俄友好关系都是基础性的立场，这一点是神圣不容修改的。即便是发生了侵略战争，也同样如此。"这位大使甚至宣称，施泰因迈尔赞同普京的观点，并不认同乌克兰的主权地位。梅尔尼克说：当年施泰因迈尔作为总理府部长以及后来升任外交部长期间，打造了一张巨大的亲俄关系网，其中很多人仍在现在红黄绿政府里担任要职。

施泰尔迈尔没有对梅尔尼克的指控做出直接回应，但他表示："乌克兰的遭遇令我非常痛苦。2014年以来，乌克兰局势一直是我工作的重点。"

2005年至2009年和2013年至2017年，社民党籍的施泰因迈尔曾两次在默克尔领导下的大联合政府中担任外交部长。2014年，在他本人的倡议下，施泰因迈尔同波兰和法国一道，在当时乌克兰亲俄派总统亚努科维奇和反对派之间实施调停。

2016年，乌克兰东部爆发冲突后，施泰因迈尔还提交了旨在贯彻明斯克协定的"施泰因迈尔程式"。2017年出任联邦德国总统后，按照规定，施泰因迈尔需要暂停党务活动。今年当选连任总统发表就职演说时，施泰因迈尔就曾对普京的乌克兰政策提出强烈批评，此时距离普京出兵乌克兰还有十一天时间。

有人指责北约也应对当前乌克兰的局势承担部分责任，对此，施泰因迈尔表示："乌克兰战争的责任完全应由普京承担，我们没有必要自责。但这并不意味着，我们不会就我们的错误进行反思。"

他坦承，在北溪二号输气工程的问题上，他误判了形势。"我一直力推北溪二号工程，这明显是个错误。"他表示，直到战争爆发前，德国政府和他本人都曾坚信推动北溪工程是个正确的决定。他说："我们一直希望搭建桥梁，但俄罗斯早已不再相信桥梁的作用，而我们的伙伴也曾多次就此问题向我们发出警告。"

对于乌克兰驻德大使对德国总统提出的批评，德国政府也在周一做出了回应。一名政府发言人表示，"因陷入残酷的战争，我们对乌克兰现在的处境表示理解，但对于乌克兰方面对德国总统提出的批评，我们则予以驳斥。"

默克尔拒绝再做回应

尽管默克尔执政时期的对俄政策引发广泛批评，但这位前总理显然没有就此发表更多回应的计划。四月六日，默克尔的一名女发言人对德新社表示："默克尔前总理就此问题的几次书面声明依然有效，因此目前她并没有发表进一步回应的计划。"

本周一，默克尔曾通过其发言人表示："她仍然认同她在2008年北约峰会上所做出的决定。"与此同时，默克尔也强调，鉴于当前布查及乌克兰其他地方所发生的暴行，她支持国际社会制止野蛮行径以及结束俄罗斯侵乌战争的努力。

此前，乌克兰总统泽连斯基曾要求默克尔实地前往布查，以便亲眼见证德国政府对俄政策的失败。俄军撤离布查后，当地发现了三百多具被杀害的平民尸体。2008年，北约曾表达接受乌克兰加入北约的意向，但时任德国总理的默克尔出于对俄关系的考虑，拒绝了其他成员国尽快接受乌克兰的提议。

德国小报《图片报》报道前总理默克尔目前正在意大利佛罗伦萨度假的消息后，乌克兰驻德大使梅尔尼克周三发推称：“佛罗伦萨街头没有妇女和儿童的尸首，而且还能欣赏艺术和文化，太好了！”

（RND，德新社）

© 2022年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。