 德国宪法法院：为防疫需要限制行动自由不违宪 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 30.11.2021

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新闻广角

德国宪法法院：为防疫需要限制行动自由不违宪

德国联邦宪法法庭今天做出裁决，联邦政府为防范疫情而采取的限制性措施并不违宪，今年六月之前限制出行、限制社交接触以及关闭学校的所谓"紧急刹车令"完全合法。

Bundesverfassungsgericht verhandelt zu Äußerungsbefugnissen

（德国之声中文网）上述两起诉讼都针对联邦政府今年春季为了应对第三波疫情而发布的"紧急刹车令"。一起诉讼是状告针对出行和社交接触的限制。另一起诉讼则针对关闭学校的决定。

针对出行及社交限制的诉讼，联邦宪法法庭周二表示，该项措施确实严重侵犯了多项基本权利，但鉴于"当时疫情所构成的严重威胁"，实施上述措施是符合宪法规定的。

当时联邦政府颁布"紧急刹车令"是为了确保在一个地区疫情升级时，立即能够实施有全德统一标准的措施。从4月24日起，一旦某个县市连续三天感染指数超过100，这一"紧急刹车令"即开始自动生效。感染指数是指每十万人七天新增感染病例的数量。

"紧急刹车令"的具体内容包括在夜间22时至凌晨5时实施宵禁，每个家庭只可以同另外一个家庭的一个成员会面，学校则实行轮流上课，即一部分学生在留在家里。而一旦感染指数超过165，则学校必须关闭等等。

联邦宪法法庭也驳回了一些学生和家长提出的诉讼。但法庭同时也首次承认"青少年拥有接受学校教育的权利"，而关闭学校确实是对这一权利的侵犯。但相对于接受教育的权利，捍卫民众生命和健康则是"更高一级的公共需求"。法庭表示，接种疫苗的行动今年四月才刚刚开启。各联邦州依据宪法承担起了以远程教学取代到校上课的义务。而且关闭学校的时间限制在两个月之内，也凸显了该规定的合法性。法官还表示，联邦政府早在颁布紧急刹车令之前，就采取了相应措施，以避免让学生今后再次承受停课压力。

Deutschland Coronavirus l Nächtliche Ausgangssperre in Köln

今年四月，科隆曾实施每晚21点至凌晨5点的宵禁令，图为平日繁忙的步行街。

三百多起违宪诉讼和紧急禁制申请

"紧急刹车令"使设在卡尔斯鲁厄的联邦宪法法庭接获大量诉状。截至今年八月中旬，联邦宪法法院共接到三百多起违宪诉状和紧急禁制申请。早在今年五月，联邦宪法法庭第一庭就驳回了反对宵禁等限制性措施的紧急禁制申请，但同时也强调最终裁定须依据核心诉讼的结果。

依据德国传染病保护法第28款b条而制定的紧急刹车令有时效性，六月底已失去法律效力。新的红黄绿政府上台后，这一法律条款将进行修正，将包含到岗工作必须提交疫苗接种、痊愈或核算检测有效证明的内容。

随着第四波疫情到来以及奥密克戎（Omikron）变异毒株的出现，目前德国要求政府采取严厉防疫措施的呼声再度高涨。今天晚些时候，过渡总理默克尔将同即将接替她的社民党政治家肖尔茨一道，同各联邦州长举行电话会议，商讨防疫措施。

而今天宪法法庭的裁决预计将会对防疫措施的讨论起到决定性作用。此前，红黄绿执政联盟的代表就曾表示，他们要先等裁决结果公布之后，才会就采取进一步的防疫措施展开讨论。

（德新社）

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