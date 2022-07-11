德国家庭取暖费将“至少涨三倍” 高官再吁节能

（德国之声中文网）德国联邦能源监管机构预期，鉴于从俄罗斯的天然气进口量大幅减少，明年，德国人月度取暖费用将大增。 联邦能源网络局局长米勒（ Klaus Müller ）对德媒表示，"收到取暖费账单的人现在已看到费用翻倍，而乌克兰战争尚未计入在内。" 他说，"2023年起，客户须为账单至少翻三倍做好准备。"他并指出，某些情况下，市场价格已翻七倍。

这位联邦能源机构负责人提醒人们需为此做好资金准备。他指出，提升的价格并不马上或一次性就影响到所有消费者，但早晚得支付。因此，"必须现在就重视节约消费" 。

德国天然气告罄？

米勒指出，增加了的采购成本可通过政府对供应商的资助得到部分弥补，但仍有相当部分会转嫁给消费者，与此同时，国家向无力支付增价费用者提供帮助。

德国严重依赖俄罗斯天然气。自俄军入侵乌克兰以来，俄方天然气供应量剧减。米勒表示，根据德国和欧盟法律，家庭在能源危机中受到保护，"即使在最坏情况下，德国也将继续从挪威、比利时和荷兰获得天然气，并将很快直接从德国沿海码头输入。"

目前，德国储气罐只装满到64.53%的程度。德国法律规定，每年10月1日前，储气罐必须装满80%，11月1日前达到90%。

联邦经济部强调，德国经济迄今扛住了乌克兰战争的影响，但非常担心未来数月俄罗斯进一步减少天然气输送量将造成的后果。在周四（7月14日）发布的月报中，该部称："俄罗斯天然气供应的不确定性给今年下半年带来黯淡前景。" 这一背景下，私人取暖用气将优先的规定将松动，联邦经济部长哈贝克周三表示，在全面缺乏天然气的情况下，私人用户也需要做出贡献。

这是北溪1号在德国境内的管道

忧虑北溪管道不恢复运营

能源巨头俄罗斯天然气工业股份公司周三表示，不能保证北溪天然气管道在例行检修过后，开始正常运营。该公司称，没有接到通知显示，加拿大西门子修理的涡轮机已运送到北溪1号俄罗斯一方的指定地点。经由波罗的海的该管道每年向德国输送550亿立方米天然气。

本周一，北溪管道关闭，做年度检修。欧盟，尤其是依赖俄罗斯天然气的德国正紧张注视该管道会否重新运营。检修时间预定在7月21日结束。

德经济部长呼吁办公室加大节能力度

鉴于德国今冬天然气供应可能处于极度匮乏状态，联邦经济部长哈贝克（Robert Habeck）呼吁办公室人员主动节能。他对德国编辑部网络上表示：“办公室供热至晚上11点，却让整个制造业崩溃，这怎么行！”

他同时承诺，特别保护家庭、医院、老人院、护理机构等重要基础设施。这位部长指出，各地方正加紧实施节能措施，其中包括浴室和空调系统。哈贝克表示，“我们还应考虑在圣诞节或复活节期间，如情况许可，是否可在停产期间安排企业放假，从而能在大多数人反正都在度假这段时间里供暖系统”。

这位绿党籍部长表示，若只有3个人在里头，而整个办公大楼仍保持20度以上的供热状态，这是令人无法接受的。他还要求改变目前公共建筑供暖的做法。哈贝克指出，众多公共建筑，从早6点到晚11点全面提供室温，其实，在非满员时间，室温低些也应能接受。他同时表示，他的印象是，从商界、城市、联邦各州和联邦政府，甚至是消费者那里，现在都已意识到局面的严峻。

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（德新社，法新社）

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