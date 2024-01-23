 德国宪法法院：取消极右翼祖国党政府津贴 | 德国新闻 | DW | 23.01.2024

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德国宪法法院：取消极右翼祖国党政府津贴

德国宪法法院裁定，极右翼政党祖国党（前国家民主党）不应获得政府津贴。这一裁决可能会影响对极右翼政党选项党（AfD）的合宪争议。

Karlsruhe Bundesverfassungsgericht verkündet Urteil zum Nachtragshaushalt

位于卡尔斯鲁厄的德国联邦宪法法院

（德国之声中文网）德国宪法法院周二（1月23日）裁定，取消极右翼政党祖国党（DieHeimat，前国家民主党，NPD）的国家津贴，并取消为期六年的税收减免。

此案在相当程度上具有象征意义。祖国党由于在选举中未能获得足够选票，近来已不再获得政府津贴。不过，该党仍享受税收减免政策。

宪法法院的该项裁决很可能会影响目前关于是否可以对极右翼的德国选项党（AfD）采取类似措施的讨论。

德国联邦议院议长巴斯（Bärbel Bas）说，针对祖国党的案件"具有重大政治意义"，因为普通民众一直不理解为什么反国家的党派应该使用纳税人的钱。

联邦宪法法院做出了什么裁决？

法官们就祖国党的议程违反宪法（德国基本法）的程度是否需要取消国家通常给予政党的资金支持做出了裁决。

2017年，德国联邦宪法法院作出裁决称，虽然当时的国家民主党（NPD）对德国基本法表现出敌视态度，但其作为尚不足以对民主宪政造成威胁，故而否决了取缔这一党派的禁止措施。

根据德国法律，被认定企图破坏宪法和民主秩序的政党经过审判可以被取消津贴，最长期限为六年。

2019年，德国政府和议会两院起诉国家民主党，要求将其排除在国家支持之外。

这是德国宪法法院首次做出此类裁决。

柏林数千人集会反对德国选项党

国家对政党的资助有哪些规定？

德国政党可以获得国家津贴，其金额部分取决于政党在州、联邦和欧洲议会选举中获得的选票数量。

祖国党（当时名为"国家民主党"）上一次获得津贴是在2020年，当时它获得补贴金额为37.06万欧元（404273美元），因为它在2016年东北部梅克伦堡-前波莫瑞州的选举中获得了3.02%的选票。

2016年，该党获得政府津贴110多万欧元，因为在此前的选举中取得了更大的成功。相比之下，当年与基民盟（CDU）同为德国两大主流政党之一的社民党（SPD）获得的政府津贴为近5100万欧元。

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