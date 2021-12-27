 德国宪法法院：“分级收治”情况下保护残障人士 | 德国新闻 | DW | 28.12.2021

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德国宪法法院：“分级收治”情况下保护残障人士

德国联邦宪法法院裁定要求联邦议院迅速做出保护规定，防止新冠疫情升级医疗机构在必须对重症患者采取“分级收治”的情况下，残障人士成为第一批被放弃的患者。

Bundesverfassungsgericht Karlsruhe

（德国之声中文网）随着传播力强于以往所有变种的奥密克戎（omikron）新冠病毒变种的快速传播，德国很多公卫学者和病毒学家发出警告，奥密克戎变种可能会在短时间内造成大量感染病例的出现，这同时也可能造成短时间内密集出现的重症患者挤兑医疗资源，届时医务工作者不得不采取“分级收治”（Triage）的方式救治患者。

“分级收治”是根据病人受伤情形决定治疗和处理优先级的一套程序。目的是在医疗资源不足以处理所有病患时，使病患能够得到有效率的处理。该词最初来自法语的动词“trier”，意即分类、排序或选择。分级收治了紧急治疗的处理次序和优先级别，救护运输的次序和优先级，以及病人送达的地点。 

去年3月，意大利疫情最为严重的阶段便采取了“分级收治”，当时医务人员每天都要面对残酷的抉择。只有四分之一需要进行人工呼吸的病人能够用得上呼吸机。所以很多情况下，医生要放弃对一些病人的治疗，只为他们提供临终关怀的照料。

德国重症和急诊医学协会（DIVI）和其它医学专业协会共同制定了“临床伦理建议”，为临床医务工作者执行分级救治提供了伦理依据。

德国重症和急诊医学协会（DIVI）和其它医学专业协会共同制定了“临床伦理建议”，为临床医务工作者执行分级救治提供了伦理依据。

日前德国有9名患有基础病的残障人士向联邦宪法法院提起诉讼，他们担心，如果不预先做出规定，在医务工作者需要对救治病患做出优先选择的情况下，他们有可能会成为第一批被放弃救治的病患。

本周二（12月28日），联邦宪法法院裁定，重症监护资源不足的情况下，任何人都不应该因为身体的残疾而处于不利地位。法院还要求联邦议院迅速做出保护规定，防止“分级收治”的情况下残障人士成为第一批被放弃的患者。

联邦宪法法院做出该裁决的依据是《基本法》第3条，根据该法条，立法者有责任保护残障人群。

德国重症和急诊医学协会（DIVI）和其它医学专业协会共同制定了“临床伦理建议”，为临床医务工作者执行分级救治提供了伦理依据。今年11月底这份“建议”还被更新过。更新的内容包括例如，接种过疫苗的重症患者不会比未接种者更优先获得救治资源。

宪法法院表示，德国重症和急诊医学协会的建议不具备法律约束力，“不能等同于专业法律中的医疗标准”。此外，它还指出了建议可能导致的评估中的风险，所以必须确保临床医务工作者“完全根据现时和短期的生存概率来判断并做出决定”。

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