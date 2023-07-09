德国家暴现象去年大增近10%

（德国之声中文网）据《星期日图片报》援引德国联邦刑警局的消息，去年德国有记录的家暴数量同比增加了9.4%，上升至15万7500起。换言之，德国每天发生432起家暴事件。联邦刑警局领衔撰写的"家暴"报告预计将于周二（7月11日）由联邦内政部长与联邦家庭部长共同发布。

根据这份报告，家暴的受害者中大约80%为女性；施暴嫌疑人中，78%为男性，40%为已分手伴侣，60%为现任伴侣。

2021年全德国有记录的家暴事件共有14万4044起。

上月，另一份调查显示，德国有三成青年男子认为，在家打老婆理所应当。这个18岁至35岁的群组承认，同配偶发生争吵时，一气之下"动手"是可以接受的。

除家暴外，联邦刑警局的报告还指出，去年一年里，强奸、性骚扰事件也比一年前上升了20%。德国联邦内政部长费泽尔（Nancy Faeser）对媒体表示，"暴力行径必须揭发，女性不要为此感到羞愧。"她说，"我们要设法打破沉默"，对女性施加暴力不是妇女单独面临的问题，它决不是个人的命运问题。

她还对《图片报》说，"施暴者不能从公众的视野中消失，第一次施暴后，就必须赶出家庭、扫地出门"，让每一个受害者不再担心继续受到暴行侵犯。

德国在打击家暴方面表现如何？

（福音教通讯社、德新社等）

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