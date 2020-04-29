德国家庭部长因论文造假嫌疑请辞 

（德国之声中文网）此前，新闻周刊《焦点》（ Focus ）报道，柏林自由大学即将宣布取消吉费部长的博士学位。这位社会党政治家自2018年3月起任联邦家庭部长，2020年11月被选举为社民党柏林党部主席及竞选柏林第一市长首席人选。

现年43岁的吉费部长本人表示，作出辞职决定的原因是围绕其博士学衔的争议。她指出，过去数天里，有关她2010年提交的博士论文，争议再起；柏林自由大学给她时间，至迟在6月初就相关争议作出表态，她也愿意这么做。

吉费部长还表示，“但联邦政府成员、我所在的政党以及公众现在就有权明确知情。鉴于此，我已决定，敦请联邦总理经由联邦总统解除我的家庭、老年人、妇女和青少年部部长职务。”

吉费部长说，虽作出这一决定，她本人仍坚持原有的表态，即：对自己的博士论文问心无愧。她说，“如论文里不慎有错，我很遗憾。若自由大学经由第三次审核做出取消博士学位的决定，我将接受这一决定。今天我就对这一持续性的，给人带来负担的程序中承担后果，并由此履行承诺。”

不放弃柏林 首席 竞选人身份

吉费强调，她仍将以社民党柏林地方党部首席竞选人身份投入柏林下届议会选举，并将集中精力于此。

2019年2月，公众得知，因涉嫌抄袭，柏林自由大学对吉费部长当年的博士论文作重新审查。当年10月，审查结束，校方对论文提出批评。2020年11月，吉费部长宣布，未来不再称自己是博士。当年11月，自由大学启动对吉费当年论文的再度审查。此间，审查已告结束。根据《焦点》新闻杂志的报道，柏林自由大学将宣布取消她的博士学位。

（德新社）

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