德国宪法法院：欧洲央行购债计划“部分违宪”

（德国之声中文网）德国宪法法院周二裁定，欧洲央行购买数万亿债券的量化宽松措施部分违宪。判决指出，欧洲央行没有审核这些措施是否适宜。而德国联邦政府和联邦议会则未对此采取任何行动，侵犯了基本权利。德国联邦宪法法院的这一裁决，与欧洲法院2018年的判决结果有所出入。

欧委会对于德国法院的判决作出回应称："我们要重申，欧洲法院的裁决对所有国家法院具有约束力。"欧委会发言人表示，欧委会将对联邦宪法法院的裁决进行讨论。

联邦宪法法院是针对2015年欧洲央行启动的公共部门资产购买计划进行裁决。该计划的目的是促进经济并让通胀率接近央行略低于2%的目标。值得注意的是，本周二的裁决并不涉及欧洲央行不久前因应新冠疫情启动的紧急抗议购债计划（PEPP）。

联邦宪法法院法官认为，2017年时购债项目中的"公共部门债券购买计划"（PSPP）可被用于参与经济政策及政府直接融资，而两者都是欧洲央行不得从事的行为。欧洲央行在2015年至2018年间实施了购债计划，购买价值约为2.6万亿的政府债券及其他证券以拉抬经济,其中通过PSPP取得的公共部门债券共2.1万亿欧元。

2019年，在贸易冲突、英国脱欧及欧元区经济不利因素等背景下，欧洲央行重新启动了这个量化宽松政策 。

政府必须审视欧洲央行决定

联邦宪法法院指出，法院无法找到欧洲央行直接资助政府的证据。但发现德国政府及立法者都未审查欧洲央行购债计划的目标和机制。法官指出，欧洲央行PSPP计划是否真的足以刺激欧元区经济，迄今都没有彻底的分析。

法院因此支持经济学家兼德国选项党前创始人卢克（Bernd Lucke）、基社盟前资深成员高维勒（Peter Gauweiler）等原告的观点。他们认为，欧洲央行的主要职权是确保价格稳定，而购债项目并不在此范围中。

与欧洲法院打对台

2017年时，联邦宪法法院的部分法官就已经对PSPP购债项目感到质疑，认为它可能直接介入经济政策。

欧洲法院受理了该案并于2018年12月作出判决称，欧洲央行购买主权债券的决定没有违反其权限。然而，位于卡尔斯鲁厄的德国宪法法院仍继续关切此事。

德国巴符州州立银行（LBBW）首席经济学家布尔科特（Uwe Burkert）在周二判决结果出炉后表示，联邦宪法法院的判决"极具爆炸性"。"德国央行在三个月的过渡期后，将会被拒于欧洲央行PSPP项目的门外。"

但德国商业银行首席经济师克莱默（ Jörg Krämer）确信，购债计划将会持续。"欧洲央行现在必须证明这个项目是合适的，以获得德国政府及立法者的批准。而欧洲央行拥有大量专家团队，应该不成问题。"

张筠青/达扬（法新社、路透社、德新社）