 德国家族企业风光不再 | 经济纵横 | DW | 11.07.2021

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经济纵横

德国家族企业风光不再

德国的家族企业以往在全球经济中扮演重要角色。不过，普华永道的一份最新调研显示，全球营业额最高的家族企业中，德企所占的比重正连年下滑。

Deutschland Fliessband Miele

洗衣机生产商、老牌家族企业Miele

 

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德国大多数企业由家族掌控，占本国经济总量的一半。这些公司最喜欢在哪里投资?

据普华永道（PwC）咨询公司和英国 “家庭资本” 在线平台公布的消息，德国大众汽车公司、连锁超市Lidl和Kaufland集团以及宝马汽车公司这三家德国家族企业属于全球营业额最高的10个家族企业之一。

新近一项调查结果显示，与属于投资商的企业相比，所有权留在家族内的、或由某家庭控制的企业常更为成功。

一项研究报告称，土耳其和俄罗斯是最重要新兴国家中对德国家族企业提供最具吸引力条件的国度，但鉴于两国法治前景不明，中国正大步赶上。

(德国之声中文网) 审计事务所普华永道7月6日发布的调研报告指出，全球营业额最高的750个家族企业中，现在只有96家来自德国。而在去年，这个数字尚有108，前年更是还有119。

不过，德国的总体排名并没有下跌，仍然位于第二。高居榜首的是美国，在750强中占据了166席，与去年持平。排名第三的则是包括香港特别行政区在内的中国，总共有79个家族企业上榜，比去年的73家略有上涨。

普华永道在报告中指出，如今企业若想挤入榜单，就必须要达到比以往高得多的年营业额。这一门槛提高是造成重心向亚太地区转移的主要原因。目前，家族企业的年营业额必须达到26.8亿美元，才能进入全球750强，与2019年相比猛增了20%。

普华永道德国分公司的家族企业与中小企业业务主管利特曼(Uwe Rittmann)表示，德国家族企业地位下滑并不令人惊讶，"在数字化的浪潮中，德国家族企业已经连续多年显露出不足。"

全欧洲总共有298个家族企业入榜，来自北美以及来自亚太地区的上榜数量则都为188。在欧洲国家之间，排名第二和第三的分别为法国和意大利，各自有36间以及23间家族企业上榜。

Symbolbild Wort der Woche Schmelztiegel

贺利氏科技集团是德国历史最悠久的家族企业，如今主营特殊金属材料等业务

美国零售业巨头沃尔玛是当今全球营业额最高的家族企业。进入前十名的德国家族企业总共有3家，分别是大众汽车(第2)、持有Lidl等大型连锁超市的施瓦茨集团(第9)以及宝马(第十)。

全部750间家族企业的平均"年龄"为81岁，96家上榜的德国家族企业则平均拥有110年的历史。其中，历史最悠久的是来自哈瑙的贺利氏集团(Heraeus)，这家生产各类高科技材料以及传感器设备的家族企业，历史可以追溯至1660年。

(德新社)

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