德国家族企业风光不再

(德国之声中文网) 审计事务所普华永道7月6日发布的调研报告指出，全球营业额最高的750个家族企业中，现在只有96家来自德国。而在去年，这个数字尚有108，前年更是还有119。

不过，德国的总体排名并没有下跌，仍然位于第二。高居榜首的是美国，在750强中占据了166席，与去年持平。排名第三的则是包括香港特别行政区在内的中国，总共有79个家族企业上榜，比去年的73家略有上涨。

普华永道在报告中指出，如今企业若想挤入榜单，就必须要达到比以往高得多的年营业额。这一门槛提高是造成重心向亚太地区转移的主要原因。目前，家族企业的年营业额必须达到26.8亿美元，才能进入全球750强，与2019年相比猛增了20%。

普华永道德国分公司的家族企业与中小企业业务主管利特曼(Uwe Rittmann)表示，德国家族企业地位下滑并不令人惊讶，"在数字化的浪潮中，德国家族企业已经连续多年显露出不足。"

全欧洲总共有298个家族企业入榜，来自北美以及来自亚太地区的上榜数量则都为188。在欧洲国家之间，排名第二和第三的分别为法国和意大利，各自有36间以及23间家族企业上榜。

美国零售业巨头沃尔玛是当今全球营业额最高的家族企业。进入前十名的德国家族企业总共有3家，分别是大众汽车(第2)、持有Lidl等大型连锁超市的施瓦茨集团(第9)以及宝马(第十)。

全部750间家族企业的平均"年龄"为81岁，96家上榜的德国家族企业则平均拥有110年的历史。其中，历史最悠久的是来自哈瑙的贺利氏集团(Heraeus)，这家生产各类高科技材料以及传感器设备的家族企业，历史可以追溯至1660年。

(德新社)

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